Dolunay hepimize iyi gelecek

30 Nisan’daki dolunay tüm burçları etkisi altına alıyor. Koç, Terazi ve Yaylar para, Boğa ve Yengeçler ilişki, İkizler sağlık, Kovalar kariyer meseleleriyle ilgilenecek.

KOÇ : 30 Nisan’daki dolunay, para evinizi aydınlatacak. Mali açıdan kendinizi nasıl garantiye alacağınızı düşündürtecek. Vereceğiniz kararlar etkili olacak.

BOĞA: İlişkinizi resmiyete dökebilirsiniz. Bu evlilik, nişan olabileceği gibi, bir iş ortaklığı anlaşması imzalamak da olabilir. Bu harika durum için on yıldan fazla bekliyorsunuz.

İKİZLER: Dolunay sağlıkla ilgili bir konuyu öne çıkaracak. Ameliyat olmak gerekiyorsa hızlı şekilde iyileşeceksiniz. Diyet ve spor programınızı da iyileştirebilirsiniz.

YENGEÇ: Bu hafta aşk öne çıkacak. Bekârsanız, nefesinizi kesecek bir karşılaşma yaşayabilirsiniz. Ciddi bir ilişkiniz varsa, nişanlanabilir, hatta evlenebilirsiniz.

ASLAN: Dolunay ev hayatınızı olumlu yönde etkileyecek. Bir gayrimenkul alıyor veya satıyorsanız, kârlı çıkacaksınız. Tadilat projesiyle evinizin değerini artıracaksınız.

BAŞAK: Bir kontrat imzalayabilir, veya bir teklif sunabilirsiniz. Yakınlarınız sizden tavsiye almak isteyecek. 30 Nisan’da seyahat muhteşem geçecek.

TERAZİ: Dolunay para gelişini artıracak. Yeni bir iş için görüşme yapıyorsanız, maaş konusunda anlaşacaksınız. Bir emeklilik ya da tasarruf hesabı açabilirsiniz.

AKREP: Bu hafta imzalamanız gereken kağıtlar varsa, hemen imzalayın. Mars sayesinde gecikme yaşamadan pek çok şey gerçekleştireceksiniz.

YAY: Şimdi başlayacağınız işler başarılı olacak. Maddi varlıklarınızı önemli bir şekilde artırma gücüne sahip olacaksınız.

OĞLAK: Bu hafta arkadaşlarınızla eğlenceli vakitler geçireceksiniz. Güneş romantizm, aşk ve etkinlikler evinizi ziyaret edecek. Sevgilinize verdiğiniz sözler kalıcı olacak.

KOVA: Bu hafta kariyer konuları öne çıkacak. Prestijli bir pozisyon için görüşmeler yapıyorsanız, son cevabı 30 Nisan’da alacaksınız.

BALIK: Yeni şeyler keşfedecek, ve heyecan verici maceralar yaşayacaksınız. İş veya tatil için seyahat edebilirsiniz, ya da çalıştığınız şirket yurtdışında bir görev verebilir.

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