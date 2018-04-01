Dün gerçekleyen dolunay, tüm burçları etkiliyor. Hafta ortasında gerginlikler yaşanabilir. Haftanın en iyi günü ise 7 Nisan Cumartesi.
Beş yıldızlı gün 7 Nisan
KOÇ
4 Nisan’a dikkat
Bugün sosyalleşmek, kısa bir yolculuk veya plan yapmak için ideal. 2 Nisan’da iş yerinde oldukça verimli olacaksınız. 4 Nisan’a önemli bir toplantı ve sunum koymayın veya pazarlık yapmayın.
BOĞA
Rüyalardan mesaj var
Hayatın keyfini çıkaracaksınız. Bugün önemli bir karar verirken rüyalarınız size mesaj verebilir. 7 Nisan haftanın en iyi günü. Bekârsanız, yaş farkı olan ve uzun vadeli ilişki düşünen birini kendinize çekeceksiniz.
İKİZLER
Sosyal hayat canlanıyor
Sosyal hayatınız çok canlı olacak ve hayata başka bir pencereden bakmanızı sağlayacak genç insanlarla tanışacaksınız. 5 Nisan’da yazı yazma, araştırma yapma veya ders çalışma gibi işlerde çok verimlisiniz.
YENGEÇ
İş hayatı ön planda
Ün ve başarı eviniz hareketlenirken, profesyonel imajınız öne çıkacak. Yeni bir yetenek geliştirmek isteyebilirsiniz. 2 Nisan’da zorba veya dik başlı birisiyle uğraşabilirsiniz. 4 Nisan’da da sinirlerinize hakim olmanız gerek.
ASLAN
İletişim sorunları
İş yerinde oldukça meşgul olacaksınız. 2 Nisan’da iş yerinde gerginlik yaşayabilirsiniz. 3 ve 4 Nisan’da iletişimle ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu iki gün toplantı ve pazarlık yapmayın. Bu haftanın en iyi günü 7 Nisan.
BAŞAK
Stres atmak gerek
Stres atmak için özel çaba göstermeniz gerekecek. Kredi başvurunuz için olumlu haber alabilirsiniz. 2 Nisan’da para konusunda partneriniz veya çocuğunuzla sorun yaşayabilirsiniz. 7 Nisan’da ilişkiniz ciddileşebilir.
TERAZİ
İlişkiler ön planda
Bugün sohbetlerinizde çok canlı ve konuşkansınız. 2 Nisan’da gergin ve sinirli olabilirsiniz. 4-5 Nisan’da ev hayatıyla ilgili zorluklar yaşanabilir, önemli kararlar vermekten kaçının. 7 Nisan, kendinizi güvenceye almak üzere anlaşmalar yapmak için ideal.
AKREP
Yoğun bir hafta
Dün gerçekleşen dolunayın getirdiği zorluk ve değişimlerle uğraşmak durumunda kalacaksınız. Bugün gezgen hareketleri, seyahat getirebilir. 2 Nisan’da kardeş ve komşularla sorun çıkabilir. 7 Nisan romantik geçecek.
YAY
İş fırsatı kapıda
Eğlence dolu bir hafta geçireceksiniz. Bugüne kadar hiç yapmadığınız bir şeyi deneme şansınız oldukça yüksek. Bugün kâr getirecek bir iş fırsatı gelebilir. 3 Nisan’da harcamalara dikkta. 4 Nisan’da çocuğunuzla ilgili bir konuda endişe edebilirsiniz.
OĞLAK
Risk almayın
Aklınızda ev ve aileyle ilgili konular olacak. Yarın ihtiyatlı davranmak size olumlu sonuçlar getirecek, risk almaktan kaçının. 7 Nisan’da önemli bir sorumluluk altına girebilirsiniz.
KOVA
Evinizle ilgileneceksiniz
Entelektüel konulara ilgi duyacaksınız. Bugün fikirlerinizi başkalarına duyurmak isteyebilirsiniz. Hane evinizdeki Venüs, evde davet vermek, evinizi güzelleştirecek eşyalar almak ya da boya yaptırmak için teşvik edecek.
BALIK
Gündemde para var
Bu hafta para konuları öne çıkıyor. Bugün bir iş fırsatı veya maaşınıza zamla ilgili önemli bir haber alabilirsiniz. Yaptığınız işte halkla karşı karşıya geliyorsanız, 2 Nisan’a dikkat. Bazı kişilerle gerginlik yaşayabilirsiniz.
Susan Miller’in günlük ve aylık burç yorumlarını ‘Susan Miller ile Astroloji’ uygulamasını telefonunuza indirerek okuyabilirsiniz.