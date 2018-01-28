31 Ocak’a hazırlanın

Bu haftanın en önemli olayı, 31 Ocak’ta dolunayla gelen Ay tutulması olacak. Ay tutulmalarıyla sırlar açığa çıkar. Tüm bunlar beklenmedik gelişmelerle karşılaşabilir.

KOÇ (21 Mart-19 Nisan)

Dolunay’ın etkisiyle, sevgilinizle ilişkinizi daha ciddi bir hale getirebilir, çocuk bakıcınızı değiştirebilir veya üzerinde çalıştığınız bir projenin son dokunuşlarını yapıyor olabilirsiniz.

BOĞA (20 Nisan-20 Mayıs)

31 Ocak’ta dolunayla gelen Ay tutulması, dikkatinizi özel hayatınıza vermenize neden olacak. Tutulma, ev alıp satmayı, başka bir şehre taşınmayı veya evinizde tamirat yapmayı beraberinde getirebilir.

İKİZLER (21 Mayıs-20 Haziran)

Bu hafta olumlu değişimlere hazır olun. Otomobil alıp satabilir veya yazıyla ilgili bir projeyi tamamlayabilirsiniz. Merkür 3 Şubat’tayken, başkalarından yardım isterseniz, çok önemli bir işi halledeceksiniz.

YENGEÇ (21 Haziran-22 Temmuz)

Ay Yengeç burcunun yöneticisi olduğundan, duygu dolu bir haftaya hazır olun. 31 Ocak’ta pahalı bir şey satın alabilir veya satabilirsiniz. Maaşınıza zam istediyseniz, bunun gerçekleştiğini görebilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz-22 Ağustos)

Bu hafta 31 Ocak’ta dolunayla gelen ay tutulması hayatınızda daha fazla aşk olmasına yardım edecek. Merkür 31 Ocak’tan 18 Şubat’a kadar ilişkiler evinizi ziyaret ederken, yeni işbirliği anlaşmaları yapabilirsiniz.

BAŞAK (23 Ağustos-22 Eylül)

Bu hafta gönül işlerinizde, kurallara uymanız gerekecek. Yani yasak aşka paye vermeyin. 3 Şubat’ta evle ilgili kendinize ait bir projede önemli ilerleme kaydedebilirsiniz.

TERAZİ (23 Eylül-22 Ekim)

Bu haftaki geçişler size bitişler ve yeni başlangıçlar getirecek. Mesela arkadaşlarınızdan birisinin güvenilecek biri olmadığını ortaya çıkarabilir ve siz de kendinize zarar gelmemesi için bu ilişkiyi bitirebilirsiniz.

AKREP (23 Ekim-21 Kasım)

Kariyerinizle ilgili ortaya çıkacak bir konu, özel hayatınızı, ailenizi veya ev hayatınızı etkileyebilir. Çalıştığınız şirket başka bir şehirde ofis açabilir ve size orada bir pozisyon teklif edebilir.

YAY (22 Kasım-21 Aralık)

28 Ocak’ta Merkür ve Uranüs çekişmesinin etkisi sürerken, huzuru bozmak istemiyorsanız, size yakın birini eleştirmeyin. İletişimle ilgili bir alanda çalışıyorsanız, yaptığınız iş daha geniş kitlelere ulaşabilir.

OĞLAK (22 Aralık-19 Ocak)

31 Ocak’ta dolunayla gelen Ay tutulması krediler ve vergileri yöneten sekizinci evinizde gerçekleşecek. Bir kredi kartı veya kredisi borcunuzu kapatabilir, önemli bir satın alma yapabilirsiniz.

KOVA (20 Ocak-18 Şubat)

Ay tutulması, bir ortaklığınızda değişim yaratabilir. Tutulma doğum gününüzden beş gün ya da sonrası bir güne denk geliyorsa, hayatınızda pek çok değişiklikler olacak.

BALIK (19 Şubat-20 Mart)

31 Ocak’ta sizin altıncı evinizde gerçekleşecek Ay tutulması, bu hafta işinizle ilgili ani kararlar vermemeniz gerektiğine işaret ediyor. Sağlıkla ilgili bir sorununuz varsa da, kinci bir görüş almak sizin için faydalı olacak.