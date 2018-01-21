Enerjik bir hafta

KOÇ (21 Mart-19 Nisan)

25 Ocak’ta kariyerinizde değişiklik yapmak için eğitim almayı düşünebilirsiniz. Mars, 26 Ocak’tan 17 Mart’a kadar dokuzuncu evinizi ziyaret ederken, seyahat edebilirsiniz.

BOĞA (20 Nisan-20 Mayıs)

Bu hafta iki mutlu gezegen ün ve başarı evinizi aydınlatırken, önemli bir şeyi başarmaya odaklanın. 25 Ocak yazı, iletişim, pazarlık için ideal bir gün olacak.

İKİZLER (21 Mayıs-20 Haziran)

Yurtdışına seyahat ederseniz, ayaklarınızı yerden kesecek biriyle tanışabilirsiniz. 24 Ocak’ta yaptığınız şeyler hayatınızın değişmesini sağlayacak.

YENGEÇ (21 Haziran-22 Temmuz)

31 Ocak’ta Ay tutulması var:Bir tutulmadan önce işler planlandığı gibi gitmeyeceğinden, önemli kararlar vermek veya birisiyle yüzleşmek bu dönemde doğru değil.

ASLAN (23 Temmuz-22 Ağustos)

Bu hafta ortaklıklar eviniz oldukça hareketli olacak. Mars 26 Ocak’tan 17 Mart’a kadar romantizm evinizi aydınlatırken, aşk hayatınız canlanacak.

BAŞAK (23 Ağustos-22 Eylül)

Merkür-Jüpiter’le buluşurken, aklınıza çok yaratıcı fikirler gelecek. Mars 26 Ocak’tan 17 Mart’a kadar hanenizi aydınlatırken, evde ailenizle daha çok zaman geçireceksiniz.

TERAZİ (23 Eylül-22 Ekim)

Bu hafta, Güneş ve Venüs aşk evinizi aydınlatırken romantizme vakit ayırın. Bekârsanız, sizinle aynı zevklere sahip biriyle tanışabilirsiniz.

AKREP (23 Ekim-21 Kasım)

24 Ocak’ta Plüton, Merkür’e katılırken karşınızdakini kolayca etkileyebileceksiniz. Mars para evinizi 26 Ocak’tan 17 Mart’a kadar ziyaret ederken çok para kazanacaksınız.

YAY (22 Kasım-21 Aralık)

Çok hareketli ve enerji dolu bir hafta sizi bekliyor. 24 Ocak’ta Merkür, Plüton’la para evinizde buluşurken, önemli anlaşmalar için o günü ideal yapacak.

OĞLAK (22 Aralık-19 Ocak)

Bu hafta liderlik özellikleriniz parlayacak. Merkür, 24 Ocak’ta Plüton’a katılırken, düşüncelerinize ve sözlerinize güç ve etki katacak.

KOVA (20 Ocak-18 Şubat)

Bu hafta sizin için bir dönüm noktasını işaret edebilir. Jüpiter, 25 Ocak’ta, size yazıyla ilgili projelerde, pazarlıkta veya sözleşmelerde yardım edecek.

BALIK (19 Şubat-20 Mart)

Hafta yaratıcılık ve maneviyat açısından harika etkilerle başlayacak. Merkür, 21 Ocak’ta hayal gücünüzü artırarak, her tür yaratıcı aktiviteyi destekleyecek.