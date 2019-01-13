Hafta hafta söyle bana...

Yeni hafta Kovalara beklenmedik bir telefon, Koçlara çekicilik, Akreplere kendilerini ifade kolaylığı, İkizlere para vaat ediyor.
Cuma dışarı çıkın
KOÇ
Hafta, aşk gezegeni Venüs ve Mars’ın cuma günü burcunuzda buluşmasıyla daha iyi bir hal alacak. Bu bağlantı sayesinde kendinizi daha güçlü ve çekici hissedeceksiniz. Akşam dışarı çıkmak için harika bir gün.
Şakalara dikkat
BOĞA
Bu hafta sözleriniz normalden daha etkili olabilir. Ancak yine de, Jüpiter Neptün’e kafa karıştırıcı bir açıda olduğundan arkadaşlarınızla şakalaşırken dikkatli olun. Yaptığınız şakaları ciddiye alıp bozulabilirler.
Önemli değişiklikler
İKİZLER
Hayatınızda önemli değişiklikler olabilir. Gezegenler sizin paylaşılan gelirler evinizde buluştuğundan, miras veya yatırım yoluyla dışarıdan bir kaynaktan elinize para da geçebilir.
Ciddi konuşmalar
YENGEÇ
Haftanın teması partnerlerinizle yapacağınız ciddi konuşmalar oluşturabilir. Bu konuşmalar ortağınızla işinizin gidişatını konuşmak olabileceği gibi romantik partnerinizle evlenmeye karar vermek hakkında da olabilir.
İş yerinde gelişme
ASLAN
İş yerinde şaşırtıcı gelişmeler olabilir. Yöneticinizden gelebilecek bir mail iş konusunda varsaydığınız verileri yeniden düşünmeniz ve başka olasılıkları gözden geçirmeniz gerektiği hakkında olabilir.
Yapıcı iletişim
BAŞAK
Evinizde partnerinizle ya da ev arkadaşınızla ciddi bir konuşma yapmayı istiyor olabilirsiniz. Şanslısınız ki Venüs ve Mars arasındaki bağlantı, bu konuşmanın karşılıklı olarak yapıcı bir tonda geçmesini sağlayacak.
Borç verebilirsiniz
TERAZİ
Ailenizden birisine borç verecek veya bir süre evinizi açacaksınız. Cuma günü Güneş sürpriz gezegeni Uranüs’e zor bir açıda olacağından, önemli bir partnerinizle (romantik veya iş) ilişkinizde bir gerginliğe yol açabilir.
Kendinizi ifade edin
AKREP
Bu hafta kendinizi ifade etme fırsatı bulacaksınız. İş yerinde bir anlaşmazlık yaşarsanız, sevgi gezegeni Venüs daha diplomatik davranmanıza ve kendinizi iyi bir şekilde ifade etmenize yardım edecek.
Aklınız parada
YAY
Bu hafta aklınız para konularıyla meşgul olabilir. Uzun vadede para konularında olumlu bir beklentiye girebilirsiniz. Ayrıca Cuma günü Venüs Mars’tan olumlu sinyaller alacağından durumu sizin için daha da iyimser kılacak.
Örnek olacaksınız
OĞLAK
Sözleriniz normalden daha fazla bir ağırlık taşıyacak. Cuma günü aile evinizde yaşayabileceğiniz bir gelişme karşısında davranışınızla örnek teşkil etmeniz gerekebilir. Her zorlukla baş etmeye hazır olacaksınız.
Beklenmeyen telefon
KOVA
Hiç beklemediğiniz bir telefon veya e-mail alabilirsiniz. Yapacağınız konuşmalar enerjinizi ve dikkatinizi talep edeceğinden her tür iletişimden biraz uzak, tek başınıza kalmak isteyebilirsiniz.
Arkadaşa yardım
BALIK
Bu hafta bir arkadaşınızın yardımınıza ihtiyacı olabilir. Balık burçları doğal olarak yardımsever olduğundan, bu yardım parayla ilgili olmasa bile, arkadaşınızın yanında ve ona destek olacaksınız.
Susan Miller’ın günlük ve aylık burç yorumlarını ‘Susan Miller ile Astroloji’ uygulamasını telefonunuza indirerek okuyabilirsiniz.
Hafta hafta söyle bana...
Yeni hafta Kovalara beklenmedik bir telefon, Koçlara çekicilik, Akreplere kendilerini ifade kolaylığı, İkizlere para vaat ediyor.
Cuma dışarı çıkın
KOÇ
Hafta, aşk gezegeni Venüs ve Mars’ın cuma günü burcunuzda buluşmasıyla daha iyi bir hal alacak. Bu bağlantı sayesinde kendinizi daha güçlü ve çekici hissedeceksiniz. Akşam dışarı çıkmak için harika bir gün.
Şakalara dikkat
BOĞA
Bu hafta sözleriniz normalden daha etkili olabilir. Ancak yine de, Jüpiter Neptün’e kafa karıştırıcı bir açıda olduğundan arkadaşlarınızla şakalaşırken dikkatli olun. Yaptığınız şakaları ciddiye alıp bozulabilirler.
Önemli değişiklikler
İKİZLER
Hayatınızda önemli değişiklikler olabilir. Gezegenler sizin paylaşılan gelirler evinizde buluştuğundan, miras veya yatırım yoluyla dışarıdan bir kaynaktan elinize para da geçebilir.
Ciddi konuşmalar
YENGEÇ
Haftanın teması partnerlerinizle yapacağınız ciddi konuşmalar oluşturabilir. Bu konuşmalar ortağınızla işinizin gidişatını konuşmak olabileceği gibi romantik partnerinizle evlenmeye karar vermek hakkında da olabilir.
İş yerinde gelişme
ASLAN
İş yerinde şaşırtıcı gelişmeler olabilir. Yöneticinizden gelebilecek bir mail iş konusunda varsaydığınız verileri yeniden düşünmeniz ve başka olasılıkları gözden geçirmeniz gerektiği hakkında olabilir.
Yapıcı iletişim
BAŞAK
Evinizde partnerinizle ya da ev arkadaşınızla ciddi bir konuşma yapmayı istiyor olabilirsiniz. Şanslısınız ki Venüs ve Mars arasındaki bağlantı, bu konuşmanın karşılıklı olarak yapıcı bir tonda geçmesini sağlayacak.
Borç verebilirsiniz
TERAZİ
Ailenizden birisine borç verecek veya bir süre evinizi açacaksınız. Cuma günü Güneş sürpriz gezegeni Uranüs’e zor bir açıda olacağından, önemli bir partnerinizle (romantik veya iş) ilişkinizde bir gerginliğe yol açabilir.
Kendinizi ifade edin
AKREP
Bu hafta kendinizi ifade etme fırsatı bulacaksınız. İş yerinde bir anlaşmazlık yaşarsanız, sevgi gezegeni Venüs daha diplomatik davranmanıza ve kendinizi iyi bir şekilde ifade etmenize yardım edecek.
Aklınız parada
YAY
Bu hafta aklınız para konularıyla meşgul olabilir. Uzun vadede para konularında olumlu bir beklentiye girebilirsiniz. Ayrıca Cuma günü Venüs Mars’tan olumlu sinyaller alacağından durumu sizin için daha da iyimser kılacak.
Örnek olacaksınız
OĞLAK
Sözleriniz normalden daha fazla bir ağırlık taşıyacak. Cuma günü aile evinizde yaşayabileceğiniz bir gelişme karşısında davranışınızla örnek teşkil etmeniz gerekebilir. Her zorlukla baş etmeye hazır olacaksınız.
Beklenmeyen telefon
KOVA
Hiç beklemediğiniz bir telefon veya e-mail alabilirsiniz. Yapacağınız konuşmalar enerjinizi ve dikkatinizi talep edeceğinden her tür iletişimden biraz uzak, tek başınıza kalmak isteyebilirsiniz.
Arkadaşa yardım
BALIK
Bu hafta bir arkadaşınızın yardımınıza ihtiyacı olabilir. Balık burçları doğal olarak yardımsever olduğundan, bu yardım parayla ilgili olmasa bile, arkadaşınızın yanında ve ona destek olacaksınız.
Susan Miller’ın günlük ve aylık burç yorumlarını ‘Susan Miller ile Astroloji’ uygulamasını telefonunuza indirerek okuyabilirsiniz.