Geri dön Venüs!

Bu hafta özellikle aşk ve ilişkileri etkileyecek olay, Venüs’ün gerilemesi... Ama panik yok, hislerinizi iyi ifade edin yeter!
KOÇ
Koşullara dikkat!
Merkür ve Venüs sayesinde herkes size yardım etmeye çalışacak. Ancak para konularını hafta başında konuşmaya çalışın. Zira Cuma, yöneticiniz Mars Merkür’le karşı karşıya gelecek. Yapacağınız anlaşmanın koşulların yararınıza olduğundan emin olun.
BOĞA
Romantik hafta
Bu hafta Merkür ve Venüs ciddi ilişkiler evinizi aydınlatırken, sevgilinizle daha fazla vakit geçirmeye çalışın. Eğer bekârsanız, telefonunuza bir arkadaşlık uygulaması indirin veya arkadaşlarınızla dışarı çıkıp yeni kişilerle tanışın.
İKİZLER
Herkes size danışacak
Venüs’ün Merkür’e yapacağı olumlu açı her tür iletişimde çok başarılı olmanızı sağlayacak. Bu durumda, herkesin sizin fikrinizi almaya çalıştığınız fark edebilirsiniz. Siz de hep doğru şeyler söyleyeceksiniz.
YENGEÇ
Yılmak yok!
Bir proje için kaynak arıyorsanız, bu hafta bazı engellerle karşılaşabilirsiniz. Ancak kesinlikle yılmayın. Bu durum sizin projenizi daha iyi bir hale getirmenizi sağlayacak.
ASLAN
Gerginliğe dikkat
Venüs haritanızın bu alanında gerilerken, ilişkiler evinizde bulunan Mars’la zor bir açıda olacak. Partnerinizle bir aranızda bir gerginlik yaşamanız mümkün. Unutmayın Venüs’ün gerilemesinden herkes etkileniyor.
BAŞAK
Aşkta zor günler
Venüs gerilerken aşk hayatınızda zorluklar yaşayabilirsiniz. Ancak bu durumu kazasız atlatırsanız, Kasım’da Venüs tekrar ilerlemeye başladığında harika bir pozisyonda olacaksınız. Bu süreçte Neptün’ün iletişim gezegeni Merkür’le bağlantı kurması kendinizi daha iyi ifade ederek durumu idare etmenizi sağlayacak.
TERAZİ
Sorunlar aşılmak için!
Para evinizde gerileyen Venüs bazı gecikmeler ve karışıklıklara neden olsa da, bu hafta gezegenler sizi destekleyecek. Zekanız ve akıllı sözlerinizle karşılaştığınız sorunları kolayca halledeceksiniz.
AKREP
Tatlı dilin yararları
Burcunuzda bulunan aşk gezegeni Venüs ve iletişim gezegeni Merkür uyum içindeyken meşhur tatlı diliniz öne çıkacak. Ayrıca yaratıcı bir proje üzerinde çalışıyorsanız, sözcükleri harika bir şekilde kullanabileceksiniz.
YAY
Evim güzel evim
Bu hafta evinizde huzur bulacaksınız. Yaşadığınız yeri taze çiçeklerle süsleyebilir ya da hoş aromalı mumlar veya tütsüler deneyebilirsiniz.
OĞLAK
Sorun yok!
Hafta sonu yaklaşırken kişisel hedeflerinizle arkadaşlıklarınız arasında bir gerginlik yaşayabilirsiniz. Ancak merak etmeyin, Neptün’ün herkesin empati yapmasını sağlayan etkisiyle ufak tefek zorlukları kolayca aşacaksınız.
KOVA
Karizma konuşuyor
Venüs gerilemesine devam ederken iş yerinizde gerginliklere yol açabilir. Ancak Venüs Merkür’ün desteğini alacak. Bu ikili fikirlerinizi karizmatik bir şekilde anlatmanıza yardım edecek. Özellikle hafta başında, bir fikri başkalarına anlatmanız istenirse doğru sözcükler aklınıza hiç zorlanmadan gelecek.
BALIK
Kendinize zaman ayırın
Merkür ve Venüs iş birliği, burcunuzla uyumlu bir bağlantı kurarken aklınız berrak ve zekanız keskin olacak. Özellikle Cuma sözlü iletişim becerilerinizde bir artış olsa da, içinize kapanma ve yaratıcı fikirlerinizi kendinize saklama ihtiyacı duyabilirsiniz. Kendinize zaman ayırmaktan çekinmeyin. Dünya bir yere gitmiyor.
Geri dön Venüs!
Bu hafta özellikle aşk ve ilişkileri etkileyecek olay, Venüs’ün gerilemesi... Ama panik yok, hislerinizi iyi ifade edin yeter!
KOÇ
Koşullara dikkat!
Merkür ve Venüs sayesinde herkes size yardım etmeye çalışacak. Ancak para konularını hafta başında konuşmaya çalışın. Zira Cuma, yöneticiniz Mars Merkür’le karşı karşıya gelecek. Yapacağınız anlaşmanın koşulların yararınıza olduğundan emin olun.
BOĞA
Romantik hafta
Bu hafta Merkür ve Venüs ciddi ilişkiler evinizi aydınlatırken, sevgilinizle daha fazla vakit geçirmeye çalışın. Eğer bekârsanız, telefonunuza bir arkadaşlık uygulaması indirin veya arkadaşlarınızla dışarı çıkıp yeni kişilerle tanışın.
İKİZLER
Herkes size danışacak
Venüs’ün Merkür’e yapacağı olumlu açı her tür iletişimde çok başarılı olmanızı sağlayacak. Bu durumda, herkesin sizin fikrinizi almaya çalıştığınız fark edebilirsiniz. Siz de hep doğru şeyler söyleyeceksiniz.
YENGEÇ
Yılmak yok!
Bir proje için kaynak arıyorsanız, bu hafta bazı engellerle karşılaşabilirsiniz. Ancak kesinlikle yılmayın. Bu durum sizin projenizi daha iyi bir hale getirmenizi sağlayacak.
ASLAN
Gerginliğe dikkat
Venüs haritanızın bu alanında gerilerken, ilişkiler evinizde bulunan Mars’la zor bir açıda olacak. Partnerinizle bir aranızda bir gerginlik yaşamanız mümkün. Unutmayın Venüs’ün gerilemesinden herkes etkileniyor.
BAŞAK
Aşkta zor günler
Venüs gerilerken aşk hayatınızda zorluklar yaşayabilirsiniz. Ancak bu durumu kazasız atlatırsanız, Kasım’da Venüs tekrar ilerlemeye başladığında harika bir pozisyonda olacaksınız. Bu süreçte Neptün’ün iletişim gezegeni Merkür’le bağlantı kurması kendinizi daha iyi ifade ederek durumu idare etmenizi sağlayacak.
TERAZİ
Sorunlar aşılmak için!
Para evinizde gerileyen Venüs bazı gecikmeler ve karışıklıklara neden olsa da, bu hafta gezegenler sizi destekleyecek. Zekanız ve akıllı sözlerinizle karşılaştığınız sorunları kolayca halledeceksiniz.
AKREP
Tatlı dilin yararları
Burcunuzda bulunan aşk gezegeni Venüs ve iletişim gezegeni Merkür uyum içindeyken meşhur tatlı diliniz öne çıkacak. Ayrıca yaratıcı bir proje üzerinde çalışıyorsanız, sözcükleri harika bir şekilde kullanabileceksiniz.
YAY
Evim güzel evim
Bu hafta evinizde huzur bulacaksınız. Yaşadığınız yeri taze çiçeklerle süsleyebilir ya da hoş aromalı mumlar veya tütsüler deneyebilirsiniz.
OĞLAK
Sorun yok!
Hafta sonu yaklaşırken kişisel hedeflerinizle arkadaşlıklarınız arasında bir gerginlik yaşayabilirsiniz. Ancak merak etmeyin, Neptün’ün herkesin empati yapmasını sağlayan etkisiyle ufak tefek zorlukları kolayca aşacaksınız.
KOVA
Karizma konuşuyor
Venüs gerilemesine devam ederken iş yerinizde gerginliklere yol açabilir. Ancak Venüs Merkür’ün desteğini alacak. Bu ikili fikirlerinizi karizmatik bir şekilde anlatmanıza yardım edecek. Özellikle hafta başında, bir fikri başkalarına anlatmanız istenirse doğru sözcükler aklınıza hiç zorlanmadan gelecek.
BALIK
Kendinize zaman ayırın
Merkür ve Venüs iş birliği, burcunuzla uyumlu bir bağlantı kurarken aklınız berrak ve zekanız keskin olacak. Özellikle Cuma sözlü iletişim becerilerinizde bir artış olsa da, içinize kapanma ve yaratıcı fikirlerinizi kendinize saklama ihtiyacı duyabilirsiniz. Kendinize zaman ayırmaktan çekinmeyin. Dünya bir yere gitmiyor.