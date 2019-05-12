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Susan Miller

Susan Miller

Dolunayın gücü

12 Mayıs 2019

Akrep burcunda gerçekleşen dolunay burçları enerjik olmaya ve ellerindeki işleri başarıyla sonlandırmaya teşvik ediyor.

KOÇ
Hafta başında, kazanç evinizdeki Merkür kariyer evinizdeki Satürn’le iş birliği yapacak. Önemli bir müşteri kazanabilir ya da işiniz için yatırım alabilirsiniz. Çalışmaya devam edin, karşılığını mutlaka alacaksınız.

BOĞA
Aşk ve güzellik gezegeni Venüs bu hafta kişilik evinize gireceğinden, herkes tarafından fark edileceksiniz. Cumartesi gVenüs sürprizler gezegeni Uranüs’le bağlantı kuracağından, çok romantik bir hafta sonu geçireceksiniz.

İKİZLER
Mars kişilik evinizden çıkıp haritanızın kazanç evine gireceğinden, aklınız para konularında olacak. Hafta sonu dolunay günlük aktiviteler evinizi aydınlatacağından, işle ilgili bir proje olgunluğa ulaşabilir.

YENGEÇ
Bu hafta içinizde bir enerji patlaması hissedebilirsiniz. Mars’ın bu enerjisini hedeflerinizi gerçekleştirmek için kullanabileceksiniz. Cumartesi gece yarısı gerçekleşecek dolunay burcunuzla uyumlu sinyaller gönderip, yaratıcı yönünüzü sergilemeye teşvik edecek.

ASLAN
Aşk ve güzellik gezegeni Venüs kariyer evinize gireceğinden, mesleğinizde başkaları tarafından fark edileceksiniz. Önemli bir toplantıda sunum yapacaksanız öz güveniniz yüksek olacak ya da önemli konumdaki kişilere fikirlerinizi çekinmeden anlatabileceksiniz.

 BAŞAK
Bu hafta sözlü veya yazılı bir anlaşma yapabilirsiniz. Cumartesi gece yarısı gerçekleşecek dolunay iletişim evinizi aydınlatacağından, kontratlar ya da sözlü veya yazılı iletişimde daha da avantajlı olacaksınız.

TERAZİ
Bu hafta yöneticiniz Venüs başkalarının parası evinizi onurlandıracağından, tasarruf veya parayla ilgili başka hedeflerinize ulaşma konusunda ilerleme kaydedebilirsiniz. Akrep burcunda gerçekleşecek dolunay para evinizi aydınlatacağından, maddi açıdan kazanımlar elde edeceksiniz.

AKREP
Bu hafta, Venüs ilişkiler evinize girip sürpriz gezegeni Uranüs’le buluşacağından, romantik açıdan heyecanlı zamanlar yaşayabilirsiniz. Partnerinizle eğlenceli bir şeyler yapmayı planlayın ya da bekârsanız, dışarı çıkıp yeni biriyle tanışın.
YAY
Üzerinizde çok fazla sorumluluk varsa, iş evinize giren Venüs size destek olacak. Venüs sizi günlük programınızda daha verimli olmaya teşvik eder. Birini işe almak istiyorsanız, şimdi ideal bir zamandasınız.
OĞLAK
Bu hafta Mars ilişkiler evinize girerken, aşk hayatınız renklenebilir. Haritanızın bu alanı romantik veya iş ilişkilerinizi de yönettiğinden, bu durum bir iş ortaklığınızla ilgilenmenizi de gerektirebilir.

KOVA
Bu hafta dolunay kariyer evinizi aydınlatacağından, aldığınız önemli bir görevde son yaklaşmış olabilirsiniz. Evde sevdiklerinizle vakit geçirmek her zamankinden daha fazla hoşunuza gidecek.
BALIK
Cumartesi gece yarısı gerçekleşecek dolunay, uzun mesafeli yolculuklar evinizi aydınlatacak. Hayalinizdeki tatili planlamak ya da spontane şekilde bir yere gitmek için ideal bir zamandasınız.

 

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