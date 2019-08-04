Gökyüzünden destek var

Bu hafta aşk ve güzellik gezegeni Venüs, Güneş’le işbirliği yaparak şans gezegeni Jüpiter’e harika sinyaller gönderiyor. Bu, tüm burçlar için iyi haberler var demek!
Eğlenceli bir hafta
KOÇ
Güneş, Venüs ve Jüpiter parlak dalgalarını gönderip kendinizi enerjik ve özgüvenli hissetmenizi sağlayacak. Bu gök cisimlerinin çocuklarınızı da yöneten evinizde toplanması, eğlenceli ve yaratıcı bir hafta geçireceğinize işaret ediyor.
Sürpriz var
BOĞA
Bir aile üyesinden sürpriz bir hediye alabilir ya da miras kaldığını öğrenebilirsiniz. Kazancınız dışındaki kaynaklardan gelecek bir parayı evinizi güzelleştirmek için kullanabilirsiniz. Ev kredinizin onaylandığını öğrenebilir ve hep istediğiniz gibi bir eve taşınabilirsiniz.
Göklerden destek var
İKİZLER
Bu hafta hayatınızda biri varsa daha fazla desteklendiğinizi hissedebilirsiniz. Bu olumlu destek bir iş ortaklığınız için de geçerli olabilir. Bekârsanız Venüs, Güneş ve Jüpiter işbirliği yeni biriyle tanışmanızı sağlayabilir. Böyle bir durumda yapacağınız sohbetler hem eğlenceli hem de ufuk açıcı olacak.
Çalışmanın karşılığı
YENGEÇ
Çalışma ve günlük aktiviteler evinizdeki Jüpiter para evinizdeki Venüs ve Güneş’in desteğini alacağından, sıkı çalışmanızın karşılığını alabilirsiniz. Çalışma hayatınız sizi tatmin edecek ve çabalarınıza değer verildiğini düşüneceksiniz.
Zirvedesiniz
ASLAN
Bu hafta kendinizi dünyanın tepesinde hissedeceksiniz. Çocuğunuz varsa özel bir etkinlik planlayın. Yoksa yazı, tiyatro, müzik gibi sevdiğiniz yaratıcı aktivitelere zaman ayırın. Çevrenizdekiler sizin çok yaratıcı biri olduğunuzu görecek.
Aileye yoğunlaşın
BAŞAK
Hayatı biraz yavaştan almak isteyebilirsiniz. Ailenizle keyifli zamanlar geçirme fırsatları yakalayabilirsiniz, bu yüzden kendinize yoğun bir program yapmamaya çalışın. Ailenizle birlikte olmak ruhunuza iyi gelecek.
Sosyalleşiyoruz
TERAZİ
Sosyalleşmenin öne çıktığı bir hafta. Alacağınız davetleri kabul edin veya siz sevdiklerinizi evinize davet edin. Sosyal becerilerinizle parlayacak ve başkalarını kendi ışığınıza çekeceksiniz.
Kariyer fırsatları
AKREP
Profesyonel hayatınız harika gelişmelere gebe. Önemli konumdaki biri üzerinde çok iyi bir izlenim bırakabilirsiniz. Bu kişi maaşınıza zam yapabilir ya da size iyi bir ikramiye verebilir. Alternatif olarak, çok istediğiniz yeni bir pozisyona da geçebilirsiniz.
Yolculuk var
YAY
Otomobille bir seyahate çıkabilir veya yurtdışına gidebilirsiniz. Bir yere gitmiyorsanız, kendinizi entelektüel bir yolculuğun içinde bulabilirsiniz. Bu hafta ne tür gelişmeler olursa olsun, mutlu ve özgüvenli bir şekilde ilerleyeceksiniz.
Para geliyor
OĞLAK
Hiç beklemediğiniz bir yerden hediye alabilirsiniz. Bir şans oyunundan, sigortadan veya yasal bir süreç sonunda elinize toplu para geçebilir. Venüs, Güneş ve Jüpiter uyum içindeyken, sonuç sizi tatmin edecek.
Aşk rüzgârları
KOVA
Bu hafta hayli flörtöz ve enerjik olabilirsiniz. Hayatınızda biri varsa partnerinizin en iyi arkadaşınız olduğunu fark edeceksiniz. Bekârsanız sosyal çevrenizden birine karşı bir şeyler hissetmeye başlayabilirsiniz. Romantizm aramıyor olsanız bile, gezegenler sosyal hayatınıza şefkat katacak.
İşyerinde mutluluk
BALIK
Jüpiter profesyonel hayatınızı yöneten evinizde olduğundan, yılbaşından beri kariyerinizde ilerleme kaydettiğinizi fark edebilirsiniz. Hafta ortasında Venüs ve Güneş, Jüpiter’e mutlu ışınlar gönderirken, işyerinde kendinizi mutlu hissedecek ve başarılarınızla gurur duyacaksınız.
Susan Miller’ın günlük ve aylık burç yorumlarını ‘Susan Miller ile Astroloji’ uygulamasını telefonunuza indirerek okuyabilirsiniz.
Gökyüzünden destek var
Bu hafta aşk ve güzellik gezegeni Venüs, Güneş’le işbirliği yaparak şans gezegeni Jüpiter’e harika sinyaller gönderiyor. Bu, tüm burçlar için iyi haberler var demek!
Eğlenceli bir hafta
KOÇ
Güneş, Venüs ve Jüpiter parlak dalgalarını gönderip kendinizi enerjik ve özgüvenli hissetmenizi sağlayacak. Bu gök cisimlerinin çocuklarınızı da yöneten evinizde toplanması, eğlenceli ve yaratıcı bir hafta geçireceğinize işaret ediyor.
Sürpriz var
BOĞA
Bir aile üyesinden sürpriz bir hediye alabilir ya da miras kaldığını öğrenebilirsiniz. Kazancınız dışındaki kaynaklardan gelecek bir parayı evinizi güzelleştirmek için kullanabilirsiniz. Ev kredinizin onaylandığını öğrenebilir ve hep istediğiniz gibi bir eve taşınabilirsiniz.
Göklerden destek var
İKİZLER
Bu hafta hayatınızda biri varsa daha fazla desteklendiğinizi hissedebilirsiniz. Bu olumlu destek bir iş ortaklığınız için de geçerli olabilir. Bekârsanız Venüs, Güneş ve Jüpiter işbirliği yeni biriyle tanışmanızı sağlayabilir. Böyle bir durumda yapacağınız sohbetler hem eğlenceli hem de ufuk açıcı olacak.
Çalışmanın karşılığı
YENGEÇ
Çalışma ve günlük aktiviteler evinizdeki Jüpiter para evinizdeki Venüs ve Güneş’in desteğini alacağından, sıkı çalışmanızın karşılığını alabilirsiniz. Çalışma hayatınız sizi tatmin edecek ve çabalarınıza değer verildiğini düşüneceksiniz.
Zirvedesiniz
ASLAN
Bu hafta kendinizi dünyanın tepesinde hissedeceksiniz. Çocuğunuz varsa özel bir etkinlik planlayın. Yoksa yazı, tiyatro, müzik gibi sevdiğiniz yaratıcı aktivitelere zaman ayırın. Çevrenizdekiler sizin çok yaratıcı biri olduğunuzu görecek.
Aileye yoğunlaşın
BAŞAK
Hayatı biraz yavaştan almak isteyebilirsiniz. Ailenizle keyifli zamanlar geçirme fırsatları yakalayabilirsiniz, bu yüzden kendinize yoğun bir program yapmamaya çalışın. Ailenizle birlikte olmak ruhunuza iyi gelecek.
Sosyalleşiyoruz
TERAZİ
Sosyalleşmenin öne çıktığı bir hafta. Alacağınız davetleri kabul edin veya siz sevdiklerinizi evinize davet edin. Sosyal becerilerinizle parlayacak ve başkalarını kendi ışığınıza çekeceksiniz.
Kariyer fırsatları
AKREP
Profesyonel hayatınız harika gelişmelere gebe. Önemli konumdaki biri üzerinde çok iyi bir izlenim bırakabilirsiniz. Bu kişi maaşınıza zam yapabilir ya da size iyi bir ikramiye verebilir. Alternatif olarak, çok istediğiniz yeni bir pozisyona da geçebilirsiniz.
Yolculuk var
YAY
Otomobille bir seyahate çıkabilir veya yurtdışına gidebilirsiniz. Bir yere gitmiyorsanız, kendinizi entelektüel bir yolculuğun içinde bulabilirsiniz. Bu hafta ne tür gelişmeler olursa olsun, mutlu ve özgüvenli bir şekilde ilerleyeceksiniz.
Para geliyor
OĞLAK
Hiç beklemediğiniz bir yerden hediye alabilirsiniz. Bir şans oyunundan, sigortadan veya yasal bir süreç sonunda elinize toplu para geçebilir. Venüs, Güneş ve Jüpiter uyum içindeyken, sonuç sizi tatmin edecek.
Aşk rüzgârları
KOVA
Bu hafta hayli flörtöz ve enerjik olabilirsiniz. Hayatınızda biri varsa partnerinizin en iyi arkadaşınız olduğunu fark edeceksiniz. Bekârsanız sosyal çevrenizden birine karşı bir şeyler hissetmeye başlayabilirsiniz. Romantizm aramıyor olsanız bile, gezegenler sosyal hayatınıza şefkat katacak.
İşyerinde mutluluk
BALIK
Jüpiter profesyonel hayatınızı yöneten evinizde olduğundan, yılbaşından beri kariyerinizde ilerleme kaydettiğinizi fark edebilirsiniz. Hafta ortasında Venüs ve Güneş, Jüpiter’e mutlu ışınlar gönderirken, işyerinde kendinizi mutlu hissedecek ve başarılarınızla gurur duyacaksınız.
Susan Miller’ın günlük ve aylık burç yorumlarını ‘Susan Miller ile Astroloji’ uygulamasını telefonunuza indirerek okuyabilirsiniz.