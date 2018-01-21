Yaylara para geliyor, İkizler hayat değiştirici kararlar alabilir. Neredeyse tüm burçlar yaratıcılıklarını konuşturacak.
Enerjik bir hafta
KOÇ (21 Mart-19 Nisan)
25 Ocak’ta kariyerinizde değişiklik yapmak için eğitim almayı düşünebilirsiniz. Mars, 26 Ocak’tan 17 Mart’a kadar dokuzuncu evinizi ziyaret ederken, seyahat edebilirsiniz.
BOĞA (20 Nisan-20 Mayıs)
Bu hafta iki mutlu gezegen ün ve başarı evinizi aydınlatırken, önemli bir şeyi başarmaya odaklanın. 25 Ocak yazı, iletişim, pazarlık için ideal bir gün olacak.
İKİZLER (21 Mayıs-20 Haziran)
Yurtdışına seyahat ederseniz, ayaklarınızı yerden kesecek biriyle tanışabilirsiniz. 24 Ocak’ta yaptığınız şeyler hayatınızın değişmesini sağlayacak.
YENGEÇ (21 Haziran-22 Temmuz)
31 Ocak’ta Ay tutulması var:Bir tutulmadan önce işler planlandığı gibi gitmeyeceğinden, önemli kararlar vermek veya birisiyle yüzleşmek bu dönemde doğru değil.
ASLAN (23 Temmuz-22 Ağustos)
Bu hafta ortaklıklar eviniz oldukça hareketli olacak. Mars 26 Ocak’tan 17 Mart’a kadar romantizm evinizi aydınlatırken, aşk hayatınız canlanacak.
BAŞAK (23 Ağustos-22 Eylül)
Merkür-Jüpiter’le buluşurken, aklınıza çok yaratıcı fikirler gelecek. Mars 26 Ocak’tan 17 Mart’a kadar hanenizi aydınlatırken, evde ailenizle daha çok zaman geçireceksiniz.
TERAZİ (23 Eylül-22 Ekim)
Bu hafta, Güneş ve Venüs aşk evinizi aydınlatırken romantizme vakit ayırın. Bekârsanız, sizinle aynı zevklere sahip biriyle tanışabilirsiniz.
AKREP (23 Ekim-21 Kasım)
24 Ocak’ta Plüton, Merkür’e katılırken karşınızdakini kolayca etkileyebileceksiniz. Mars para evinizi 26 Ocak’tan 17 Mart’a kadar ziyaret ederken çok para kazanacaksınız.
YAY (22 Kasım-21 Aralık)
Çok hareketli ve enerji dolu bir hafta sizi bekliyor. 24 Ocak’ta Merkür, Plüton’la para evinizde buluşurken, önemli anlaşmalar için o günü ideal yapacak.
OĞLAK (22 Aralık-19 Ocak)
Bu hafta liderlik özellikleriniz parlayacak. Merkür, 24 Ocak’ta Plüton’a katılırken, düşüncelerinize ve sözlerinize güç ve etki katacak.
KOVA (20 Ocak-18 Şubat)
Bu hafta sizin için bir dönüm noktasını işaret edebilir. Jüpiter, 25 Ocak’ta, size yazıyla ilgili projelerde, pazarlıkta veya sözleşmelerde yardım edecek.
BALIK (19 Şubat-20 Mart)
Hafta yaratıcılık ve maneviyat açısından harika etkilerle başlayacak. Merkür, 21 Ocak’ta hayal gücünüzü artırarak, her tür yaratıcı aktiviteyi destekleyecek.