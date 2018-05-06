Gezegenler her burcu farklı etkiliyor ancak herkes 12 Mayıs’a dikkat etsin. Tartışmalar, anlaşmazlıklar, gereksiz harcamalar, kötü anlaşmalar yaşanabilir, kötü kararlar alınabilir.
12 Mayıs’a dikkat
KOÇ
Müthiş iki gün
İş hayatınız açısından iki müthiş gün sizi bekliyor. 8 Mayıs’ta Jüpiter bir dizi şans getirecek. Bu fırsatları gelirinizi artırmak veya sürekli gelir getirecek bir durum yaratmak için kullanın. 9 Mayıs, toplantı, mülakat ve sunum yapmak için ideal.
BOĞA
Spotlar üzerinizde
Bugün sosyalleştiğiniz takdirde çok iyi zamanlar geçireceksiniz. Sosyal sorumluluk aktiviteleri için de çok uygun. 8 Mayıs’ta size fırsat kapısı açabilecek birisiyle tanışabilirsiniz. 9 Mayıs’ta medya, akademi, yayıncılık dünyasından teklif alabilirsiniz.
İKİZLER
İş teklifi kapıda
Yaratıcı tarafınızı etkili kullanabilmek için bu hafta yalnız çalışmak isteyebilirsiniz. Bugün, sanatsal faaliyetler için ideal. Yarın, araştırma yapmak ve bir konunun derinine inmek için uygun. 8 Mayıs’ta çok kârlı bir iş alabilirsiniz.
YENGEÇ
Hislerinize güvenin
Bugün tanışacağınız kişi hakkında hislerinize güvenin. 8 Mayıs, size yeni bir dostluk, yaratıcı bir proje, çocuğunuza muhteşem bir fırsat, romantizm getirebilir. 11 Mayıs’ta hayallerinizi gerçekleştirmenize yardım edecek biriyle tanışabilirsiniz.
ASLAN
Kariyer sürprizleri
Bu hafta, kariyer konularıyla ilgili sürprizlerle dolu. 12 Mayıs’ta önemli kararlar vermekten ve pazarlık yapmaktan kaçının. 8 Mayıs’ta profesyonel itibarınızı artıracak muhteşem bir fırsat gelabilir.
BAŞAK
Zorlayıcı hafta
Bu hafta zorlayıcı olabilir. Yarın çocuğunuz veya partnerinizle sorun yaşayabilir, 12 Mayıs’ta tartışmalara girebilirsiniz. 8 Mayıs’ta bir seyahat teklifi alabilir ya da medya veya pazarlama ile ilgili güzel bir fırsat yakalayabilirsiniz.
TERAZİ
Yüklü bir para
7 ve 12 Mayıs’taki Merkür’ün sert etkisi aile, tadilat veya başka bir gayrimenkulle ilgili bir anlaşmazlık ortaya çıkarabilir. 8 Mayıs’ta elinize yüklü para geçebilir. Ev alıyorsanız, 11 Mayıs’ta Plüton kredi konusunda yardım edecek.
AKREP
Yoğun günler
Bugün romantizm, sosyalleşme, yaratıcı bir projeyle ilgilenmek için ideal. 8 Mayıs’ta ufkunuzu açacak biriyle tanışabilirsiniz. 11 Mayıs toplantı veya sunum yapmak için çok uygun. Önemli konumdaki kişilerin dikkatini çekeceksiniz.
YAY
Kârlı teklifler
Bu hafta para konularında heyecanlanmak için pek çok sebebiniz olacak. 8 Mayıs’ta kârlı bir görev veya bir yan iş gelebilir. 11 Mayıs’ta önemli kişilerle toplantı yapabilirsiniz. 12 Mayıs’ta düşünmeden para harcamayın.
OĞLAK
Karizma tavan
Karşınıza çıkacak fırsatlar, hayatınıza canlılık katacak. Bugün konser veya bir gösteriye gidebilirsiniz. 8 Mayıs’ta bir açılışa, film galasına davet edilebilirsiniz. 11 Mayıs’ta karizmanız yükseliyor. 12 Mayıs’ta önemli kararlar vermekten kaçının.
KOVA
Yeni başlangıçlar
Bir döngünün sonuna geleceksiniz. Yaşadığınız değişimler üzerinde düşünme fırsatınız olacak. Tek başınıza bir proje üzerinde çalışıp bitirebilirsiniz. 15 Mayıs’ta yeni başlangıçlara dikkat edin. Haftanın en iyi günü 8 Mayıs olacak.
BALIK
İyi haber var
Bugün sanatsal faaliyetler, romantizm veya hayır işleri için ideal. Yarın gözünüzde büyüttüğünüz birisi hakkında hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. 8 Mayıs’ta yasal veya yazıyla ilgili bir konuda iyi haber var. 12 Mayıs’ta borç vermekten kaçının.
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