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Susan Miller

Susan Miller

Gezegenlerden haber var

7 Ekim 2018

Gözümüz kulağımız salı günü Terazi burcunda gerçekleşecek yeniayda...

KOÇ
Beklenmedik gelişmeler
Aklınızda parayla ilgili konular olacak. Size fayda sağlayabilecek kişilerle yapacağınız pazarlıklarda beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz.

BOĞA
Özgür kalma isteği
İlişkilerinizde özgür kalma isteği duyabilirsiniz. Bu isteğinizi nasıl dile getirdiğinize dikkat edin. Size yakın olan kişiler bu durumu anlayışla karşılamayabilirler.

İKİZLER
Değişim fırsatı
Günlük sorumluluklarınızdan uzaklaşmak isteyeceksiniz. Yeniay, burcunuza mutlu titreşimler gönderecek. Bazı şeyleri değiştirme fırsatları yakalayabilirsiniz.

YENGEÇ
Yeniayın enerjisi
Partnerinizle bir konuda anlaşmaya çalışıyorsanız yeniayın herkesi memnun eden bir sonuca ulaşmanızı sağlayacak enerjisinden faydalanabilirsiniz.

ASLAN
Destekleyici sinyaller
Partneriniz ya da arkadaşınızla aileniz arasında gerginlik çıkabilir. Yeniay burcunuza destekleyici sinyaller gönderecek. Vereceği mesaj, uzlaşma olacak.

BAŞAK
Başlangıçların sinyali
Yeniay para açısından başlangıçların sinyalini verecek ve otoriter Satürn yöneticiniz Merkür’e yardım edecek. Zam ya da izin planınız gerçek olabilir.

TERAZİ
İleriye dönük planlar
Para konularında zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Yeniay, sizi planlar yapmaya teşvik edecek. Şimdi sizin için faydalı olan şeylerin kıymetini bilin.

AKREP
Daha özgür...
Venüs ciddi ilişkiler evinizde Uranüs’e karşı gelmeye hazırlanırken bu alanda bir huzursuzluk yaşayabilir ve daha özgür olmak isteyebilirsiniz.

YAY
Çok yorulmayın
Yeniay arkadaşlık evinizi aydınlatacağından yeni arkadaşlar edinebilirsiniz. Ancak Venüs yalnız kalma evinizde gerilerken, kendinizi çok yormayın.

OĞLAK
Yeni bir görev
Kariyerinizin yönünü değiştirmek isteyebilir ya da yeni bir görev alabilirsiniz. Arkadaşlık evinizdeki Venüs’ün gerilemesi bir gerginlik yaşamanıza neden olabilir.

KOVA
İşten uzakta...
Yeniay yükseköğrenim ve seyahat evinizi aydınlatırken işten biraz uzak kalmayı hayal edebilirsiniz. Yeni arkadaşlar edinebilirsiniz.

BALIK
Gelirler evi...
Yeniay paylaşılan gelirler evinizi aydınlatırken sahip olduklarınızı bir iş veya romantik partnerinkiyle birleştirmek isteyebilirsiniz.


Susan Miller’in günlük ve aylık burç yorumlarını ‘Susan Miller ile Astroloji’ uygulamasını telefonunuza indirerek okuyabilirsiniz.

 

 

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