Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Sıtkı ŞÜKÜRER>Urla Belediyesi
"Sıtkı Şükürer" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Sıtkı Şükürer" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Sıtkı Şükürer

Sıtkı Şükürer

Urla Belediyesi

22 Aralık 2019

URLA Belediye Başkanı ile ilgili gelişmeler kamuoyunu yakından ilgilendiriyor. Burak Oğuz sevdiğimiz saydığımız bir iş insanıdır. Kendisi ile ilgili konu yargıya intikal etmiştir. Umarız en kısa zamanda aklanır ve görevinin başına döner. 

 

Bu konuyla ilgili sair bir uygulamayı da değerlendirmek isteriz. Oda şudur; Burak Oğuz’un yerine belediye meclis üyelerinin iradesi ile yeni bir belediye başkanı seçilmemiş ve fakat İçişleri Bakanlığı marifetiyle bir kayyum atanmıştır. Doğu ve güneydoğu illerinde benzer durumlarla ilgili olarak yaygın uygulama burada da tercih edilmiştir. Devletin HDP’li meclis üyelerine yönelik rezervli bakış açısı, bu defa Urlalı üyelere de teşmil edilmiş izlenimi doğmaktadır. Bağlı olarak; bu uygulama ilgili yörelerdeki oy oranları nazara alındığında HDP-PKK eşleştirmesi gibi CHP-FETÖ eşleştirmesi spekülasyonuna yol açabilir. Niyetin böyle olmasına ihtimal vermesek de umarız benzer durumlar yaşanmaz.

 

----

Devlet nedir, kim içindir?

OSMANLI, bir aile organizasyonuydu. Tarihçiler, ailenin ya da bir zümrenin menfaatleri üzerinden şekillendirilen bu neviden yapıların iktidarın devamını sağlayan erklere bir kere hakim olunduktan sonra yüzyıllar boyu sürebildiğini ifade ederler. Hakikaten bir “güç” bir şekilde bir “devlet” oluşturur ya da var olan ele geçirilir ise “fiili, hukuki, maddi ve moral” sütunlar kontrol altına alındığında bu yapıların devrilmesi kısa vadede mümkün olamıyor. Hele ki, halkta bir “itiraz” kültürü oluşmamışsa.
Esasında devlet denilen organizasyon “servis sunan bir garson” anlayışı ile çalışmalıdır. Amaç bir arada yaşama esaslarını tanzim eden bir hizmet yapısı oluşturmaktır. Batıda, özellikle İskandinav ülkelerinde bu tutumu net bir şekilde gözlemlersiniz. Uygarlık bilinci zamanla devleti özgür bireyin “empatik mutluluğuna” katkı koyan bir “aygıt” olmaya evriltmiştir.
“Sezar’ın hakkı” için mücadele geleneğinden gelen “batı” çok ciddi yalpalanmalara rağmen coğrafyamızdaki ülkelere göre, “iktidara biat eden toplum” tavrını büyük ölçüde püskürtmüştür. Genç cumhuriyetimiz 1920’lerin siyasi anlayışlarına uyumlu olarak jakoben ve devrimci bir yapıda kurulmuştu. Kurucu irade yepyeni bir toplum hayal etmiş ve sosyal mühendislik projesi için kollarını sıvamıştı. Bu amaçla asker, polis, hakim, savcı, maliye ve medya gibi iktidar parametrelerini kontrol altına almış, başta milli eğitim politikaları olmak üzere ülkeye ve topluma dair tüm tasavvurlarını hayata geçirmeye çalışmıştır.
Cumhuriyetin katkılarını biliyoruz, ancak demokrasinin geri plana alındığı bu devlet yapısı, bu zaafı ile birlikte kalıcı olarak kurumsallaşmıştır. Nitekim devran değişince yeni yöneticiler bu “çatı”nın demokrasinin değişim dinamiğini “paslandırma” konusunda son derece elverişli olduğunu fark etmişlerdir.
Sözün özü, bu ülkede devlet iktidar içindir. Bu sebeple denilebilir ki; uluslararası toplum değerleriyle çelişkilerimizin arttığı bir süreçte, maalesef bireyi öncelemeyen, devleti, kendi vazgeçilmezliği üzerinden kutsallaştıran bir modelin 21. yüzyılda ülkeyi taşımakta giderek zorlanacağıdır.

X
Sıtkı ŞÜKÜRER Sıtkı ŞÜKÜRERTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Eski ve yeninin birliktelikleri stil bir görünüm verirAysun KABAEski ve yeninin birliktelikleri stil bir görünüm verir22.12.2019
İşte o bilimsel soru Yumurta faydalı mı, zararlı mıMehmet ÖZİşte o bilimsel soru! Yumurta faydalı mı, zararlı mı?22.12.2019
Kadro kalitesinde sorun varGÜNTEKİN ONAYKadro kalitesinde sorun var22.12.2019
Sinema tarihinin en bilinen serisi ‘Star Wars’ta son adım ‘Skywalker’ın Yükselişi’yle atılıyor Bu aşk burada biter...Uğur VARDANSinema tarihinin en bilinen serisi ‘Star Wars’ta son adım ‘Skywalker’ın Yükselişi’yle atılıyor! Bu aşk burada biter...22.12.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.