Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Sıtkı ŞÜKÜRER>Yerel siyaset ve CHP
"Sıtkı Şükürer" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Sıtkı Şükürer" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Sıtkı Şükürer

Sıtkı Şükürer

Yerel siyaset ve CHP

5 Ekim 2018

AZİZ Kocaoğlu yeniden aday olmayacağını açıkladı.


Genel Merkez bu karara memnun olmuş gözüküyor.
Şimdi “top” Genel Merkez’de.
Kılıçdaroğlu’nun işi zor. Kulis bilgilerine göre bir “kadın” aday arayışı içindeymiş.
Hani bu ‘post’a heves edenler çoktur.
Neticede CHP’nin en önemli kamu makamı İzmir Büyükşehir Belediyesi’dir.
Karar Ankara’da çatılacağından halen milletvekili aday adaylarının şansı daha yüksek.
Kılıçdaroğlu muhtemelen bir kamuoyu araştırması yaptıracaktır.
Belki de parti içinde bir ön seçim bile söz konusu olabilir.
Bizim duyumlarımızda Murat Bakan, Tunç Soyer ve Ender Yorgancılar’ın isimleri ön plana çıkıyor.
Murat Bakan, parti nezdinde güçlü bir aday.
Tunç Soyer ise kamuoyunda tanınan bir kişi.
EBSO Başkanı Ender Yorgancılar uzun zamandır konuşulan bir isim. Aziz Kocaoğlu’nun sıcak bakacağı, yanı sıra iş dünyasının tercih edeceği klas bir aday adayı; Yorgancılar.
Başka aday yok mu?
Mehmet Ali Susam, özellikle EGEV başkanlığı ile küllerinden yeniden doğdu.
Ayrıca pek çok medyatik milletvekillerinin de ismi geçiyor.
Bakınız bir opsiyon daha var.
O da Aziz Bey’in Genel Merkez’in talebi ile yeniden aday olması.
An itibariyle bu durum pek olası gözükmüyor.
Zira Aziz Kocaoğlu için Ankara’da epeydir kazanlar kaynıyordu.
Ama kamuoyu yoklamalarında Kocaoğlu, ismi çok ön plana çıkar ve AK Parti de Mahmut Özgener gibi iddialı bir adayla podyuma çıkarsa, Kocaoğlu’na tekrar ricacı olunabilir.
Ha Aziz Bey, kabul eder mi? Ya da Genel Merkez bu yola sapar mı?
Siyasette olmaz olmaz.
Biz Aziz Bey’in bu beklentiyle siyasi bir hamle yaptığına ihtimal vermiyoruz.
Hiç şüphesiz bugünkü çıkışı samimidir.
Ancak, şartlar ileri de ne olur, kimse bilemez.
Nitekim Aziz Kocaoğlu da o mealde bir laflar etmiş.
Neyse, esasında “değişim” iyidir.
Koca CHP ve İzmir tek kişiye endeksli kalmamalı.
Umarız genç, dinamik, iş bilir bir adaya karar verirler, hem İzmir hem de tüm ülke siyaseti bu işten kazançlı çıkar.

X
﻿
Sıtkı ŞÜKÜRER Sıtkı ŞÜKÜRERTüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri