Gezegenlerden gelen enerji ve şans

Yarın enerjik Mars ve şans gezegeni Jüpiter işbirliği yapacak. 23 Nisan, pekçok burç için yeni bir anlaşma yapmak, para kazanmak ve tatil fırsatı yakalamak için ideal gün.





KOÇ

Şehir dışı kaçamağı

Bu hafta kariyerinizle ilgili konulara eğilmek akıllıca olacak. Başarılarınız 23 Şubat’ta size daha fazla para getirecek. Romantik açıdan, Venüs 24 Nisan’da size bir şehir dışı kaçamağı fırsatı yaratacak.

BOĞA

Başarı elde edeceksiniz

Mars 23 Nisan’da Jüpiter’le bağlantı kurarken seyahat edecekseniz hoş zaman geçireceğiniz biri size eşlik edebilir. Ya da akademik çalışmalar, yasal bir mesele ya da medyayla ilgili konularda başarı elde edeceksiniz.

İKİZLER

Popülariteniz artacak

Bu hafta mali konularla ilgilenmek durumunda kalacaksınız. Sekizinci evinizdeki Mars harcamalarınızı artıracak. Venüs 24 Nisan-19 Mayıs arasında burcunuzu ziyaret ederken popülerliğiniz artacak.



YENGEÇ

Yeni iş için ideal gün

Jüpiter 23 Nisan’da Mars’la uyum içindeyken kontrat imzalamak, sunum veya yeni bir iş için mülakat yapmak ya da profesyonel bir yarışmaya katılmak için ideal bir günde olacaksınız. Kendinize güvenin.

ASLAN

Sosyalleşme zamanı

Bu hafta işyerinde çok meşgul olacaksınız. Venüs, sizinle dost İkizler burcunu ve sizin arkadaşlık evinizi 24 Nisan’dan 19 Mayıs’a kadar ziyaret ederken eğlenmek ve sosyalleşmek için daha fazla zaman bulacaksınız.

BAŞAK

Dikkat çekeceksiniz

Bu hafta geçenkine göre daha sakin geçecek. Haftanın en iyi günü 23 Nisan. 24 Nisan’da Venüs ün ve başarı evinize girecek ve 19 Mayıs’a kadar orada kalacak. Bu dönemde önemli kişilerin dikkatini çekeceksiniz.

TERAZİ

Varlıklarda artış

Bu hafta özel hayatınıza odaklanacaksınız. Varlıklarınızda da artış görebilirsiniz. Venüs İkizler burcunu 24 Nisan’dan 19 Mayıs’a kadar ziyaret ederken seyahat etmek isteyeceksiniz.

AKREP

Aşkınız derinleşecek

Bu haftanın gezegen hareketleri size aşk, para ve mutluluk getirecek. Beşinci evinizdeki Neptün’ün Jüpiter’le uyumu size rüyalarınızdaki kişiyi getirecek. Evli veya ciddi bir ilişki içindeyseniz aşkınız derinleşecek.



YAY

Parlayan aile hayatı

Şans gezegeni Jüpiter 23 Nisan’da kazanç evinizde bulunan Mars’la buluşacak ve gelirinizin artmasını sağlayacak. Jüpiter yaratıcılık ve maneviyat gezegeni Neptün’e olumlu bir açıda ilerliyor. Bu muhteşem etki aile hayatınızı parlatacak.



OĞLAK

26 Nisan ideal gün

Bu hafta dağları devireceksiniz. Sahip olacağınız yüksek enerjiyi yöneltebileceğiniz yaratıcı yöntemler bulmanız iyi olacak. Yoksa bu durum sizi huzursuz ve gergin yapabilir. 26 Nisan’da önemli bir projeye başlamak için ideal bir gün.

KOVA

Çekiciliğiniz artacak

Bu hafta kapalı kapılar ardından pek çok şey olacak. Venüs 24 Nisan’dan 19 Mayıs’a kadar gerçek aşk evinizi ziyaret ederken çekiciliğiniz artacak ve aşkı bulmak için çok şey yapmak zorunda kalmayacaksınız.



BALIK

Sürpriz geliyor

Bu hafta size harika bir fırsat kapısı açılma ihtimali var. Mars 23 Nisan’da Jüpiter’le buluşurken iş veya tatil için seyahat etme fırsatı yakalayabilirsiniz. Harika bir sürprizle karşılaşacağınıza olan inancınızı kaybetmeyin.

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