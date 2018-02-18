21 Şubat hangi burca, ne getiriyor?

Çarşamba günü dört gezegen birden, Güneş, Merkür, Venüs ve Neptün Balık burcunda buluşuyor. Bu da Koçlar’a dinlenme, Boğalar’a sosyalleşme, İkizler’e ödül, Oğlaklar’a aşk vaat ediyor. Haftanın en şanslısıysa Balık’lar.

Balık’lar bu hafta bulutların üzerinde yürüyor gibi hissedecekler.







KOÇ

Bu hafta, dört gezegen mahremiyet evinizde buluşurken, size yavaşlamanız ve dinlenmeniz için sinyal gönderecekler. Şimdi hiçbir şey yapmama zamanı. Venüs, 21 Şubat’ta Neptün’e katılırken, sizi ruhunuza iyi gelecek bir şeyler yapmaya teşvik edecek.



BOĞA

Balık burcundaki dört gezegen on birinci evinizi aydınlatırken, hafta boyunca sosyalleşme takviminiz dolu olacak. Sosyal medyada zaman geçirip arkadaşlarınızla yemeğe çıkacak ya da bir sanat sergisine gideceksiniz. Bekârsanız, bu harika etki size yeni bir aşk getirebilir.



İKİZLER

Sanat ya da yaratıcılık veya maneviyatla ilgili bir alanda çalışıyorsanız, bu hafta kariyeriniz bir yıldız gibi parlayacak. Balık burcundaki azametli Güneş, Merkür, Venüs ve Neptün ödül ve başarı evinizi aydınlatırken, iyi yaptığınız bir iş için takdir edilebilirsiniz. 21 Şubat iyi bir gün olacak.



YENGEÇ

Gezegenlerin bu haftaki hareketleri, size macera ve eğlence getirecek. Dokuzuncu eviniz hareketlenirken, deniz kıyısında bir yere gidip dalış veya yelken gibi aktivitelerle ilgileneceğinize işaret ediyor. Ya da şifalı suların olduğu bir yerde yoga öğrenebilir veya nefes çalışmaları yapabilirsiniz.



ASLAN



Dramatik ve radikal şeyleri seviyorsunuz. Bu hafta size, benliğinizin özünü dönüştüren ve hayatınızın akışını değiştiren bir deneyim getirebilir. Güneş, Merkür, Venüs ve Neptün sırlar evinizde bir araya gelirken, ruh ikizinizi arıyorsanız, çok derin ve yoğun bir ilişkiye başlayabilirsiniz.



BAŞAK

Bu hafta yedinci eviniz hareketlenirken, geçen hafta iş ve sağlık evinizde gerçekleşen yeniayın enerjisini, ortaklıklar kurmak için kullanacaksınız. İşinizi büyütmeye yardım edecek profesyonellerle işbirliği yapabilirsiniz. Örneğin, internet sitenizi yönetmesi için bir web master’la anlaşabilirsiniz.



TERAZİ

18-22 Şubat arasında altıncı evinizde Güneş, Merkür, Venüs ve Neptün bir araya gelirken, sağlığınıza dikkat edin. Neptün Mars’la geçimsizlik yaşarken, bağışıklık sisteminizi zayıflatabilir. Kolayca hasta olabilirsiniz. Eğer halihazırda bazı semptomlar varsa, bir doktora görünün.





AKREP

Heyecanlı ve eğlenceli zamanlara hazır olun. Güneş, Merkür, Venüs ve Neptün gerçek aşk evinizi aydınlatırken, hayatınızın aşkını bulma şansınız çok artacak. Bir ilişkiniz varsa, Satürn daha ciddi hale getirmenize teşvik edecek. Güneş de size özgüven sağlayacak.





YAY

Bu hafta aklınız ev, aile ya da taşınmayla meşgul olacak. Eğer ev alıyor veya satıyorsanız, 21 Şubat kontrat imzalamak için ideal bir gün. Sevdiğiniz bir yakınınızın hastalıktan iyileşmesine yardım edebilirsiniz.



OĞLAK

Üçüncü eviniz, Güneş, Merkür Venüs ve Neptün tarafından aydınlatılırken, bu hafta pek çok şeyi aynı anda yapacaksınız. Bekârsanız, size çok uygun biriyle tanışabilirsiniz. 21 Şubat pazarlık yapmak, anlaşma imzalamak ve kâğıt işleri için ideal bir gün.



KOVA

İkinci eviniz gezegen enerjisiyle doluyken, bu hafta maddi konulara odaklanacaksınız. Ekstra paranız olsun istiyorsanız, bu gezegen hareketleri sırasında, ek bir iş veya ek bir gelir kaynağı arayabilirsiniz. Geçen ay çok aktif olduğunuzdan, kendinizi biraz şımartmak iyi fikir.



BALIK

Bu hafta bulutlar üzerinde yürüyeceksiniz. Burcunuzdaki gezegenler sizi bir yıldız gibi parlatıp güç, yaratıcılık ve zarafet verecek. Yeni bir yöne gitmeniz için Güneş size öz güven sağlayacak. Yaratıcılık gerektiren işlerde Neptün size sanatsal ilham verecek.





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