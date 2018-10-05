AZİZ Kocaoğlu yeniden aday olmayacağını açıkladı.
Genel Merkez bu karara memnun olmuş gözüküyor.
Şimdi “top” Genel Merkez’de.
Kılıçdaroğlu’nun işi zor. Kulis bilgilerine göre bir “kadın” aday arayışı içindeymiş.
Hani bu ‘post’a heves edenler çoktur.
Neticede CHP’nin en önemli kamu makamı İzmir Büyükşehir Belediyesi’dir.
Karar Ankara’da çatılacağından halen milletvekili aday adaylarının şansı daha yüksek.
Kılıçdaroğlu muhtemelen bir kamuoyu araştırması yaptıracaktır.
Belki de parti içinde bir ön seçim bile söz konusu olabilir.
Bizim duyumlarımızda Murat Bakan, Tunç Soyer ve Ender Yorgancılar’ın isimleri ön plana çıkıyor.
Murat Bakan, parti nezdinde güçlü bir aday.
Tunç Soyer ise kamuoyunda tanınan bir kişi.
EBSO Başkanı Ender Yorgancılar uzun zamandır konuşulan bir isim. Aziz Kocaoğlu’nun sıcak bakacağı, yanı sıra iş dünyasının tercih edeceği klas bir aday adayı; Yorgancılar.
Başka aday yok mu?
Mehmet Ali Susam, özellikle EGEV başkanlığı ile küllerinden yeniden doğdu.
Ayrıca pek çok medyatik milletvekillerinin de ismi geçiyor.
Bakınız bir opsiyon daha var.
O da Aziz Bey’in Genel Merkez’in talebi ile yeniden aday olması.
An itibariyle bu durum pek olası gözükmüyor.
Zira Aziz Kocaoğlu için Ankara’da epeydir kazanlar kaynıyordu.
Ama kamuoyu yoklamalarında Kocaoğlu, ismi çok ön plana çıkar ve AK Parti de Mahmut Özgener gibi iddialı bir adayla podyuma çıkarsa, Kocaoğlu’na tekrar ricacı olunabilir.
Ha Aziz Bey, kabul eder mi? Ya da Genel Merkez bu yola sapar mı?
Siyasette olmaz olmaz.
Biz Aziz Bey’in bu beklentiyle siyasi bir hamle yaptığına ihtimal vermiyoruz.
Hiç şüphesiz bugünkü çıkışı samimidir.
Ancak, şartlar ileri de ne olur, kimse bilemez.
Nitekim Aziz Kocaoğlu da o mealde bir laflar etmiş.
Neyse, esasında “değişim” iyidir.
Koca CHP ve İzmir tek kişiye endeksli kalmamalı.
Umarız genç, dinamik, iş bilir bir adaya karar verirler, hem İzmir hem de tüm ülke siyaseti bu işten kazançlı çıkar.
Yerel siyaset ve CHP
AZİZ Kocaoğlu yeniden aday olmayacağını açıkladı.
Genel Merkez bu karara memnun olmuş gözüküyor.
Şimdi “top” Genel Merkez’de.
Kılıçdaroğlu’nun işi zor. Kulis bilgilerine göre bir “kadın” aday arayışı içindeymiş.
Hani bu ‘post’a heves edenler çoktur.
Neticede CHP’nin en önemli kamu makamı İzmir Büyükşehir Belediyesi’dir.
Karar Ankara’da çatılacağından halen milletvekili aday adaylarının şansı daha yüksek.
Kılıçdaroğlu muhtemelen bir kamuoyu araştırması yaptıracaktır.
Belki de parti içinde bir ön seçim bile söz konusu olabilir.
Bizim duyumlarımızda Murat Bakan, Tunç Soyer ve Ender Yorgancılar’ın isimleri ön plana çıkıyor.
Murat Bakan, parti nezdinde güçlü bir aday.
Tunç Soyer ise kamuoyunda tanınan bir kişi.
EBSO Başkanı Ender Yorgancılar uzun zamandır konuşulan bir isim. Aziz Kocaoğlu’nun sıcak bakacağı, yanı sıra iş dünyasının tercih edeceği klas bir aday adayı; Yorgancılar.
Başka aday yok mu?
Mehmet Ali Susam, özellikle EGEV başkanlığı ile küllerinden yeniden doğdu.
Ayrıca pek çok medyatik milletvekillerinin de ismi geçiyor.
Bakınız bir opsiyon daha var.
O da Aziz Bey’in Genel Merkez’in talebi ile yeniden aday olması.
An itibariyle bu durum pek olası gözükmüyor.
Zira Aziz Kocaoğlu için Ankara’da epeydir kazanlar kaynıyordu.
Ama kamuoyu yoklamalarında Kocaoğlu, ismi çok ön plana çıkar ve AK Parti de Mahmut Özgener gibi iddialı bir adayla podyuma çıkarsa, Kocaoğlu’na tekrar ricacı olunabilir.
Ha Aziz Bey, kabul eder mi? Ya da Genel Merkez bu yola sapar mı?
Siyasette olmaz olmaz.
Biz Aziz Bey’in bu beklentiyle siyasi bir hamle yaptığına ihtimal vermiyoruz.
Hiç şüphesiz bugünkü çıkışı samimidir.
Ancak, şartlar ileri de ne olur, kimse bilemez.
Nitekim Aziz Kocaoğlu da o mealde bir laflar etmiş.
Neyse, esasında “değişim” iyidir.
Koca CHP ve İzmir tek kişiye endeksli kalmamalı.
Umarız genç, dinamik, iş bilir bir adaya karar verirler, hem İzmir hem de tüm ülke siyaseti bu işten kazançlı çıkar.