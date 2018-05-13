Değişimden kaçılmıyor

KOÇ

Risk almayın

15 Nisan’da kazanç evinizde gerçekleşecek yeniay, gelirinizi artırmanızı sağlayacak yeni bir dönem başlatırken, bu hafta para konuları öne çıkacak. Uranüs de aynı gün para evinize girerek bu yeni dönemin bir parçası olacak. Kurumsal dünyadan ayrılıp, hayallerinizi gerçekleştirmek için kendi işinizi başlatabilirsiniz. Mars 16 Mayıs’ta Uranüs’le anlaşmazlık yaşarken, parasal konularda risk almayın.





BOĞA

Büyük bir değişiklik

Bu hafta burcunuzda yeniay gerçekleşirken, artık sizin zamanınız olduğunu bütün dünya görecek. 15 Mayıs’ta Uranüs burcunuza sekiz yıl kalmak üzere girerken, büyük bir değişiklik yapmaya hazırlanacaksınız. Bu dönemde saç stilinizi değiştirebilir, gardırobunuzu yenileyebilir ya da daha radikal bir kararla estetik operasyon yaptırabilirsiniz. Mars 16 Mayıs’ta Uranüs’le çekişirken riskli aktivitelerden kaçının. Venüs Yengeç burcunu 19 Mayıs - 13 Haziran arasında ziyaret ederken, kısa bir yolculuk yapabilir ya da hayatınızı bir şekilde zenginleştirecek bir kursa yazılabilirsiniz.





İKİZLER

Sonlandırma zamanı

Bu hafta, Güneş, Merkür ve yeniay mahremiyet ve psikolojik farkındalık evinizi aydınlatırken, sizin için bir ‘sonlandırma’ dönemi başlayacak. Tek başınıza kalıp, kötü alışkanlıklardan ve stresli durumlarda kurtulmak ve mutlu olmadığınız ilişkilerinizi sonlandırmak için hayatınızın iyi gitmeyen alanlarını gözden geçirmek isteyeceksiniz. Parayla ilgili bir uzmanla buluşmak veya kontrat imzalamak için 18 Mayıs ideal bir gün olacak.





YENGEÇ

Popülerlik tavan yapıyor

Bu hafta karşınıza harika sürprizler çıkacak. Uranüs, 15 Mayıs’ta Boğa burcuna girecek ve sizin on birinci evinizde Güneş, Merkür ve yeniaya katılacak. Bu durum, size sosyal çevrenizi genişletme fırsatları sunacak. Venüs 19 Mayıs’tan 13 Haziran’a kadar burcunuzu ziyaret ederken, popülerliğiniz tavan yapacak. 19 Mayıs birisiyle çıkmak, eğlenmek veya sosyalleşmek için harika bir gün olacak.





ASLAN

Yeni bir iş

Bu hafta kariyerinizde yeni gelişmeler yaşayacaksınız. Yeniay, Güneş, Merkür ve Uranüs profesyonel itibar ve başarı evinizde buluşarak, yeni bir işe girmenizi, bir iş başlatmanızı, imajınızı yenilemenizi sağlayabilir. Kurumsal dünyada çalışıyorsanız, uzun vadede değişikler görebilirsiniz. Mars 15 Mayıs’tan 26 Haziran’da gerilemeye başlayıncaya kadar ilişkiler evinizi hareketlendirecek. Bu dönemde, rakipleriniz veya kızgın kişilerle ne kadar iyi baş ettiğinizi ve sorumluluk almaya veya uzlaşmaya ne kadar meyilli olduğunuzu göreceksiniz.





BAŞAK

Hareketli bir dönem

Bu hafta, yeniay, Güneş ve Merkür sizin gibi toprak burcu Boğa’da toplanıp, sizin gelecekle ilgili vizyonunuzu yöneten evinizi aydınlatırken, aklınızda bir çok büyük plan olacak. Uranüs iyi geçinen bu üçlüye 15 Mayıs’ta katılacak ve önümüzdeki sekiz yıl boyunca büyük adımlarla ilerlemeniz için heyecan, yeni maceralar ve yenilikçi fikirler getirecek. Son zamanlarda kendinizle ilgili hiç plan yapmadıysanız, artık sizi daha ileriye taşıyacak, özellikle seyahat veya eğitim konularında planlar yapmaya başlayacaksınız. Merkür 18 Mayıs’ta Satürn’le uyum içindeyken, önemli kararlar vermek için çok iyi bir günde olacaksınız.





TERAZİ

Aşk hayatınız canlanıyor

Bu hafta sizin için parayla ilgili önemli bir dönem başlayacak. Gelirinizde ani bir değişim olabilir. Yeniay 15 Mayıs’ta sekizinci evinizde üç gezegene katılırken, miras, sigorta ödemesi veya ikramiye yoluyla elinize toplu bir para geçebilir. Öte yandan tam aksi bir şekilde, bir gelir kaynağınız kuruyabilir. Yine de kredi veya burs başvurunuzun onaylandığı haberini alabilirsiniz. Romantik konulara gelince, sizinle uyumlu Kova burcundaki Mars, 15 Mayıs’tan 26 Haziran’a kadar romantizm evinizi ziyaret ederken aşk hayatınızı canlandıracak.





AKREP

Ani bitişlere hazır olun

Bu haftanın gezegen dizilişi, ilişkilerinizde değişimler getirecek. İlişkiler evinizde 15 Mayıs’ta gerçekleşecek yeniay, yeni romantik, kişisel veya profesyonel ilişkiler kurmanızı sağlayacak. Önümüzdeki sekiz yıl boyunca Uranüs, hayatınıza beklenmedik şekillerde ilerlemenizi sağlayacak kişileri getirecek. Öte yandan bazı ilişkiler aniden bitebilir. Örneğin, en iyi arkadaşınız başka bir şehre taşınabilir, en güvendiğiniz doktorunuz emekli olabilir. Mutsuz bir evliliğin ya da kötü bir iş ortaklığının içine sıkışıp kaldıysanız, bu etki sizin bu durumdan kurtulmanıza yardım edecek.



YAY

Rutin kırılıyor

Bu hafta rutin hayatınızın dışına çıkıp yeni şeyler denemek isteyeceksiniz. Yeniay 15 Mayıs’ta çalışma ve sağlık evinizde Güneş, Merkür ve Uranüs’e katılacak. Bu güçlü gezegenler, yeme alışkanlıklarınızı değiştirmenize ya da daha sağlıklı yaşamak için diğer değişiklikleri yapmanıza yardım edecek. Yemek kursuna, spor salonuna yazılabilir ya da spiritüel aktivitelere ilgi duyabilirsiniz. Öte yandan, işsizseniz iş bulabilir ya da işinizden memnun değilseniz daha iyi bir işe geçiş yapabilirsiniz. İşinizde bir değişiklik yapmayı düşünmüyorsanız, bu etkiyle iş performansınızı artıracak yeni bir yetenek geliştirebilirsiniz.





OĞLAK

Romantik hafta

Gerçek aşkı yöneten beşinci eviniz 15 Mayıs’ta Güneş, Merkür, yeniay ve Uranüs tarafından aydınlatılırken, romantizm açısından harika bir hafta olacak. Sizinle çok uyumlu Boğa burcunda bu kadar çok gezegen varken, heyecan verici ve eğlenceli sürprizlerle karşılaşacaksınız. Aşk ve yeni birliktelikler için başka bir etki de, Venüs 19 Mayıs’tan 13 Haziran’a kadar ilişkiler evinizi ziyaret ederken oluşacak. Bekârsanız, Venüs’ün zevk ve eğlence evinizde bulunan Uranüs’le bağlantı kuracağı 19 Mayıs’ta hayatınız aşkını bulabilirsiniz. Halihazırda mutlu bir ilişki içindeyseniz, bu harika etkiler kendinizi ifade etmenizi güçlendireceğinden, yaratıcılığınızda müthiş bir artış olabilir.





KOVA

Hane değişikliği

Bu hafta Boğa burcundaki Güneş, Merkür ve yeniay hane evinizi aydınlatırken, ev hayatınızla ilgili konulara odaklanacaksınız. Merkür 13 Mayıs’ta Uranüs’e katılırken size evinizle ilgili yaşadığınız bir problem için çözüm ya da bir aile üyesi hakkında beklenmedik bir haber getirebilir. Uranüs, 15 Mayıs’ta sekiz yıl kalmak üzere Boğa burcuna ve sizin hane evinize girecek. Bu dönemde yaşadığınız evle ilgili değişiklikler yaşayacaksınız. Taşınabilirsiniz, evinizde tadilat yapabilirsiniz ya da çocuklarınız büyüdüyse evden ayrılabilir tek başına yaşamaya başlayabilir. 19 Mayıs’ta Venüs Uranüs’le bağlantı kurarken bir davet verebilirsiniz.





BALIK

Yenilikçi fikirler

Yoğun bir haftaya hazır olun. Yeniay 15 Mayıs’ta Güneş, Merkür ve Uranüs’e katılırken size yazma, öğretme, seminer verme ya da seyahat fırsatı getirecek. Yapmanız gereken küçük işler vaktinizin büyük bölümünü alırken, bunları kolayca halledeceksiniz. Uranüs önümüzdeki sekiz yıl boyunca iletişime evinizi ziyaret ederken, size yeni dünyaların kapılarını açacak yenilikçi fikirlerle tanışacaksınız. Venüs 19 Mayıs’tan 13 Haziran’a kadar gerçek aşk evinizi ziyaret ederken, aşk hayatınız hareketlenecek. Bekârsanız, bu etkiyle romantizmi kolayca bulacaksınız.

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