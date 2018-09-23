Haftanın sürprizleri

Gezegenlerin cömert davrandığı bir hafta başlıyor. Yengeçler ilham verici fikirlerle coşacak, Akrepler iletişim becerileriyle göz kamaştıracak. Yayları gözlerden uzak bir kaçamak, Aslanları yeni bir ilişki bekliyor.
KOÇ
Herkesi eğlendireceksiniz
Koç burcundaki dolunayı kariyer evinizde ağırlayacağınızdan azminiz zirve yapacak. Ailenizle de zaman geçirmek isteyeceksiniz. Haritanızın aile evindeki Güneş ve Merkür sayesinde herkesi eğlendireceksiniz.
BOĞA
Güveniniz artacak
Kendinizi ifade etme evinizde yer alan Güneş ve Merkür sayesinde modaya olan tutkunuz güçlenebilir. Kendinize olan güveninizin artmasıyla birlikte yabancılarla ufuk açıcı diyaloglara girebilirsiniz.
İKİZLER
Parlak fikirler...
Spor salonlarına geri dönmenin tam zamanı. Diğer taraftan, Güneş ve Merkür’ün hizmet evinizde yer alması fedakârlık eğiliminde olmanızı teşvik edecek. Yardım fonu temin etmek için sürekli parlak fikirler de üretebilirsiniz.
YENGEÇ
Ev ve iş dengesi
Dolunayın hırslı enerjisi, hedeflerinize ulaşmanız konusunda sizi motive edecek. İlham verici fikirlerle coşacak ve zamanın nasıl akıp geçtiğini fark etmeyeceksiniz. Ev ve iş dengesi için uğraşmanız gerekecek.
ASLAN
Faydalı temaslar
Bir ilişkiniz biterken eş zamanlı olarak yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Faydalı temaslar kurabileceğiniz davetleri kabul edebilirsiniz. Potansiyel bir iş ortağı ve hatta bir melek yatırımcı ile tanışabilirsiniz.
BAŞAK
Sihirli ilişki
Bir yurtdışı seyahatine çıkma planı yapabilirsiniz. Bu tip ayarlamalarınızı yapmak için uygun bir zaman. Güneş ile Mars arasındaki sihirli ilişki sayesinde bütün işler için gereken enerjiyi bulacağınız kesin.
TERAZİ
Dengeyi sağlama...
Tamamlanmak üzere olan birçok projeyle uğraşıyor olabilirsiniz. Arkadaşlarınızın ve ailenizin size ihtiyacı olabilir. İş ve ev hayatınız arasındaki dengeyi sağlama konusundaki özeninizin büyük faydasını göreceksiniz.
AKREP
Göz kamaştıracaksınız
Kendinize güveniniz tam, sosyalleşmeye hazırsınız. Cesaretiniz sayesinde bir derneğe, kulübe veya arkadaş ortamına girmeye karar verebilirsiniz. İletişim becerileriniz göz kamaştıracak.
YAY
Anlamlı bir yaşam
Bir inzivanın hasretini çekebilir ve gözlerden uzak bir kaçamak yapmayı düşünebilirsiniz. Kendinize spiritüel bir uğraş veya bir mentor bulma arayışınız daha anlamlı bir yaşama duyduğunuz susuzluğu giderebilir.
OĞLAK
İlişkiler canlanacak
Teslim tarihlerinden önce projelerinizi bitirmeye uğraşırken enerjiniz tavan yapacak. Güneş Mars ile güzel bir bağlantıda olacak ve ilişkiler evinizden geçecek. Sonuç olarak, ortaklıklarınız ve ilişkileriniz canlanacak.
KOVA
Ekstra gelir
Önümüzdeki hafta maddi durumunuzu yakından incelemeye başlayacak gibisiniz. Ekstra gelir elde etmenizi sağlayacak fırsatlara dikkat etmeniz sayesinde büyük zenginlikleri gün ışığına çıkarabilirsiniz.
BALIK
Popülarite artacak
Bu hafta akşam yemeklerine ve çeşitli organizasyonlara davet edilebilirsiniz. Güneş ve Merkür’ün iletişim evinizde yer almaları sayesinde popülariteniz artacak, dahası Mars da sosyal yaşamınızı hareketlendirecek.
Susan Miller’in günlük ve aylık burç yorumlarını ‘Susan Miller ile Astroloji’ uygulamasını telefonunuza indirerek okuyabilirsiniz.
Haftanın sürprizleri
Gezegenlerin cömert davrandığı bir hafta başlıyor. Yengeçler ilham verici fikirlerle coşacak, Akrepler iletişim becerileriyle göz kamaştıracak. Yayları gözlerden uzak bir kaçamak, Aslanları yeni bir ilişki bekliyor.
KOÇ
Herkesi eğlendireceksiniz
Koç burcundaki dolunayı kariyer evinizde ağırlayacağınızdan azminiz zirve yapacak. Ailenizle de zaman geçirmek isteyeceksiniz. Haritanızın aile evindeki Güneş ve Merkür sayesinde herkesi eğlendireceksiniz.
BOĞA
Güveniniz artacak
Kendinizi ifade etme evinizde yer alan Güneş ve Merkür sayesinde modaya olan tutkunuz güçlenebilir. Kendinize olan güveninizin artmasıyla birlikte yabancılarla ufuk açıcı diyaloglara girebilirsiniz.
İKİZLER
Parlak fikirler...
Spor salonlarına geri dönmenin tam zamanı. Diğer taraftan, Güneş ve Merkür’ün hizmet evinizde yer alması fedakârlık eğiliminde olmanızı teşvik edecek. Yardım fonu temin etmek için sürekli parlak fikirler de üretebilirsiniz.
YENGEÇ
Ev ve iş dengesi
Dolunayın hırslı enerjisi, hedeflerinize ulaşmanız konusunda sizi motive edecek. İlham verici fikirlerle coşacak ve zamanın nasıl akıp geçtiğini fark etmeyeceksiniz. Ev ve iş dengesi için uğraşmanız gerekecek.
ASLAN
Faydalı temaslar
Bir ilişkiniz biterken eş zamanlı olarak yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Faydalı temaslar kurabileceğiniz davetleri kabul edebilirsiniz. Potansiyel bir iş ortağı ve hatta bir melek yatırımcı ile tanışabilirsiniz.
BAŞAK
Sihirli ilişki
Bir yurtdışı seyahatine çıkma planı yapabilirsiniz. Bu tip ayarlamalarınızı yapmak için uygun bir zaman. Güneş ile Mars arasındaki sihirli ilişki sayesinde bütün işler için gereken enerjiyi bulacağınız kesin.
TERAZİ
Dengeyi sağlama...
Tamamlanmak üzere olan birçok projeyle uğraşıyor olabilirsiniz. Arkadaşlarınızın ve ailenizin size ihtiyacı olabilir. İş ve ev hayatınız arasındaki dengeyi sağlama konusundaki özeninizin büyük faydasını göreceksiniz.
AKREP
Göz kamaştıracaksınız
Kendinize güveniniz tam, sosyalleşmeye hazırsınız. Cesaretiniz sayesinde bir derneğe, kulübe veya arkadaş ortamına girmeye karar verebilirsiniz. İletişim becerileriniz göz kamaştıracak.
YAY
Anlamlı bir yaşam
Bir inzivanın hasretini çekebilir ve gözlerden uzak bir kaçamak yapmayı düşünebilirsiniz. Kendinize spiritüel bir uğraş veya bir mentor bulma arayışınız daha anlamlı bir yaşama duyduğunuz susuzluğu giderebilir.
OĞLAK
İlişkiler canlanacak
Teslim tarihlerinden önce projelerinizi bitirmeye uğraşırken enerjiniz tavan yapacak. Güneş Mars ile güzel bir bağlantıda olacak ve ilişkiler evinizden geçecek. Sonuç olarak, ortaklıklarınız ve ilişkileriniz canlanacak.
KOVA
Ekstra gelir
Önümüzdeki hafta maddi durumunuzu yakından incelemeye başlayacak gibisiniz. Ekstra gelir elde etmenizi sağlayacak fırsatlara dikkat etmeniz sayesinde büyük zenginlikleri gün ışığına çıkarabilirsiniz.
BALIK
Popülarite artacak
Bu hafta akşam yemeklerine ve çeşitli organizasyonlara davet edilebilirsiniz. Güneş ve Merkür’ün iletişim evinizde yer almaları sayesinde popülariteniz artacak, dahası Mars da sosyal yaşamınızı hareketlendirecek.
Susan Miller’in günlük ve aylık burç yorumlarını ‘Susan Miller ile Astroloji’ uygulamasını telefonunuza indirerek okuyabilirsiniz.