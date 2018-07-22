Gökyüzünde bahtsız gezen yıldızlar

25 Temmuz’da Güneş Uranüs’le çekişiryor, üzerine 27 Temmuz’da Dolunayla gelen ay tutulması var. İşleriniz istediğiniz gibi gitmezse, sebebi gökyüzünde arayın. Tüm burçları kritik bir hafta bekliyor
KOÇ
Sıkı durun
Bu haftanın gezegen dizilişleri, size inişler-çıkışlar ve sert virajlar getireceğinden sıkı durun. Güneş 25 Temmuz’da Uranüs’le karşı karşıya gelirken, hiç beklemediğiniz bir masrafla karşılaşabilirsiniz.
BOĞA
Yeni bir iş teklifi
Bekârsanız, 24 Temmuz’da tanışacağınız birisi aklınızı başınızdan alabilir. Ancak işler ilerlemeden önce onu daha iyi tanımanız akıllıca olacak. Uranüs 25 Temmuz’da Güneş’le çekişirken evinizle ilgili olumsuz bir haber alabilirsiniz.
İKİZLER
Her şeyi kontrol edin
Bu hafta yönetici gezegeniniz Merkür, üçüncü evinizde geriiyor. Bu nedenle önemli bir şeyi kargoya verecekseniz gönderinizi sigortalatın.
25 ve 26 Temmuz’da otomobil kullanırken ekstra dikkatli olun.
YENGEÇ
Gereksiz yükten kurtulun
Dolunayla gelecek ay tutulması, ilerlemenize engel olan bir şeyden kurtulmanıza yardım edecek. Merkür para evinizde 25 Temmuz’dan 18 Ağustos’a kadar gerileyecek. Bu dönemde büyük bir harcama yapmayın.
ASLAN
Bu hafta sizin haftanız
27 Temmuz’daki ay tutulması ortağınız veya partnerinize karşı bastırdığınız kızgınlıkların ortaya çıkmasına neden olabilir. Eşiniz ya da sevgilinizle kavga ettiyseniz, Venüs ve Plüton uyumu sayesinde barışırken keyifli dakikalar geçirebilirsiniz.
BAŞAK
İşleri yavaştan alın
Venüs 22 Temmuz’da Jüpiter’le uyum içindeyken, romantik bir kaçamak için iyi bir gün.
24 Temmuz’da kendinizi bir aşk hikâyesi içinde bulabilirsiniz. Ancak yeni bir ilişkiye başlıyorsanız işleri biraz yavaştan alın.
TERAZİ
Anlaşmazlıklar yaşanabilir
Bu hafta önemli bir projeyi tamamlamak için bir grup kişiyle işbirliği yapabilirsiniz.
25 Temmuz’da Güneş Uranüs’le çekişirken, para yönetimi ile ilgili beklenmedik zorluklar yaşayabilirsiniz.
AKREP
25 Temmuz’a dikkat
Venüs 22 Temmuz’da Jüpiter’le uyum içindeyken heyecan verici bir sosyal etkinliğe davet edilebilirsiniz. Merkür 25 Temmuz’da gerileyeceğinden, bir yöneticiniz veya takım lideriyle iletişim problemi yaşayabilirsiniz.
YAY
Rezervasyonlara dikkat!
Merkür iletişim evinizde 25 Temmuz’dan 18 Ağustos’a kadar gerileyecek. Seyahat edecekseniz gecikmelere, iptal edilen uçak seferlerine ya da kötü hava koşullarına hazır olun.
OĞLAK
Harcamalarda artış olabilir
Bu hafta, para konularına odaklanacaksınız. 25 Temmuz’da beklenmedik bir masraf çıkabilir. 27 Temmuz’da dolunayla gelen ay tutulması gelirinizde değişikliğe neden olabilir. Önümüzdeki aylarda harcamalarınızda bir artış olabilir.
KOVA
Anlaşmalarınızı gözden geçirin
Merkür ortaklıklar evinizde 25 Temmuz’dan 18 Ağustos’a kadar gerileyecek. Bu dönemde anlaşmalarınızı gözden geçirin. Ayrıca bu dönem evlenmek veya evlilik tarihine karar vermek için de uygun değil.
BALIK
Dinlenmeye bakın
Bu hafta 27 Temmuz’da dolunayla gelen ay tutulması mahremiyet evinizi etkilerken, dinlenmek isteyebilirsiniz. 25 Temmuz zor geçebilir: Güneş Uranüs’e sert bir açıda olacağından işinizle ilgili olumsuz bir haber alabilirsiniz.
Susan Miller’in günlük ve aylık burç yorumlarını ‘Susan Miller ile Astroloji’ uygulamasını telefonunuza indirerek okuyabilirsiniz.
Gökyüzünde bahtsız gezen yıldızlar
25 Temmuz’da Güneş Uranüs’le çekişiryor, üzerine 27 Temmuz’da Dolunayla gelen ay tutulması var. İşleriniz istediğiniz gibi gitmezse, sebebi gökyüzünde arayın. Tüm burçları kritik bir hafta bekliyor
KOÇ
Sıkı durun
Bu haftanın gezegen dizilişleri, size inişler-çıkışlar ve sert virajlar getireceğinden sıkı durun. Güneş 25 Temmuz’da Uranüs’le karşı karşıya gelirken, hiç beklemediğiniz bir masrafla karşılaşabilirsiniz.
BOĞA
Yeni bir iş teklifi
Bekârsanız, 24 Temmuz’da tanışacağınız birisi aklınızı başınızdan alabilir. Ancak işler ilerlemeden önce onu daha iyi tanımanız akıllıca olacak. Uranüs 25 Temmuz’da Güneş’le çekişirken evinizle ilgili olumsuz bir haber alabilirsiniz.
İKİZLER
Her şeyi kontrol edin
Bu hafta yönetici gezegeniniz Merkür, üçüncü evinizde geriiyor. Bu nedenle önemli bir şeyi kargoya verecekseniz gönderinizi sigortalatın.
25 ve 26 Temmuz’da otomobil kullanırken ekstra dikkatli olun.
YENGEÇ
Gereksiz yükten kurtulun
Dolunayla gelecek ay tutulması, ilerlemenize engel olan bir şeyden kurtulmanıza yardım edecek. Merkür para evinizde 25 Temmuz’dan 18 Ağustos’a kadar gerileyecek. Bu dönemde büyük bir harcama yapmayın.
ASLAN
Bu hafta sizin haftanız
27 Temmuz’daki ay tutulması ortağınız veya partnerinize karşı bastırdığınız kızgınlıkların ortaya çıkmasına neden olabilir. Eşiniz ya da sevgilinizle kavga ettiyseniz, Venüs ve Plüton uyumu sayesinde barışırken keyifli dakikalar geçirebilirsiniz.
BAŞAK
İşleri yavaştan alın
Venüs 22 Temmuz’da Jüpiter’le uyum içindeyken, romantik bir kaçamak için iyi bir gün.
24 Temmuz’da kendinizi bir aşk hikâyesi içinde bulabilirsiniz. Ancak yeni bir ilişkiye başlıyorsanız işleri biraz yavaştan alın.
TERAZİ
Anlaşmazlıklar yaşanabilir
Bu hafta önemli bir projeyi tamamlamak için bir grup kişiyle işbirliği yapabilirsiniz.
25 Temmuz’da Güneş Uranüs’le çekişirken, para yönetimi ile ilgili beklenmedik zorluklar yaşayabilirsiniz.
AKREP
25 Temmuz’a dikkat
Venüs 22 Temmuz’da Jüpiter’le uyum içindeyken heyecan verici bir sosyal etkinliğe davet edilebilirsiniz. Merkür 25 Temmuz’da gerileyeceğinden, bir yöneticiniz veya takım lideriyle iletişim problemi yaşayabilirsiniz.
YAY
Rezervasyonlara dikkat!
Merkür iletişim evinizde 25 Temmuz’dan 18 Ağustos’a kadar gerileyecek. Seyahat edecekseniz gecikmelere, iptal edilen uçak seferlerine ya da kötü hava koşullarına hazır olun.
OĞLAK
Harcamalarda artış olabilir
Bu hafta, para konularına odaklanacaksınız. 25 Temmuz’da beklenmedik bir masraf çıkabilir. 27 Temmuz’da dolunayla gelen ay tutulması gelirinizde değişikliğe neden olabilir. Önümüzdeki aylarda harcamalarınızda bir artış olabilir.
KOVA
Anlaşmalarınızı gözden geçirin
Merkür ortaklıklar evinizde 25 Temmuz’dan 18 Ağustos’a kadar gerileyecek. Bu dönemde anlaşmalarınızı gözden geçirin. Ayrıca bu dönem evlenmek veya evlilik tarihine karar vermek için de uygun değil.
BALIK
Dinlenmeye bakın
Bu hafta 27 Temmuz’da dolunayla gelen ay tutulması mahremiyet evinizi etkilerken, dinlenmek isteyebilirsiniz. 25 Temmuz zor geçebilir: Güneş Uranüs’e sert bir açıda olacağından işinizle ilgili olumsuz bir haber alabilirsiniz.
Susan Miller’in günlük ve aylık burç yorumlarını ‘Susan Miller ile Astroloji’ uygulamasını telefonunuza indirerek okuyabilirsiniz.