Gezegenlerden bahara aşk getiriyor

Merkür’ün Neptün’le zorlayıcı teması gözünüzü korkutmasın. Venüs ve Satürn’ün valsi Yengeç ve Oğlak başta olmak üzere pek çok burca aşk ve hafifleme bırakacak.
KOÇ
Uzun soluklu ilişki
Neptün-Venüs diyaloğu sayesinde ayaklarınızı yerden kesecek bir romantizme kapılabilirsiniz. Satürn-Venüs temasının aşk ve bağlılık getirmesiyle de ilişkilerinizin uzun soluklu olması mümkün.
BOĞA
Kontrat imzalamayın
Kişilik evinizdeki Venüs’ün sorumluluk gezegeni Satürn’le işbirliği sayesinde yeni birine bağlanabilir veya kendinize yeni bir yaşam yolu belirleyebilirsiniz. Bu hafta kontrat imzalamak için uygun değil.
İKİZLER
Çabanızın karşılığı geliyor
Venüs bu cuma haritanızın ‘başkalarının parası evi’nde yer alan Satürn’e yani sorumluluk gezegenine göz kırpacak. Bir kredi veya burs arayışındaysanız çabalarınızın karşılığını alacaksınız.
YENGEÇ
Uzun süreli taahhüt
Aşk ve güzellik gezegeni Satürn bu cuma günü Venüs’ün öpücüklerine boğulacak. Böylelikle, bir iş veya aşk ilişkisinde taahhüt altına giriyorsanız aranızdaki ilişki uzun sürecek.
ASLAN
Sözlere dikkat
Bu hafta kariyerinizde güzel bir ilerleme yaşayabilirsiniz. Çok bir çaba harcamaksızın umduğunuzdan çok daha fazlasını
başaracaksınız. Bu hafta arkadaşlarınızla konuşurken sözlerinize dikkat edin.
BAŞAK
Sevgiliyle tatil
Bu hafta sevdiğiniz kişiyle kariyeriniz arasında gerginlik yaşanabilir. Neptün’ün konumu nedeniyle sorumluluklarınızı geçici de olsa unutacaksınız. Sevdiğiniz kişiyle seyahate çıkmak için hayli romantik bir zaman dilimi...
TERAZİ
İki kere kontrol
Neptün haritanızın uzak seyahatler evindeki Merkür’e kafa karıştırıcı sinyaller göndereceği için eğer bu hafta seyahat edecekseniz bütün ayrıntıları iki kez gözden geçirin.
AKREP
Bir sonraki aşama
Haritanızın ilişkiler evinde yer alan aşk gezegeni Venüs, sorumluluk gezegeni olan Satürn’e sıcacık bir mesaj gönderecek. Aşk ilişkinizi veya bir iş ortaklığınızı bir sonraki aşamaya taşımayı düşünüyorsanız Venüs size destek olacak.
YAY
Kafa karıştırıcı konuşma
Haritanızın ilişkiler evinde yer alan Merkür, ev ve aile evinizdeki Neptün’ün neden olduğu bir zorlukla karşı karşıya kalacağından bu hafta sevdiğiniz kişiyle veya iş ortağınızda kafanızı karıştıracak bir konuşma yapabilirsiniz.
OĞLAK
Başarı mutluluğu
Kendini ifade evinizdeki Venüs’ten güzel bir destek göreceksiniz. Kişilik evinizde yer alan yöneticiniz Satürn’le hoş bir diyalog içine girecek ve hafta sonuna bir şeyler başarmanın mutluluğuyla gireceksiniz.
KOVA
Yanlış anlamaya dikkat
Neptün empati sağlar fakat satır aralarını yanlış okumanıza neden olabilir. Neptün ile iletişim gezegeni Merkür arasında zorlayıcı açı nedeniyle bir anlaşmayı yanlış anlayabilirsiniz. Dikkatli olun.
BALIK
Venüs desteği
Haritanızın ev ve aile evinde yer alan Merkür’ün kişilik evinizdeki Neptün’den alacağı akıl karıştıran sinyaller nedeniyle bu hafta aileniz tarafından yanlış anlaşıldığınızı düşünebilirsiniz ama Venüs’ten destek göreceksiniz.
Susan Miller’in günlük ve aylık burç yorumlarını ‘Susan Miller ile Astroloji’ uygulamasını telefonunuza indirerek okuyabilirsiniz.
Gezegenlerden bahara aşk getiriyor
Merkür’ün Neptün’le zorlayıcı teması gözünüzü korkutmasın. Venüs ve Satürn’ün valsi Yengeç ve Oğlak başta olmak üzere pek çok burca aşk ve hafifleme bırakacak.
KOÇ
Uzun soluklu ilişki
Neptün-Venüs diyaloğu sayesinde ayaklarınızı yerden kesecek bir romantizme kapılabilirsiniz. Satürn-Venüs temasının aşk ve bağlılık getirmesiyle de ilişkilerinizin uzun soluklu olması mümkün.
BOĞA
Kontrat imzalamayın
Kişilik evinizdeki Venüs’ün sorumluluk gezegeni Satürn’le işbirliği sayesinde yeni birine bağlanabilir veya kendinize yeni bir yaşam yolu belirleyebilirsiniz. Bu hafta kontrat imzalamak için uygun değil.
İKİZLER
Çabanızın karşılığı geliyor
Venüs bu cuma haritanızın ‘başkalarının parası evi’nde yer alan Satürn’e yani sorumluluk gezegenine göz kırpacak. Bir kredi veya burs arayışındaysanız çabalarınızın karşılığını alacaksınız.
YENGEÇ
Uzun süreli taahhüt
Aşk ve güzellik gezegeni Satürn bu cuma günü Venüs’ün öpücüklerine boğulacak. Böylelikle, bir iş veya aşk ilişkisinde taahhüt altına giriyorsanız aranızdaki ilişki uzun sürecek.
ASLAN
Sözlere dikkat
Bu hafta kariyerinizde güzel bir ilerleme yaşayabilirsiniz. Çok bir çaba harcamaksızın umduğunuzdan çok daha fazlasını
başaracaksınız. Bu hafta arkadaşlarınızla konuşurken sözlerinize dikkat edin.
BAŞAK
Sevgiliyle tatil
Bu hafta sevdiğiniz kişiyle kariyeriniz arasında gerginlik yaşanabilir. Neptün’ün konumu nedeniyle sorumluluklarınızı geçici de olsa unutacaksınız. Sevdiğiniz kişiyle seyahate çıkmak için hayli romantik bir zaman dilimi...
TERAZİ
İki kere kontrol
Neptün haritanızın uzak seyahatler evindeki Merkür’e kafa karıştırıcı sinyaller göndereceği için eğer bu hafta seyahat edecekseniz bütün ayrıntıları iki kez gözden geçirin.
AKREP
Bir sonraki aşama
Haritanızın ilişkiler evinde yer alan aşk gezegeni Venüs, sorumluluk gezegeni olan Satürn’e sıcacık bir mesaj gönderecek. Aşk ilişkinizi veya bir iş ortaklığınızı bir sonraki aşamaya taşımayı düşünüyorsanız Venüs size destek olacak.
YAY
Kafa karıştırıcı konuşma
Haritanızın ilişkiler evinde yer alan Merkür, ev ve aile evinizdeki Neptün’ün neden olduğu bir zorlukla karşı karşıya kalacağından bu hafta sevdiğiniz kişiyle veya iş ortağınızda kafanızı karıştıracak bir konuşma yapabilirsiniz.
OĞLAK
Başarı mutluluğu
Kendini ifade evinizdeki Venüs’ten güzel bir destek göreceksiniz. Kişilik evinizde yer alan yöneticiniz Satürn’le hoş bir diyalog içine girecek ve hafta sonuna bir şeyler başarmanın mutluluğuyla gireceksiniz.
KOVA
Yanlış anlamaya dikkat
Neptün empati sağlar fakat satır aralarını yanlış okumanıza neden olabilir. Neptün ile iletişim gezegeni Merkür arasında zorlayıcı açı nedeniyle bir anlaşmayı yanlış anlayabilirsiniz. Dikkatli olun.
BALIK
Venüs desteği
Haritanızın ev ve aile evinde yer alan Merkür’ün kişilik evinizdeki Neptün’den alacağı akıl karıştıran sinyaller nedeniyle bu hafta aileniz tarafından yanlış anlaşıldığınızı düşünebilirsiniz ama Venüs’ten destek göreceksiniz.
Susan Miller’in günlük ve aylık burç yorumlarını ‘Susan Miller ile Astroloji’ uygulamasını telefonunuza indirerek okuyabilirsiniz.