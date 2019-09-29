Güç oyunları

Plüton’un Venüs ile kesişmesi, tüm burçları kariyer ve güç anlamında zorlayarak, değişim rüzgârları estirecek.
KOÇ
Güç dengeleri değişiyor
Haritanızın ilişkiler evindeki Venüs kariyer evinizdeki Plüton’a meydan okuyacağı bu hafta işte birtakım güç dengelerinin değişmesiyle birlikte birebir ilişkileriniz karışabilir. Yönetimdeki bir değişiklik nedeniyle vakit alan yeni bir role adım atabilir veya iş ortaklığınızda gerekli değişiklikleri yaşayabilirsiniz.
BOĞA
İletişim kanalları açık
Venüs’ün para ve güç gezegeni olan Plüton’u dürtmesiyle değerlerinizi sorgulayacaksınız. İletişim gezegeni Merkür’ün Perşembe günü haritanızın ilişkiler evine girmesiyle, özellikle de eşinizle veya iş ortağınızla lişkilerinizde düşüncelerinizi açıkça dile getirebileceksiniz.
İKİZLER
Derin dönüşüm
Bu hafta bağışçılarla veya destekçilerle flört edebilirsiniz. Her zaman bir başkasının önceliklerine önem veremeyebilirsiniz fakat Venüs burcunuzla uyumlu olan Terazi burcunda güçlüdür. Venüs sizin için en iyisini istediğinden Venüs ile Plüton arasındaki diyalog da derin bir dönüşüme veya odak değişikliğine yol açabilir.
YENGEÇ
İhtiyaçlar dile gelecek
İlişkinizde olup bitenlerle yakın akrabalarınızın beklentilerini dengeleme konusunda kendinizi arada kalmış hissedebilirsiniz. Sevgilinizin aile hayatınıza uyup uymayacağını yeniden düşüneceksiniz. Merkür Perşembe günü haritanızın eğlence-yaratıcılık evine girecek ve ihtiyaçlarınızı dile getirebilmenize yardımcı olacak.
ASLAN
Yeni fikirler
Venüs’ün haritanızın iletişim evinden çalışma evindeki Plüton’u kışkırtmasıyla bu hafta üstlerinizle bazı konuları tartışabilirsiniz. Artık kendinize uygun bulmadığınız fikirlere bel bağlayan bir alanda çalışıyorsanız kibarca bir alternatif sunmanın yolunu bulun.
BAŞAK
Bereketli bir dönem
İyiliksever Venüs haritanızın kazanılan gelirler evinden geçerken bereketli bir döneme girebilirsiniz. işler yoluna girmeden önce birtakım gecikmeler veya aksilikler olabilir. Ama Mars Perşembe günü kazanılan gelirler evinize girerek enerjinizi toplamanıza ve istediğinizi elde etmenize yardımcı olacak.
TERAZİ
İyi hissedeceksiniz
Aşk ve güzellik gezegeni Venüs iki haftadır sizin burcunuzda yer alıyor. Venüs’ün burada bulunması gözlerinizin parlamasını, iyi görünmenizi ve kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak. Venüs bu hafta haritanızın aile evinde yer alan Plüton ile iki çift laf edecek. Başkalarıyla, özellikle de ailenizle olan derin bir bağlantının sizi nasıl değiştirdiğine odaklanın.
AKREP
Kendinize zaman tanıyın
Venüs ve Plüton arasındaki açı bir süredir uğraşmak zorunda olmadığınız duyguları harekete geçirebilir, bu yüzden kendinize zaman tanıyın. Perşembe iletişim gezegeni Merkür’ün haritanızın kişilik evine girmesiyle içinize doğan şeyleri başkalarına ifade etmek için gereken kelimeleri bulabilirsiniz.
YAY
Zorlukları yeneceksiniz
Haritanızın kazanılan gelirler evinde yer alan Plüton Venüs’e göz kırpacağı için para ve güç ile olan ilişkinizi gözden geçirmeniz gerekebilir. Plüton ile Venüs arasındaki bu etkileşim bazen gerilime neden olabilir. Örneğin üst düzey yöneticinizin fikirlerini onaylamayabilirsiniz. Ancak her tür zorluğun üstesinden gelebileceksiniz.
OĞLAK
Yeni bir tarz
Plüton bu hafta kariyer evinizdeki Venüs ile sürtüşecek ve profesyonel yaşamınızda tarzınızı yeniden belirleyecek. Perşembe günü Mars’ın kariyer evinize girmesi sizi inisiyatifi kendi elinize almaya teşvik edebilir.
KOVA
Meditasyon yapın
Venüs Terazi burcuna girdiğinden beri birkaç haftadır güzel etkiler altındasınız. Ancak bu hafta Venüs’ün haritanızın geri çekilip Plüton’u zorlamasıyla sular hayli dalgalanabilir. Terapi veya meditasyon gibi kendinizi keşfe yönelik bir yolculuğa başlamayı düşünüyorsanız, doğru zaman bu.
BALIK
Değerlerinizi gözden geçirin
Bu hafta güç figürleriyle vakit geçirebilirsiniz. Bazı fırsatlarla karşılaşabilirsiniz fakat gördükleriniz sizi her zaman memnun etmeyebilir. Venüs aşk ve bağlanmanın yanı sıra değerlerimizi de anlatır, bu yüzden ahlaki değerlerinizi gözden geçirmeniz gerekebilir.
Susan Miller’ın günlük ve aylık burç yorumlarını ‘Susan Miller ile Astroloji’ uygulamasını telefonunuza indirerek okuyabilirsiniz.
Güç oyunları
Plüton’un Venüs ile kesişmesi, tüm burçları kariyer ve güç anlamında zorlayarak, değişim rüzgârları estirecek.
KOÇ
Güç dengeleri değişiyor
Haritanızın ilişkiler evindeki Venüs kariyer evinizdeki Plüton’a meydan okuyacağı bu hafta işte birtakım güç dengelerinin değişmesiyle birlikte birebir ilişkileriniz karışabilir. Yönetimdeki bir değişiklik nedeniyle vakit alan yeni bir role adım atabilir veya iş ortaklığınızda gerekli değişiklikleri yaşayabilirsiniz.
BOĞA
İletişim kanalları açık
Venüs’ün para ve güç gezegeni olan Plüton’u dürtmesiyle değerlerinizi sorgulayacaksınız. İletişim gezegeni Merkür’ün Perşembe günü haritanızın ilişkiler evine girmesiyle, özellikle de eşinizle veya iş ortağınızla lişkilerinizde düşüncelerinizi açıkça dile getirebileceksiniz.
İKİZLER
Derin dönüşüm
Bu hafta bağışçılarla veya destekçilerle flört edebilirsiniz. Her zaman bir başkasının önceliklerine önem veremeyebilirsiniz fakat Venüs burcunuzla uyumlu olan Terazi burcunda güçlüdür. Venüs sizin için en iyisini istediğinden Venüs ile Plüton arasındaki diyalog da derin bir dönüşüme veya odak değişikliğine yol açabilir.
YENGEÇ
İhtiyaçlar dile gelecek
İlişkinizde olup bitenlerle yakın akrabalarınızın beklentilerini dengeleme konusunda kendinizi arada kalmış hissedebilirsiniz. Sevgilinizin aile hayatınıza uyup uymayacağını yeniden düşüneceksiniz. Merkür Perşembe günü haritanızın eğlence-yaratıcılık evine girecek ve ihtiyaçlarınızı dile getirebilmenize yardımcı olacak.
ASLAN
Yeni fikirler
Venüs’ün haritanızın iletişim evinden çalışma evindeki Plüton’u kışkırtmasıyla bu hafta üstlerinizle bazı konuları tartışabilirsiniz. Artık kendinize uygun bulmadığınız fikirlere bel bağlayan bir alanda çalışıyorsanız kibarca bir alternatif sunmanın yolunu bulun.
BAŞAK
Bereketli bir dönem
İyiliksever Venüs haritanızın kazanılan gelirler evinden geçerken bereketli bir döneme girebilirsiniz. işler yoluna girmeden önce birtakım gecikmeler veya aksilikler olabilir. Ama Mars Perşembe günü kazanılan gelirler evinize girerek enerjinizi toplamanıza ve istediğinizi elde etmenize yardımcı olacak.
TERAZİ
İyi hissedeceksiniz
Aşk ve güzellik gezegeni Venüs iki haftadır sizin burcunuzda yer alıyor. Venüs’ün burada bulunması gözlerinizin parlamasını, iyi görünmenizi ve kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak. Venüs bu hafta haritanızın aile evinde yer alan Plüton ile iki çift laf edecek. Başkalarıyla, özellikle de ailenizle olan derin bir bağlantının sizi nasıl değiştirdiğine odaklanın.
AKREP
Kendinize zaman tanıyın
Venüs ve Plüton arasındaki açı bir süredir uğraşmak zorunda olmadığınız duyguları harekete geçirebilir, bu yüzden kendinize zaman tanıyın. Perşembe iletişim gezegeni Merkür’ün haritanızın kişilik evine girmesiyle içinize doğan şeyleri başkalarına ifade etmek için gereken kelimeleri bulabilirsiniz.
YAY
Zorlukları yeneceksiniz
Haritanızın kazanılan gelirler evinde yer alan Plüton Venüs’e göz kırpacağı için para ve güç ile olan ilişkinizi gözden geçirmeniz gerekebilir. Plüton ile Venüs arasındaki bu etkileşim bazen gerilime neden olabilir. Örneğin üst düzey yöneticinizin fikirlerini onaylamayabilirsiniz. Ancak her tür zorluğun üstesinden gelebileceksiniz.
OĞLAK
Yeni bir tarz
Plüton bu hafta kariyer evinizdeki Venüs ile sürtüşecek ve profesyonel yaşamınızda tarzınızı yeniden belirleyecek. Perşembe günü Mars’ın kariyer evinize girmesi sizi inisiyatifi kendi elinize almaya teşvik edebilir.
KOVA
Meditasyon yapın
Venüs Terazi burcuna girdiğinden beri birkaç haftadır güzel etkiler altındasınız. Ancak bu hafta Venüs’ün haritanızın geri çekilip Plüton’u zorlamasıyla sular hayli dalgalanabilir. Terapi veya meditasyon gibi kendinizi keşfe yönelik bir yolculuğa başlamayı düşünüyorsanız, doğru zaman bu.
BALIK
Değerlerinizi gözden geçirin
Bu hafta güç figürleriyle vakit geçirebilirsiniz. Bazı fırsatlarla karşılaşabilirsiniz fakat gördükleriniz sizi her zaman memnun etmeyebilir. Venüs aşk ve bağlanmanın yanı sıra değerlerimizi de anlatır, bu yüzden ahlaki değerlerinizi gözden geçirmeniz gerekebilir.
Susan Miller’ın günlük ve aylık burç yorumlarını ‘Susan Miller ile Astroloji’ uygulamasını telefonunuza indirerek okuyabilirsiniz.