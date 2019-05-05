Burçların yarısına özel hayat alarmı

Bu hafta Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Terazi, Yay ve Oğlak burçlarını özel hayatlarında yanlış anlaşılmalar, gerginlikler, kızgınlıklar bekliyor olabilir. Bu olumsuzluklara karşı en mantıklı çözüm, sıcak ve anlayışlı bir dil kullanmak.
Özgüven patlaması
KOÇ
Aldığınız bir eğitimle ilgili sınava girebilirsiniz. Aşk gezegeni Venüs, perşembe günü şans gezegeni Jüpiter’e harika açı yapacağından, özgüveniniz müthiş artacak ve karşınıza çıkan her zorluğun üstesinden geleceksiniz.
Romantik konulara dikkat
BOĞA
Kendinizi ifade etme yeteneğiniz artıyor. Romantik konularda can sıkıcı durumlarla karşılaşabilirsiniz. Ancak merak etmeyin, kırgınlıkları çabucak unutup, duruma olumlu açıdan bakabileceksiniz.
Eşinizle sorun yaşayabilirsiniz
İKİZLER
Bu hafta sevgiliniz, eşiniz ya da iş ortağınızla sorun yaşayabilirsiniz. Bu durum sabrınızı zorlayacak ama ikinizi de olgunlaştıracak. Perşembe günü başkalarıyla etkileşimlerinizde olumlu duygular yaşayacaksınız.
Zaman sıkıtısı olabilir
YENGEÇ
İlişkinizde hassas duygular su yüzüne çıkabilir. Kariyer ve özel hayat arasında kalabilir ve ikisine de gerektiği kadar ayıracak zaman bulamayabilirsiniz. Her şeye rağmen günlük yaşantınızda moraliniz yüksek.
Aşk hayatında kızgınlıklar
ASLAN
Bu hafta arkadaşlarınız sizi risk almaya zorlayabilir. Rutinlerinizin dışına çıkmak durumunda kalabilir, aşk hayatınızda kızgınlıklar yaşayabilirsiniz. Ancak Jüpiter’in desteğiyle bardağın dolu tarafını göreceksiniz.
Eğlenceye kısa bir mola
BAŞAK
Bu hafta profesyonel hedefleriniz ve ailenize karşı olan sorumluluklarınız arasında kalabilirsiniz. Hobilerinizi ve eğlenceyi bir kenara bırakmanız gerekebilir. Ancak Jüpiter iyimserliğinizi korumanızı sağlayacak.
Ona zaman ayırın
TERAZİ
Sevgilinizin ailenizle anlaşamayacağından endişe edebilirsiniz. Yahut hedeflerinizin peşinden giderken ona yeterince zaman ayırmamanız bir tartışma konusu haline gelebilir. Sıcak ve anlayışlı bir iletişim dili deneyin.
Riske karşı mantık
AKREP
Parayla ilgili risk almaya meyillisiniz. Mantıklı olmanızda fayda var. Yapacağınız konuşmalarda gerginlik hissedebilirsiniz. Şanslısınız ki, Venüs- Jüpiter bağlantısı iyimserliğinizi korumanıza yardım edecek.
Yeni sorumluluklar istenecek
YAY
Sevgiliniz veya eşiniz ya da iş ortağınızla bir anlaşmazlık yaşayabilirsiniz. Sizi daha önce düşünmediğiniz riskleri ve sorumlulukları almaya zorlayabilir. Bu, ilişkinizi bir sonraki aşamaya taşımayla da ilgili olabilir.
Önemsenmediğinizi düşünebilirsiniz
OĞLAK
Bir aile üyesi veya ev arkadaşınızla gerginlik yaşayabilirsiniz. Muhtemelen, sizin istek ve ihtiyaçlarınızın önemsenmediğini düşünüyorsunuz. Herkesin büyük resme bakıp aranızdaki sevgiyi görmesi gerek.
İçten konuşmalar yapacaksınız
KOVA
Bu hafta heyecan verici maceralar yaşamak isteyebilirsiniz. Arkadaşlarınızla da içten ve sıcak konuşmalar yapacaksınız. Bu süreçte birbirinize karşı olan sevgi ve destek duyguları yoğunlaşacak.
Yıl boyu olumlu fırsatlar
BALIK
Jüpiter kariyerinizi yıl boyunca destekleyeceğinden, karşınıza hepsini değerlendirmekte zorlanacağınız olumlu fırsatlar çıkacak. Bu hafta önceliği ailenize vermek isterseniz, bunu yöneticinize açıklamanız gerekecek.
Susan Miller’ın günlük ve aylık burç yorumlarını ‘Susan Miller ile Astroloji’ uygulamasını telefonunuza indirerek okuyabilirsiniz.
Burçların yarısına özel hayat alarmı
Bu hafta Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Terazi, Yay ve Oğlak burçlarını özel hayatlarında yanlış anlaşılmalar, gerginlikler, kızgınlıklar bekliyor olabilir. Bu olumsuzluklara karşı en mantıklı çözüm, sıcak ve anlayışlı bir dil kullanmak.
Özgüven patlaması
KOÇ
Aldığınız bir eğitimle ilgili sınava girebilirsiniz. Aşk gezegeni Venüs, perşembe günü şans gezegeni Jüpiter’e harika açı yapacağından, özgüveniniz müthiş artacak ve karşınıza çıkan her zorluğun üstesinden geleceksiniz.
Romantik konulara dikkat
BOĞA
Kendinizi ifade etme yeteneğiniz artıyor. Romantik konularda can sıkıcı durumlarla karşılaşabilirsiniz. Ancak merak etmeyin, kırgınlıkları çabucak unutup, duruma olumlu açıdan bakabileceksiniz.
Eşinizle sorun yaşayabilirsiniz
İKİZLER
Bu hafta sevgiliniz, eşiniz ya da iş ortağınızla sorun yaşayabilirsiniz. Bu durum sabrınızı zorlayacak ama ikinizi de olgunlaştıracak. Perşembe günü başkalarıyla etkileşimlerinizde olumlu duygular yaşayacaksınız.
Zaman sıkıtısı olabilir
YENGEÇ
İlişkinizde hassas duygular su yüzüne çıkabilir. Kariyer ve özel hayat arasında kalabilir ve ikisine de gerektiği kadar ayıracak zaman bulamayabilirsiniz. Her şeye rağmen günlük yaşantınızda moraliniz yüksek.
Aşk hayatında kızgınlıklar
ASLAN
Bu hafta arkadaşlarınız sizi risk almaya zorlayabilir. Rutinlerinizin dışına çıkmak durumunda kalabilir, aşk hayatınızda kızgınlıklar yaşayabilirsiniz. Ancak Jüpiter’in desteğiyle bardağın dolu tarafını göreceksiniz.
Eğlenceye kısa bir mola
BAŞAK
Bu hafta profesyonel hedefleriniz ve ailenize karşı olan sorumluluklarınız arasında kalabilirsiniz. Hobilerinizi ve eğlenceyi bir kenara bırakmanız gerekebilir. Ancak Jüpiter iyimserliğinizi korumanızı sağlayacak.
Ona zaman ayırın
TERAZİ
Sevgilinizin ailenizle anlaşamayacağından endişe edebilirsiniz. Yahut hedeflerinizin peşinden giderken ona yeterince zaman ayırmamanız bir tartışma konusu haline gelebilir. Sıcak ve anlayışlı bir iletişim dili deneyin.
Riske karşı mantık
AKREP
Parayla ilgili risk almaya meyillisiniz. Mantıklı olmanızda fayda var. Yapacağınız konuşmalarda gerginlik hissedebilirsiniz. Şanslısınız ki, Venüs- Jüpiter bağlantısı iyimserliğinizi korumanıza yardım edecek.
Yeni sorumluluklar istenecek
YAY
Sevgiliniz veya eşiniz ya da iş ortağınızla bir anlaşmazlık yaşayabilirsiniz. Sizi daha önce düşünmediğiniz riskleri ve sorumlulukları almaya zorlayabilir. Bu, ilişkinizi bir sonraki aşamaya taşımayla da ilgili olabilir.
Önemsenmediğinizi düşünebilirsiniz
OĞLAK
Bir aile üyesi veya ev arkadaşınızla gerginlik yaşayabilirsiniz. Muhtemelen, sizin istek ve ihtiyaçlarınızın önemsenmediğini düşünüyorsunuz. Herkesin büyük resme bakıp aranızdaki sevgiyi görmesi gerek.
İçten konuşmalar yapacaksınız
KOVA
Bu hafta heyecan verici maceralar yaşamak isteyebilirsiniz. Arkadaşlarınızla da içten ve sıcak konuşmalar yapacaksınız. Bu süreçte birbirinize karşı olan sevgi ve destek duyguları yoğunlaşacak.
Yıl boyu olumlu fırsatlar
BALIK
Jüpiter kariyerinizi yıl boyunca destekleyeceğinden, karşınıza hepsini değerlendirmekte zorlanacağınız olumlu fırsatlar çıkacak. Bu hafta önceliği ailenize vermek isterseniz, bunu yöneticinize açıklamanız gerekecek.
Susan Miller’ın günlük ve aylık burç yorumlarını ‘Susan Miller ile Astroloji’ uygulamasını telefonunuza indirerek okuyabilirsiniz.