Anlaşmalar şimdi, imzalar haftaya

İletişim gezegeni Merkür, sorumluluk sembolü Satürn ve güç timsali Plüton’la ters düşüyor. Üstüne hafta sonu, sürpriz gezegeni Uranüs’e yakın gerçekleşecek yeniay var. En iyisi kalıcı bağ kurma işlerini haftaya bırakın.
KOÇ-Geri planda kalın
Hafta sonu yeniay sürprizlerle dolu Uranüs’e yakın gerçekleşeceğinden, parayla ilgili yeni bilgiler ortaya çıkabilir. İşyerinde fazla öne çıkmayın, geri planda kalıp olayın temel nedenini anlamaya çalışın. Araştırmayla ilgili her tür girişim başarılı olacak ve size maddi kazanç sağlayacak.
BOĞA-Değişim başlıyor
Uranüs önümüzdeki yedi yıl boyunca burcunuzda. Bu dönemde kendinizi nasıl gördüğünüzle ilgili fikirleriniz değişmeye başlayabilir ve ipuçlarını bu hafta görebilirsiniz. Hafta başlarken söylediğiniz sözlere dikkat edin.
İKİZLER-Sözlere dikkat!
Salı günü zekânız daha keskin olacak ve her zamankinden daha hazırcevap olacaksınız. Ancak kime ne söylediğinize dikkat edin. Önümüzdeki hafta sonu gerçekleşecek yeniay sayesinde beklenmedik bir şeyler öğrenebilirsiniz.
YENGEÇ-Planlar yolda
Bu hafta kontrat imzalamaktan kaçının. Yanlış anlamaları önlemek ve sonradan pişman olmamak için karar vermeyi bir hafta erteleyin. Yeniay arkadaşlık evinizi aydınlatacak ve yeni planlar için ilham verecek.
ASLAN-Seyahat varsa...
Yurtdışına bir yolculuk planlıyorsanız, çarşamba günü Merkür ve Satürn arasındaki gerilimi dikkate alın ve evraklarınızın eksiksiz olmasına dikkat edin. Ancak perşembe günü Merkür-Jüpiter bağlantısı, bu seyahatte güzel ve tatmin edici deneyimler yaşamanızı sağlayacak.
BAŞAK-Önce iyice düşünün
Yeni bir konuyu öğrenmek ya da bir macera yaşamak isteyebilirsiniz. Çarşamba ve perşembe günü başkalarının parası evinizdeki Merkür, Satürn (bağlayıcılık) ve Plüton’a (güç) karşı geleceğinden, bir kontrat imzalamadan önce iyi düşünün.
TERAZİ-Birkaç gün bekleyin
Bu hafta romantik veya iş ilişkinize bağlılığınız gündeme gelebilir. Bir söz vermeden önce birkaç gün beklemeniz akıllıca olacak. Perşembe günü Merkür-Jüpiter bağlantısı sizi olumlu ruh haline sokup duruma daha iyimser bakmanızı sağlayacak.
AKREP-Yeni bir aşk mı?
Hafta sonu yeni bir aşka veya iş ilişkisine başlayabilir ya da eski bir ilişkinizi tekrar canlandırabilirsiniz. Bu dönemde yazılı veya sözlü bir anlaşma teklifi alırsanız, sonuçlandırmak için önümüzdeki haftayı bekleyin.
YAY-Kayıtları iyi saklayın
Parayla ilgili işlemlerin kayıtlarını iyi saklayın. Hafta sonu Boğa burcunda ve iş evinizde gerçekleşecek yeniay size işinizle ilgili yeni başlangıçlar veya projeler getirecek. Ancak kontrat imzalamayı önümüzdeki haftaya bırakın.
OĞLAK-Evde gerginlik
Bir aile üyesi veya ev arkadaşınızla anlaşmazlık yaşayabilirsiniz. Bu kişinin evde üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmediğini düşünebilirsiniz ya da bazı alışkanlıkları sinirinize dokunabilir. Hafta sonu gerçekleşecek yeniay, sizi yeni yöntemlerle kendinizi ifade etmeye teşvik edecek.
KOVA-Arkadaş desteği
Yetkili konumdaki kişilerle sert konuşmalar yapabilirsiniz. Bu durumda arkadaşlarınız sizi destekleyecek ve gruplar evinizdeki Jüpiter gerginliklerin yumuşamasına yardım edecek. Yeniay ise ev hayatınıza yeni başlangıçlar getirecek.
BALIK-Özgün iletişim yöntemleri
Bu hafta arkadaşlarınıza, özellikle parayla ilgili sözler vermekten kaçının. Hafta sonu gerçekleşecek yeniay etkisiyle iletişim kurmak için yeni ve orijinal yöntemler kullanmak isteyeceksiniz. Ayrıca fikirlerinizin özgünlüğü öne çıkacak.
Susan Miller’ın günlük ve aylık burç yorumlarını ‘Susan Miller ile Astroloji’ uygulamasını telefonunuza indirerek okuyabilirsiniz.
Anlaşmalar şimdi, imzalar haftaya
İletişim gezegeni Merkür, sorumluluk sembolü Satürn ve güç timsali Plüton’la ters düşüyor. Üstüne hafta sonu, sürpriz gezegeni Uranüs’e yakın gerçekleşecek yeniay var. En iyisi kalıcı bağ kurma işlerini haftaya bırakın.
KOÇ-Geri planda kalın
Hafta sonu yeniay sürprizlerle dolu Uranüs’e yakın gerçekleşeceğinden, parayla ilgili yeni bilgiler ortaya çıkabilir. İşyerinde fazla öne çıkmayın, geri planda kalıp olayın temel nedenini anlamaya çalışın. Araştırmayla ilgili her tür girişim başarılı olacak ve size maddi kazanç sağlayacak.
BOĞA-Değişim başlıyor
Uranüs önümüzdeki yedi yıl boyunca burcunuzda. Bu dönemde kendinizi nasıl gördüğünüzle ilgili fikirleriniz değişmeye başlayabilir ve ipuçlarını bu hafta görebilirsiniz. Hafta başlarken söylediğiniz sözlere dikkat edin.
İKİZLER-Sözlere dikkat!
Salı günü zekânız daha keskin olacak ve her zamankinden daha hazırcevap olacaksınız. Ancak kime ne söylediğinize dikkat edin. Önümüzdeki hafta sonu gerçekleşecek yeniay sayesinde beklenmedik bir şeyler öğrenebilirsiniz.
YENGEÇ-Planlar yolda
Bu hafta kontrat imzalamaktan kaçının. Yanlış anlamaları önlemek ve sonradan pişman olmamak için karar vermeyi bir hafta erteleyin. Yeniay arkadaşlık evinizi aydınlatacak ve yeni planlar için ilham verecek.
ASLAN-Seyahat varsa...
Yurtdışına bir yolculuk planlıyorsanız, çarşamba günü Merkür ve Satürn arasındaki gerilimi dikkate alın ve evraklarınızın eksiksiz olmasına dikkat edin. Ancak perşembe günü Merkür-Jüpiter bağlantısı, bu seyahatte güzel ve tatmin edici deneyimler yaşamanızı sağlayacak.
BAŞAK-Önce iyice düşünün
Yeni bir konuyu öğrenmek ya da bir macera yaşamak isteyebilirsiniz. Çarşamba ve perşembe günü başkalarının parası evinizdeki Merkür, Satürn (bağlayıcılık) ve Plüton’a (güç) karşı geleceğinden, bir kontrat imzalamadan önce iyi düşünün.
TERAZİ-Birkaç gün bekleyin
Bu hafta romantik veya iş ilişkinize bağlılığınız gündeme gelebilir. Bir söz vermeden önce birkaç gün beklemeniz akıllıca olacak. Perşembe günü Merkür-Jüpiter bağlantısı sizi olumlu ruh haline sokup duruma daha iyimser bakmanızı sağlayacak.
AKREP-Yeni bir aşk mı?
Hafta sonu yeni bir aşka veya iş ilişkisine başlayabilir ya da eski bir ilişkinizi tekrar canlandırabilirsiniz. Bu dönemde yazılı veya sözlü bir anlaşma teklifi alırsanız, sonuçlandırmak için önümüzdeki haftayı bekleyin.
YAY-Kayıtları iyi saklayın
Parayla ilgili işlemlerin kayıtlarını iyi saklayın. Hafta sonu Boğa burcunda ve iş evinizde gerçekleşecek yeniay size işinizle ilgili yeni başlangıçlar veya projeler getirecek. Ancak kontrat imzalamayı önümüzdeki haftaya bırakın.
OĞLAK-Evde gerginlik
Bir aile üyesi veya ev arkadaşınızla anlaşmazlık yaşayabilirsiniz. Bu kişinin evde üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmediğini düşünebilirsiniz ya da bazı alışkanlıkları sinirinize dokunabilir. Hafta sonu gerçekleşecek yeniay, sizi yeni yöntemlerle kendinizi ifade etmeye teşvik edecek.
KOVA-Arkadaş desteği
Yetkili konumdaki kişilerle sert konuşmalar yapabilirsiniz. Bu durumda arkadaşlarınız sizi destekleyecek ve gruplar evinizdeki Jüpiter gerginliklerin yumuşamasına yardım edecek. Yeniay ise ev hayatınıza yeni başlangıçlar getirecek.
BALIK-Özgün iletişim yöntemleri
Bu hafta arkadaşlarınıza, özellikle parayla ilgili sözler vermekten kaçının. Hafta sonu gerçekleşecek yeniay etkisiyle iletişim kurmak için yeni ve orijinal yöntemler kullanmak isteyeceksiniz. Ayrıca fikirlerinizin özgünlüğü öne çıkacak.
Susan Miller’ın günlük ve aylık burç yorumlarını ‘Susan Miller ile Astroloji’ uygulamasını telefonunuza indirerek okuyabilirsiniz.