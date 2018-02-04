Haftanın şanslı burçları

KOÇ

Sosyal açıdan harika bir hafta geçireceksiniz. Biriyle çıkıyorsanız, sevgilinizle harika zaman geçirebilirsiniz. Evli ve çocuk sahibiyseniz, ailenizle çok eğlenebilirsiniz.

BOĞA

4 Şubat’ta kariyerinize yardım edebilecek kişilerin olduğu bir aktiviteye katılabilirsiniz. Özellikle sanatla ilgili bir işiniz varsa çok önemli bir çıkış yapabilirsiniz.

İKİZLER

Bu hafta uzak yerlere gitmek için bavul hazırlayabilirsiniz. Güneş, Venüs ve Merkür, dünya hakkında daha çok şey öğrenmeye teşvik eden dokuzuncu evinizi aydınlatacak.

YENGEÇ

Kredi kartlarını yöneten sekizinci evinizdeki güçlü gezegenden dolayı önemli bir satın alma yapabilirsiniz. Jüpiter 10 Şubat’ta sizi eğlenmek için teşvik edecek.

ASLAN

Bu hafta aşk açısından pek çok özel fırsat yakalayacaksınız. Jüpiter 10 Şubat’ta Güneş’e harika bir ışın gönderirken sevgiliniz birlikte yaşamak üzere size taşınabilir.

BAŞAK

Bu hafta işte yoğun olacaksınız. Venüs’ün 4 ve 6 Şubat’taki etkisi yaratıcılığa yardım edecek. Altıncı evinizdeki üç gezegen de sağlığınızla ilgilenmeniz için sizi teşvik edecek.

TERAZİ

Bu hafta romantizm ve eğlence fırsatları yakalayacaksınız. Venüs 4 Şubat’ta Jüpiter’le iletişim halindeyken ilginç kişilerin bulunduğu bir etkinliğe katılacaksınız.

AKREP

Venüs’ün 4 Şubat’ta Jüpiter’le iletişimde olması, o günü evde davet vermek veya ailenizle vakit geçirmek için ideal hale getirecek. 10 Şubat-6 Mart arası popülerliğiniz tavan yapacak.

YAY

Heyecan verici bir hafta sizi bekliyor. 4 Şubat’ta yeni arkadaşlar edinebilirsiniz, aklınıza yenilikçi fikirler gelebilir veya bir kulübe katılabilirsiniz.

Venüs 6 Şubat’ı romantizm için ideal yapacak.

OĞLAK

Bu hafta para kazanmaya ve harcamaya odaklanacaksınız. Mars’ın mahremiyet evinizi aydınlatması, gözlerden uzakta bir projenin son dokunuşlarını yapacağınıza işaret ediyor.

KOVA

Unutulmaz bir hafta geçireceksiniz. Jüpiter, 4 ve 10 Ocak’ta kariyerinizde ilerlemeye yardım edecek. Venüs 6 Şubat’ta Uranüs’le uyum içindeyken popülerliğiniz artacak.

BALIK

Bu hafta gözlerden uzakta çalışırsanız çok verimli olacaksınız. Kariyerinizde en büyük ilerlemeyi, Mars onuncu evinizi mart ortasına kadar ziyaret ederken kaydedeceksiniz.