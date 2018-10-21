Dolunay çarpması

Çarşamba gerçekleşecek dolunay, geçmişe dönük konuları gündeme getirecek. Akrepler eski aşklarının, İkizler ise yaşanan kırgınlıkların hesabını sormanın peşinde.
Dolunay özellikle iş ve aşk evlerinde kendini gösteriyor. Bu süreçte önemli bir karar almamaya dikkat edin.
KOÇ
Aksaklıklar olabilir
Bu hafta gerçekleşecek dolunayla yatırım veya kredi almakla ilgili işlerde sonuç alabilirsiniz. Ay başından beri Venüs haritanızın bu alanında gerilediğinden, planlarınızda bazı aksaklıklar olabilir.
BOĞA
Çabalarınız sonuçlanacak
Çarşamba burcunuzda gerçekleşecek dolunay tamamen sizi ilgilendiriyor. Ay başından beri yapmaya niyetlendiğiniz şeyler şekillenirken, çabalarınızın karşılığını almaya başlayacaksınız.
İKİZLER
Sorumluluklar artıyor
Güneş günlük işler evinizde Venüs’e katılırken, işiniz ve günlük sorumluluklarınız öne çıkabilir. Bu dönemde bazı eski alışkanlıklar ve kırgınlıklar tekrar ortaya çıkmış olabilir.
YENGEÇ
Sosyalleşme zamanı
Dolunay arkadaşlık ve gruplar evinizi aydınlatırken, arkadaşlarınızın gözdesi olacaksınız. Güneş ve Venüs bir araya gelirken yaratıcılığınızda bir artış olabilir. Ruhunuzun zenginleştiğini hissedecek bu tür yaratıcı etkinliklerden ilham alacaksınız.
ASLAN
Ev ve iş arasında
Çarşamba kariyer evinizde gerçekleşecek dolunay işle ilgili fırsatların olgunlaşmasını sağlayacak. Yöneticinizden bir onay alabilirsiniz ya da yeni bir projeye liderlik etmeniz istenebilir. Bugünlerde ev ve işteki sorumluluklarınız arasında denge sağlamak zorundasınız. İkisini de halledeceksiniz.
BAŞAK
Yine yol göründü
Bu hafta yeni yerler görerek ufkunuzu genişletmek için can atacaksınız. Çarşamba gerçekleşecek dolunay seyahat ve eğitim evinizi aydınlatırken, belki de bir konuda ders almaya başlayacak ya da uzak bir yere seyahat edeceksiniz.
TERAZİ
İmzalamadan önce düşünün
Venüs para evinizde gerilerken, mali konularda zorluk yaşayabilirsiniz. Ancak dolunay başka kaynaklardan para bulmanıza yardım edecek. Önemli bir kontrat imzalamayı planlıyorsanız, bunu önümüzdeki iki hafta içinde yapın. Merkür gerilemeye başlayınca karmaşıklıklara neden olabilir.
AKREP
Kalıplardan kurtulma vakti
Venüs burcunuzda gerilerken aşk ve ilişkiler evinizdeki dolunaya karşı gelecek ve bu durum ilişkilerinizin aklınızı kurcalamasına neden olacak. Eski sevgilinizle karşılaşabilir ya da kendinizi onun Instagram hesabını kontrol ederken bulabilirsiniz. Bu dolunayın etkisini eski kalıplarınızdan kurtulmak ve kalbinizde yeni birine yer açmak için kullanın.
YAY
Kendinize zaman ayırın
Dolunay iş evinizi aydınlatırken, bir işten başka bir işe koşturabilirsiniz. Güneş ve gerileyen Venüs cuma günü bir araya gelirken, hafta sonu yoga yapmak için bir yere gitmek iyi bir fikir gibi görünüyor. Bir yerlere gidemezseniz, enerjinizi toplamak için kendinize mutlaka zaman ayırın.
OĞLAK
Gerginlik olabilir
Boğa burcunda gerçekleşecek dolunay yaratıcılığınızı artırırken, bu hafta bir resim veya seramik dersine katılmayı düşünün. Halihazırda bir sanat dalıyla uğraşıyorsanız, yaratıcı denemeler yapın. Venüs arkadaşlık evinizde gerilediğinden, sosyal hayatınızda bir gerginlik hissedebilirsiniz.
KOVA
İç dünyanıza yoğunlaşın
Bu hafta işyerinde bazı şeyler canınızı sıkabilir. Gerilemeler zorluklara ve gecikmelere neden olduğundan bu dönemi kendi özel işlerinize yoğunlaşarak geçirin. Dolunay hane evinizi aydınlatırken ailenize vakit ayırmak ya da kitap okumak için iyi bir zamandasınız.
BALIK
Düşüncelerinizi berraklaştırın
Çarşamba gerçekleşecek dolunay, düşüncelerinizi berraklaştırmanıza yardım edecek. Bu dönemi neye önem verdiğinizi ve yılın son aylarında neyin gerçekleşmesini istediğinizi düşünerek değerlendirin.
Susan Miller’in günlük ve aylık burç yorumlarını ‘Susan Miller ile Astroloji’ uygulamasını telefonunuza indirerek okuyabilirsiniz.
Dolunay çarpması
Çarşamba gerçekleşecek dolunay, geçmişe dönük konuları gündeme getirecek. Akrepler eski aşklarının, İkizler ise yaşanan kırgınlıkların hesabını sormanın peşinde.
Dolunay özellikle iş ve aşk evlerinde kendini gösteriyor. Bu süreçte önemli bir karar almamaya dikkat edin.
KOÇ
Aksaklıklar olabilir
Bu hafta gerçekleşecek dolunayla yatırım veya kredi almakla ilgili işlerde sonuç alabilirsiniz. Ay başından beri Venüs haritanızın bu alanında gerilediğinden, planlarınızda bazı aksaklıklar olabilir.
BOĞA
Çabalarınız sonuçlanacak
Çarşamba burcunuzda gerçekleşecek dolunay tamamen sizi ilgilendiriyor. Ay başından beri yapmaya niyetlendiğiniz şeyler şekillenirken, çabalarınızın karşılığını almaya başlayacaksınız.
İKİZLER
Sorumluluklar artıyor
Güneş günlük işler evinizde Venüs’e katılırken, işiniz ve günlük sorumluluklarınız öne çıkabilir. Bu dönemde bazı eski alışkanlıklar ve kırgınlıklar tekrar ortaya çıkmış olabilir.
YENGEÇ
Sosyalleşme zamanı
Dolunay arkadaşlık ve gruplar evinizi aydınlatırken, arkadaşlarınızın gözdesi olacaksınız. Güneş ve Venüs bir araya gelirken yaratıcılığınızda bir artış olabilir. Ruhunuzun zenginleştiğini hissedecek bu tür yaratıcı etkinliklerden ilham alacaksınız.
ASLAN
Ev ve iş arasında
Çarşamba kariyer evinizde gerçekleşecek dolunay işle ilgili fırsatların olgunlaşmasını sağlayacak. Yöneticinizden bir onay alabilirsiniz ya da yeni bir projeye liderlik etmeniz istenebilir. Bugünlerde ev ve işteki sorumluluklarınız arasında denge sağlamak zorundasınız. İkisini de halledeceksiniz.
BAŞAK
Yine yol göründü
Bu hafta yeni yerler görerek ufkunuzu genişletmek için can atacaksınız. Çarşamba gerçekleşecek dolunay seyahat ve eğitim evinizi aydınlatırken, belki de bir konuda ders almaya başlayacak ya da uzak bir yere seyahat edeceksiniz.
TERAZİ
İmzalamadan önce düşünün
Venüs para evinizde gerilerken, mali konularda zorluk yaşayabilirsiniz. Ancak dolunay başka kaynaklardan para bulmanıza yardım edecek. Önemli bir kontrat imzalamayı planlıyorsanız, bunu önümüzdeki iki hafta içinde yapın. Merkür gerilemeye başlayınca karmaşıklıklara neden olabilir.
AKREP
Kalıplardan kurtulma vakti
Venüs burcunuzda gerilerken aşk ve ilişkiler evinizdeki dolunaya karşı gelecek ve bu durum ilişkilerinizin aklınızı kurcalamasına neden olacak. Eski sevgilinizle karşılaşabilir ya da kendinizi onun Instagram hesabını kontrol ederken bulabilirsiniz. Bu dolunayın etkisini eski kalıplarınızdan kurtulmak ve kalbinizde yeni birine yer açmak için kullanın.
YAY
Kendinize zaman ayırın
Dolunay iş evinizi aydınlatırken, bir işten başka bir işe koşturabilirsiniz. Güneş ve gerileyen Venüs cuma günü bir araya gelirken, hafta sonu yoga yapmak için bir yere gitmek iyi bir fikir gibi görünüyor. Bir yerlere gidemezseniz, enerjinizi toplamak için kendinize mutlaka zaman ayırın.
OĞLAK
Gerginlik olabilir
Boğa burcunda gerçekleşecek dolunay yaratıcılığınızı artırırken, bu hafta bir resim veya seramik dersine katılmayı düşünün. Halihazırda bir sanat dalıyla uğraşıyorsanız, yaratıcı denemeler yapın. Venüs arkadaşlık evinizde gerilediğinden, sosyal hayatınızda bir gerginlik hissedebilirsiniz.
KOVA
İç dünyanıza yoğunlaşın
Bu hafta işyerinde bazı şeyler canınızı sıkabilir. Gerilemeler zorluklara ve gecikmelere neden olduğundan bu dönemi kendi özel işlerinize yoğunlaşarak geçirin. Dolunay hane evinizi aydınlatırken ailenize vakit ayırmak ya da kitap okumak için iyi bir zamandasınız.
BALIK
Düşüncelerinizi berraklaştırın
Çarşamba gerçekleşecek dolunay, düşüncelerinizi berraklaştırmanıza yardım edecek. Bu dönemi neye önem verdiğinizi ve yılın son aylarında neyin gerçekleşmesini istediğinizi düşünerek değerlendirin.
Susan Miller’in günlük ve aylık burç yorumlarını ‘Susan Miller ile Astroloji’ uygulamasını telefonunuza indirerek okuyabilirsiniz.