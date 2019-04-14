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Susan Miller

Susan Miller

Cuma günkü dolunay hangi burca, ne getirecek?

14 Nisan 2019

En şanslılar Koçlar. Sadece şans değil, çekicilik ve aşk da onlardan yana. Başaklar bütün hafta para işleriyle meşgul olacak, Yaylar arkadaşları, Oğlaklar aileleriyle...

Dolunay romantizmi
KOÇ
Bu hafta şans gezegeni Jüpiter yanınızda olacak. Hafta sonunda aşk ve güzellik gezegeni Venüs burcunuza girerek özgüveninizin artmasını sağlayacak. Bütün bunların üzerine, dolunay inanılmaz bir romantizm vaat ediyor.

Moraliniz yükseliyor
BOĞA
Enerji toplama ihtiyacı hissedebilirsiniz. Cuma günü iş yerinde önemli bir görevi bitirmeye hazırlanıyor olabilirsiniz. Sağlıklı yaşamla ilgili gösterdiğiniz çabaların sonuç verdiğini görebilirsiniz. Moraliniz de yükseliyor.

En iyi arkadaşınız kim?
İKİZLER
Bu hafta sosyal takviminiz çok dolu olacak. Hayatınızda birisi varsa, sevgiliniz veya eşinizin en iyi arkadaşınız olduğunu düşünecek ya da bir süredir görmediğiniz bir arkadaşınızla yeniden irtibata geçmek isteyeceksiniz.

Hedefe varmak üzeresiniz
YENGEÇ
Bir süredir profesyonel hedeflerinize ulaşmak için çaba gösteriyorsanız, aldığınız önemli bir görevle ilgili bir dönüm noktasına gelebilir ya da yöneticinizin takdirini kazanabilirsiniz. Aileniz de sizinle kutlamaya hazır olacak.

Yeni bir hobi?
ASLAN
Bu hafta yaratıcılığınız tavan yapacak. Belki de eserlerinizi veya performansınızı sergilemek için bir yere davet edileceksiniz ya da yeni bir hobi edineceksiniz. Yazarken ve konuşurken sözleriniz daha etkili olacak.

Para, para, para...
BAŞAK
Bir soysal yardım veya devlet desteğini keşfedebilirsiniz. Bu konu aileniz veya evinizle ilgili olabilir. Örneğin ev kredinizin onaylandığını öğrenebilir ya da bunun için borç bulabilirsiniz. Yani hafta sonuna kadar parayla meşgulsünüz.

Beklediğinizden de fazlası
TERAZİ
Uzun zamandır beklediğiniz kişisel hedefleriniz sonuca ulaşabilir; çabalarınızın karşılığını beklediğinizden de fazla bir şekilde alabilirsiniz. Ayrıca eşiniz, sevgiliniz, yakın arkadaşınız ya da iş ortağınızla sıcak iletişim kuracaksınız.

Enerji toplama zamanı
AKREP
Bu dönemi dinlenmek ve enerji toplamak için kullanın. Cuma günü gerçekleşecek dolunay yalnızlık ve dinlenme evinizi aydınlatacağından, hafta sonu sakin kalmanız için evren sizi destekleyecek; bunu iyi değerlendirin.

Arkadaşlarınızla buluşun
YAY
Hayatın keyfini çıkarmak ve sevdiğiniz kişilerle vakit geçirmek için harika bir zamandasınız. Dolunay birlikte çok eğlendiğiniz candan arkadaşlarınızla bir araya gelmek, kahkahalara boğulmak için sizi daha fazla teşvik edecek.

Ailenize vakit ayırın
OĞLAK
Profesyonel bir hedefe ulaşmak için çalışıyorsanız, bu hafta ilerleme kaydedebilirsiniz. Maaşınıza zam alabilir ya da sıkı çalışmanız karşılığında patronunuzdan takdir görebilirsiniz. Yakın ilişkilerinize ve ailenize de vakit ayırın.

Seyahat planı var mı?
KOVA
Jüpiter sizi arkadaşlarınızla uzun telefon konuşmaları yapmak ya da keyifli akşam yemeklerinde buluşmak için teşvik edecek. Eğitim veya seyahatle ilgili planlarınız varsa bunlar dolunayla birlikte artık iyice olgunlaşacak.

Şans gezegeni sizden yana
BALIK
Bu hafta profesyonel çabalarınızın maddi karşılığını alabilirsiniz. Şans gezegeni Jüpiter kariyer evinizdeki yolculuğuna ilerlediğinden, profesyonel açıdan doğru yoldasınız. Bir iş kredisine baş vurduysanız, mutlu haberi alabilirsiniz.

Susan Miller’in günlük ve aylık burç yorumlarını ‘Susan Miller ile Astroloji’ uygulamasını telefonunuza indirerek okuyabilirsiniz.

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