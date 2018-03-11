Gözler 17 Mart’ta...

KOÇ (21 Mart-19 Nisan)

Güneş ve Jüpiter, 13 Mart’ta uyum içinde olacak ve para açısından size yardım edecek. Yöneticiniz Mars, 17 Mart’tan mayıs ortasına kadar her iki yılda bir olduğu gibi ün ve başarı evinizi ziyaret ederken, kariyerinizle ilgili her konuda size avantaj sağlayacak.

BOĞA (20 Nisan-20 Mayıs)

13 Mart sosyalleşmek için ideal. 17 Mart’taki yeniay, size bir hayalinizi gerçekleştirmek için bir kapı açacak. 17 Mart sonrasında önemli bir iş seyahati planlayabilir ya da dağlık bir yerde tek başınıza kalmak isteyebilirsiniz.

İKİZLER (21 Mayıs-20 Haziran)

Bu hafta kariyerinizle ilgili konulara odaklanacaksınız. Bugün gelirinizi artırmak üzere gerçekçi hedefler koymak için ideal bir gün. 13 Mart’ta iyi para kazandıracak bir görev alabilir ya da önemli bir müşteri kazanabilirsiniz.

YENGEÇ (21 Haziran-22 Temmuz)

17 Mart’taki yeniay; eğitim, yazıyla ilgili işler, seyahat planları ya da yasal bir konuda fırsatlar getirecek. Mars ilişkiler evinize 17 Mart’tan mayıs ortasına kadar enerji verirken, başkalarıyla olan etkileşimlerinizi canlandıracak.

ASLAN (23 Temmuz-22 Ağustos)

Bu hafta ilginiz para ve romantizm arasında bölünecek. 13 Mart’ta boşanma, miras, sigorta gibi bir sebeple elinize toplu para geçebilir. 17 Mart’taki yeniay, ev kredisi almanıza yardım edebilir.

BAŞAK (23 Ağustos-22 Eylül)

11 Mart’ta Mars, Uranüs’e sinyaller gönderirken, seks hayatınız canlanacak. 13 Mart’ta özel biriyle kısa ama eğlenceli bir seyahat yapabilirsiniz. Bekârsanız 17 Mart’taki yeniay hayatınızın aşkını bulmanızı ya da ilişkinizi daha ciddi bir hale getirmenizi sağlayabilir.

TERAZİ (23 Eylül-22 Ekim)

13 Mart, özellikle hizmet sektöründe çalışıyorsanız, size gelirinizi artıracak bir görev getirebilir. 17 Mart’ta sağlık evinizde gerçekleşecek yeniay, daha iyi görünmenizi, güçlü ve enerjik hissetmenizi sağlayacak.

AKREP (23 Ekim-21 Kasım)

17 Mart’taki yeniay gerçek aşk evinizi harekete geçirecek. Bir arkadaşınız sizi bir partiye davet eder ya da size uygun olduğunu düşündüğü birisiyle tanıştırmak isterse kabul edin. Jüpiter aşkı mıknatıs gibi çekmenizi sağlayacak.

YAY (22 Kasım-21 Aralık)

Hayatınızda heyecan verici bir değişiklik yapmak için hazır olun. Jüpiter, 13 Mart’ta Güneş’le uyum içinde olacak ve hayalinizdeki evi almanıza, kiralamanıza ya da bir mülkü satmanıza yardım edecek. 17 Mart’ta evinize yeni eşyalar alabilirsiniz.

OĞLAK (22 Aralık-19 Ocak)

13 Mart’ta eğlenceli bir sosyal etkinliğe katılabilirsiniz. 17 Mart’taki yeniay ise size yazıyla ilgili bir proje, kısa mesafeli bir yolculuk getirebilir; kardeşinizi veya kardeş gibi gördüğünüz birini ziyaret edebilirsiniz. 17 Mart’tan mayıs ortasına kadar spot ışıkları üzerinizde olacak.



KOVA (20 Ocak-18 Şubat)

Bu hafta mali açıdan geleceğiniz daha parlak görünecek. 17 Mart’ta maaşınıza zam veya rakip şirketten bir iş teklifi alabilirsiniz. Ancak bu konularda gecikmelere hazır olun.

BALIK (19 Şubat-20 Mart)

Eğlenceli ve heyecan verici sürprizlerle dolu, beş yıldızlı bir hafta! Bugün büyük bir sosyal etkinliğe katılacaksınız, bütün gözler üzerinizde olacak. 17 Mart’taki yeniay, yeni maceralar ve deneyimler için kapılar açacak. Mayıs ortasına kadar hayallerinizi gerçekleştirmek için gerekli enerji ve cesaretiniz olacak.

Susan MIller’ın günlük ve aylık burç yorumlarını ‘Susan Miller ile Astroloji’ uygulamasını telefonunuza indirerek okuyabilirsiniz.