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Susan Miller

Susan Miller

Eğitim şart!

11 Ağustos 2019

Perşembe gerçekleşecek dolunay beklenmeyen gelişmeler yaratacak. Boğalara yeni iş imkânı, Oğlaklara zam, Yaylara ise eğitim fırsatları doğacak. Aşk ise ikinci planda...

KOÇ
Parti zamanı

Perşembe Kova burcunda gerçekleşecek olan dolunay haritanızın sosyal gruplar evini aydınlatacağından bir parti veya etkinlik planınız sonuçlanabilir. Her şeyi düşündüğünüzden emin olun. Zira Merkür’ün Uranüs ile açısı beklenmedik bir kesintiye neden olabilir.

BOĞA
Kariyer fırsatı

Bu hafta ailenizi şaşırtacak bir kariyer fırsatı ile karşı karşıya kalabilir, bunun için yurtdışı ile bağlantılı bir kontrat imzalamanız veya taşınmanız gerektirebilir. Aileniz önce bu haber karşısında korkabilir fakat sonra onlar da durumu kabullenecekler.

İKİZLER
Macera yolda!

Bu hafta hiç ummadığınız haberler alabilirsiniz. Bu mesaj size zorlu bir hatırayı hatırlatabilir ancak durumu kabullenip ilerleyeceksiniz. Perşembe gerçekleşecek dolunayla, yakında büyük bir maceraya adım atacaksınız.

YENGEÇ
Geliriniz artıyor

Eğer bir burs veya iş kredisine başvurduysanız bu hafta başvurunuza yanıt alabilirsiniz. Ayrıca perşembe günkü dolunayla sürpriz bir şekilde gelirlerinizi artırma becerisi gösterebilirsiniz.

ASLAN
Yakınlardan bir destek

Perşembe gerçekleşecek olan dolunay eşiniz ya da iş ortağınızla ilişkinizde bir sonuca varmanızı vurgulayacak. Bu kişiyle ilişkinizi beslemeniz gerekebilir, onların desteği de size yarayabilir.

BAŞAK
Önemli bir atılım

Bu hafta ilginin merkezinde olmayı istemeyebilirsiniz. Perşembe günü Kova burcunda gerçekleşecek dolunayla işinizle ilgili önemli bir atılım yapabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili yeni bir hedef belirlemeniz de mümkün.

TERAZİ
Para işlerini erteleyin

Bu hafta borç almayı veya vermeyi düşünüyorsanız, bu işi erteleyin. Merkür’ün haritanızın başkalarının parası evindeki Uranüs ile arasının bozuk olması bu parayı ödemede veya zamanında geri almada zorlanabileceğinizi gösteriyor. Merkür hızlı ilerleyen bir gezegen olduğu için bu açı hızlı bir biçimde değişecek ve iletişiminiz çok daha belirli ve pürüzsüz bir hal alacak.

AKREP
Muhteşem bir fırsat

Birçok gezegen haritanızın kariyer evinde toplaştığı için işleriniz sizi çok oyalayabilir. Kariyerinizle alakalı öngörülmeyen bir fırsatla karşı karşıya kalabilirsiniz. Perşembe günü gerçekleşecek dolunay haritanızın ev ve aile evini canlandıracağı için taşınmanız veya evinizle ilgili büyük bir yenileme çalışmasına girmeniz mümkün.

YAY
Ufkunuz genişleyecek

Bu hafta ders verme veya bilgilerinizi başkalarıyla paylaşma fırsatı bulabilirsiniz. Belli bir alanda yeteneğiniz varsa, ders verebilir ya da yeni bir kursa başlayabilirsiniz. Her türlü ufkunuz genişleyecek.

OĞLAK
Zam yolda

Finansal hedefinize doğru ilerliyorsanız, Perşembe günü gerçekleşecek dolunayın tam karşısında pırıldamasıyla beklediğiniz yanıtı alabilirsiniz. Zam alacak veya birikimlerinizi yönetmenin daha stratejik bir yolunu bulacaksınız.

KOVA
Yeni imaj çalışması

Bu hafta yeni saç stilinizle veya dış görünümünüzde yapacağınız değişiklikler herkesi şaşırtabilirsiniz. Sevgilinizle iletişiminiz şaşırtıcı yerlere gidebilir ve bunun sonucunda birbirinizi daha iyi tanıyabilirsiniz.

BALIK
İnziva zamanı

Bu hafta yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Tek başınıza çıkacağınız uzun yürüyüşler size aydınlanma fırsatı sağlayabilir veya huzurun ve sessizliğin tadını çıkarmanızı sağlayabilir. İş telefonunuz sürekli çalabilir fakat kendinize zaman ayırmanız da bir o kadar önemli.

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