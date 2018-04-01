Beş yıldızlı gün 7 Nisan

KOÇ

4 Nisan’a dikkat

Bugün sosyalleşmek, kısa bir yolculuk veya plan yapmak için ideal. 2 Nisan’da iş yerinde oldukça verimli olacaksınız. 4 Nisan’a önemli bir toplantı ve sunum koymayın veya pazarlık yapmayın.





BOĞA

Rüyalardan mesaj var

Hayatın keyfini çıkaracaksınız. Bugün önemli bir karar verirken rüyalarınız size mesaj verebilir. 7 Nisan haftanın en iyi günü. Bekârsanız, yaş farkı olan ve uzun vadeli ilişki düşünen birini kendinize çekeceksiniz.





İKİZLER

Sosyal hayat canlanıyor

Sosyal hayatınız çok canlı olacak ve hayata başka bir pencereden bakmanızı sağlayacak genç insanlarla tanışacaksınız. 5 Nisan’da yazı yazma, araştırma yapma veya ders çalışma gibi işlerde çok verimlisiniz.



YENGEÇ

İş hayatı ön planda

Ün ve başarı eviniz hareketlenirken, profesyonel imajınız öne çıkacak. Yeni bir yetenek geliştirmek isteyebilirsiniz. 2 Nisan’da zorba veya dik başlı birisiyle uğraşabilirsiniz. 4 Nisan’da da sinirlerinize hakim olmanız gerek.



ASLAN

İletişim sorunları

İş yerinde oldukça meşgul olacaksınız. 2 Nisan’da iş yerinde gerginlik yaşayabilirsiniz. 3 ve 4 Nisan’da iletişimle ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu iki gün toplantı ve pazarlık yapmayın. Bu haftanın en iyi günü 7 Nisan.



BAŞAK

Stres atmak gerek

Stres atmak için özel çaba göstermeniz gerekecek. Kredi başvurunuz için olumlu haber alabilirsiniz. 2 Nisan’da para konusunda partneriniz veya çocuğunuzla sorun yaşayabilirsiniz. 7 Nisan’da ilişkiniz ciddileşebilir.



TERAZİ

İlişkiler ön planda

Bugün sohbetlerinizde çok canlı ve konuşkansınız. 2 Nisan’da gergin ve sinirli olabilirsiniz. 4-5 Nisan’da ev hayatıyla ilgili zorluklar yaşanabilir, önemli kararlar vermekten kaçının. 7 Nisan, kendinizi güvenceye almak üzere anlaşmalar yapmak için ideal.



AKREP

Yoğun bir hafta

Dün gerçekleşen dolunayın getirdiği zorluk ve değişimlerle uğraşmak durumunda kalacaksınız. Bugün gezgen hareketleri, seyahat getirebilir. 2 Nisan’da kardeş ve komşularla sorun çıkabilir. 7 Nisan romantik geçecek.

YAY

İş fırsatı kapıda

Eğlence dolu bir hafta geçireceksiniz. Bugüne kadar hiç yapmadığınız bir şeyi deneme şansınız oldukça yüksek. Bugün kâr getirecek bir iş fırsatı gelebilir. 3 Nisan’da harcamalara dikkta. 4 Nisan’da çocuğunuzla ilgili bir konuda endişe edebilirsiniz.



OĞLAK

Risk almayın

Aklınızda ev ve aileyle ilgili konular olacak. Yarın ihtiyatlı davranmak size olumlu sonuçlar getirecek, risk almaktan kaçının. 7 Nisan’da önemli bir sorumluluk altına girebilirsiniz.

KOVA

Evinizle ilgileneceksiniz

Entelektüel konulara ilgi duyacaksınız. Bugün fikirlerinizi başkalarına duyurmak isteyebilirsiniz. Hane evinizdeki Venüs, evde davet vermek, evinizi güzelleştirecek eşyalar almak ya da boya yaptırmak için teşvik edecek.





BALIK

Gündemde para var

Bu hafta para konuları öne çıkıyor. Bugün bir iş fırsatı veya maaşınıza zamla ilgili önemli bir haber alabilirsiniz. Yaptığınız işte halkla karşı karşıya geliyorsanız, 2 Nisan’a dikkat. Bazı kişilerle gerginlik yaşayabilirsiniz.

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