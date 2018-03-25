Eyvah, yine Merkür!

KOÇ



Flört zamanı

Gezegenlerin size sürprizler yapacağı hareketli bir hafta geçirmeyi bekleyebilirsiniz. Koç burçları macerayı sever. O nedenle Venüs’ün Uranüs’e katılacağı 28 Mart tam size göre. Bekârsanız ve hayatınızda birisi olsun istiyorsanız, birden kendinizi eğlence ve flört dolu romantik bir ilişkinin içinde bulabilirsiniz. Ancak bu çok uzun süreli bir şey olmayabilir.



BOĞA

Verimli bir proje



Bu hafta, bir projeyi belli bir tarihte bitirmek için baskı altında olacağınızdan, kendinizi biraz şımartmak isteyebilirsiniz. Venüs 28 Mart’ta Uranüs’le iş birliği yaparken yaratıcılığınız yükselecek. Bir proje üzerinde kimse rahatsız etmeden tek başınıza çalışırken çok verimli olacaksınız. Hafta sonu sağlık sorunları yaşarsanız, 31 Mart’taki dolunaya karşı olan sert açılar sağlık kontrolü yaptırmanız için sizi teşvik edecek.





İKİZLER

Anlaşmalara dikkat!

On birinci eviniz gezegen aktivitesiyle doluyken, bu hafta arkadaşlarınız öne çıkacak. Güneş 29 Mart’ta Satürn’e karşı gelirken, bir arkadaşınız sizden borç isteyebilir ya da size yakın birisi zor zamanlardan geçerken sizin duygusal desteğinize ihtiyaç duyabilir. Satürn’ün etkisi sizi yazılı ve sözlü anlaşmalarınızı gözden geçirmeye ve değişiklikler yapmaya teşvik edecek.





YENGEÇ

Sakin olun

Ayın enerjisinden en çok etkilenen burç sizsiniz. Bu nedenle ay 31 Mart’ta dolunay olma yolunda ilerlerken, duygusal açıdan dengeniz bozulabilir. Bu durum için doğal yollarla ne yapacağınızı araştırabilir, sakin kalmak için bitki özü ve yağlarından faydalanabilirsiniz. Venüs, 28 Mart’ta kariyer evinizde Uranüs’e katılırken yaratıcılığınızı etkili bir şekilde kullanabilirsiniz.Ama 29 Mart’ta Güneş Satürn’e sert bir açıdayken, bir iş ortağınızla veya başka bir profesyonel ilişkinizde anlaşmazlık yaşayabilirsiniz.





ASLAN

Sorumluluklar artıyor

Bu haftayı daha sakin ve kendinizi zorlamayacak şekilde programlayın. Satürn’ün Güneş’e olan sert açısı, iş yerindeki sorumluluklarınızın oldukça ağır olacağına işaret ediyor. Eğer çok fazla stres altında kalırsanız, vücudunuz bunun sinyalini verebilir. 31 Mart’ta dolunayın enerjisi iletişim ve yapmanız gereken günlük işlerle sizi meşgul edecek. Hafta sonunda kısa bir yolculuk yapıp tazelenmek isteyebilirsiniz.





BAŞAK

Gecikmeler olabilir

Bu hafta aklınızda para konuları olacak. Venüs 28 Mart’ta komisyon, hediye, telif ve ikramiye gibi konuları yöneten sekizinci evinizde Uranüs’e katılırken elinize hiç beklemediğiniz bir şekilde para geçebilir. Aynı gün para da harcayabilirsiniz. Merkür’ün gerilemesi 31 Mart’taki dolunayla ters düşeceğinden, kredi başvurunuz, maaş artışı, ya da parayla ilgili başka bir işlemden beklediğiniz haber gecikebilir.





TERAZİ

Eğlenceli zamanlar

Ortaklık eviniz oldukça hareketli olacağından, bu hafta başkalarıyla kurduğunuz ilişkilerdeki dengesizlik dikkatinizi çekecek. Venüs 28 Mart’ta Uranüs’e katılırken eğlenceli ve macera dolu bir aktiviteye davet edilebilirsiniz. Ufkunuzu genişletecek her tür daveti çekinmeden kabul edin. 31 Mart’ta gerçekleşecek dolunayda ilişkilerinizdeki dengeyi sağlamak için gerekli değişikleri yapacaksınız. Bu dolunay sırasında Mars ve Satürn huysuzluk yapacağından, ailenizle ilgili bir angaryayla veya evde bir tamiratla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz.





AKREP

Gerginliğe dikkat

Merkür’ün gerilemesi altıncı evinizi etkilerken, bu hafta kağıt işleriyle boğuşuyor olacaksınız. 28 Mart’taki Venüs ve Uranüs iş birliği günlük rutin işlerinize bir yenilik ya da iş yerinde heyecan verici bir gelişme getirecek. 29 Mart’ta bir işi zamanında teslim etmek için baskı altında olabilirsiniz. Ancak başarıyı, panik yapmadan istikrarlı çalışmak getirecek. Patronunuz veya yönetici konumda başka birisiyle bir gerginlik yaşayabilirsiniz. Hafta sonunda dinlenmeye ve sakinleşmeye çalışın.



YAY

Masraflara dikkat

Bu hafta eğlence ve romantizm öne çıkacak. 29 Mart’ta Venüs Uranüs’le iş birliği yaparken şans oyunları oynamaya meyilli olabilirsiniz. Bekârsanız, online arkadaşlık sitelerinden ilk görüşte aşık olacağınız birisiyle tanışabilirsiniz. Huysuz Satürn 29 Mart’ta karşınıza beklenmedik bir masraf çıkarabilir. 31 Mart’taki dolunayda eski sevgilinizle karşılaşabileceğiniz sosyal bir etkinliğe katılabilirsiniz. Bu karşılaşma, ayrıldığınızdan beri ne kadar değiştiğinizi ve geliştiğinizi fark etmenizi sağlayacak.





OĞLAK

Yeni bir aşk

29 Mart’ta Venüs Uranüs’le iş birliği yaparken, eviniz için kablosuz ses sistemi gibi dijital bir alet alabilirsiniz. Evinizi satmak veya ev almak istiyorsanız, bu etki size anlaşmaya varmanız için yardım edebilir. Ancak satış veya alım sözleşmesini imzalamak için Merkür’ün gerilemesinin duracağı 15 Nisan sonrasını beklemeniz daha doğru olacak. Venüs 30 Mart’tan 24 Nisan’a kadar Boğa burcunu ziyaret ederken, aşk hayatınız canlanacak. Bekârsanız bu dönemde potansiyel sevgili bulma açısından çok popüler olacaksınız.



KOVA

Sabırlı olun

Seyahat, iletişim ve eğitimi yöneten eviniz bu hafta Koç burcundaki dört gezegen tarafından aydınlatılacak. Bu sizin için kısa bir yolculuk yapabileceğiniz, bir blog yazmaya veya bir konuda ders almaya başlayabileceğiniz anlamına geliyor. 29 Mart’ta semtinizde yapılacak ve dinamik kişilerle tanışabileceğiniz eğlenceli bir etkinliğe katılabilirsiniz. 31 Mart’ta gerçekleşecek dolunay Merkür’ün gerilemesi etkileyeceğinden, gecikmeler ve yaptığınız işlerde gerilemeler yaşayabilirsiniz. Sabırlı ve gerçekçi olmak, sonuç elde etmenizi sağlayacak.

BALIK

Alışveriş zamanı

Para evinizi dört gezegen aydınlatırken, bu hafta parayla ilgili pek çok işlem yapacaksınız. 29 Mart’ta Venüs Uranüs’e katılırken, sizi alışverişe teşvik edeceğinden gardırobunuza çok şık bir kıyafet ekleyebilirsiniz. Öte yandan hiç beklemediğiniz bir hediye de alabilirsiniz. 39 Mart’ta bir arkadaşınız sizden borç isteyebilir. 31 Mart’taki dolunayda kredi kartına veya başkasına olan borcunuzu ödeyebilirsiniz. Merkür’ün gerilemesi Satürn’ün kızgınlığıyla birleşince, bireysel veya ev kredisi için yaptığınız başvuruda evrakları tekrar bankaya teslim etmeniz gerekebilir.