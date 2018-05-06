12 Mayıs’a dikkat

KOÇ

Müthiş iki gün

İş hayatınız açısından iki müthiş gün sizi bekliyor. 8 Mayıs’ta Jüpiter bir dizi şans getirecek. Bu fırsatları gelirinizi artırmak veya sürekli gelir getirecek bir durum yaratmak için kullanın. 9 Mayıs, toplantı, mülakat ve sunum yapmak için ideal.

BOĞA

Spotlar üzerinizde

Bugün sosyalleştiğiniz takdirde çok iyi zamanlar geçireceksiniz. Sosyal sorumluluk aktiviteleri için de çok uygun. 8 Mayıs’ta size fırsat kapısı açabilecek birisiyle tanışabilirsiniz. 9 Mayıs’ta medya, akademi, yayıncılık dünyasından teklif alabilirsiniz.

İKİZLER

İş teklifi kapıda

Yaratıcı tarafınızı etkili kullanabilmek için bu hafta yalnız çalışmak isteyebilirsiniz. Bugün, sanatsal faaliyetler için ideal. Yarın, araştırma yapmak ve bir konunun derinine inmek için uygun. 8 Mayıs’ta çok kârlı bir iş alabilirsiniz.

YENGEÇ

Hislerinize güvenin

Bugün tanışacağınız kişi hakkında hislerinize güvenin. 8 Mayıs, size yeni bir dostluk, yaratıcı bir proje, çocuğunuza muhteşem bir fırsat, romantizm getirebilir. 11 Mayıs’ta hayallerinizi gerçekleştirmenize yardım edecek biriyle tanışabilirsiniz.



ASLAN

Kariyer sürprizleri

Bu hafta, kariyer konularıyla ilgili sürprizlerle dolu. 12 Mayıs’ta önemli kararlar vermekten ve pazarlık yapmaktan kaçının. 8 Mayıs’ta profesyonel itibarınızı artıracak muhteşem bir fırsat gelabilir.



BAŞAK

Zorlayıcı hafta

Bu hafta zorlayıcı olabilir. Yarın çocuğunuz veya partnerinizle sorun yaşayabilir, 12 Mayıs’ta tartışmalara girebilirsiniz. 8 Mayıs’ta bir seyahat teklifi alabilir ya da medya veya pazarlama ile ilgili güzel bir fırsat yakalayabilirsiniz.



TERAZİ

Yüklü bir para

7 ve 12 Mayıs’taki Merkür’ün sert etkisi aile, tadilat veya başka bir gayrimenkulle ilgili bir anlaşmazlık ortaya çıkarabilir. 8 Mayıs’ta elinize yüklü para geçebilir. Ev alıyorsanız, 11 Mayıs’ta Plüton kredi konusunda yardım edecek.

AKREP

Yoğun günler

Bugün romantizm, sosyalleşme, yaratıcı bir projeyle ilgilenmek için ideal. 8 Mayıs’ta ufkunuzu açacak biriyle tanışabilirsiniz. 11 Mayıs toplantı veya sunum yapmak için çok uygun. Önemli konumdaki kişilerin dikkatini çekeceksiniz.



YAY

Kârlı teklifler

Bu hafta para konularında heyecanlanmak için pek çok sebebiniz olacak. 8 Mayıs’ta kârlı bir görev veya bir yan iş gelebilir. 11 Mayıs’ta önemli kişilerle toplantı yapabilirsiniz. 12 Mayıs’ta düşünmeden para harcamayın.



OĞLAK

Karizma tavan

Karşınıza çıkacak fırsatlar, hayatınıza canlılık katacak. Bugün konser veya bir gösteriye gidebilirsiniz. 8 Mayıs’ta bir açılışa, film galasına davet edilebilirsiniz. 11 Mayıs’ta karizmanız yükseliyor. 12 Mayıs’ta önemli kararlar vermekten kaçının.



KOVA

Yeni başlangıçlar

Bir döngünün sonuna geleceksiniz. Yaşadığınız değişimler üzerinde düşünme fırsatınız olacak. Tek başınıza bir proje üzerinde çalışıp bitirebilirsiniz. 15 Mayıs’ta yeni başlangıçlara dikkat edin. Haftanın en iyi günü 8 Mayıs olacak.



BALIK

İyi haber var

Bugün sanatsal faaliyetler, romantizm veya hayır işleri için ideal. Yarın gözünüzde büyüttüğünüz birisi hakkında hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. 8 Mayıs’ta yasal veya yazıyla ilgili bir konuda iyi haber var. 12 Mayıs’ta borç vermekten kaçının.

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