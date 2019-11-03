TARKEM’in farkında

TOPLUMUN entelektüel kesimlerinde, her nedense iş insanlarına karşı alerjik bir bakış açısı vardır.
Dış gözler
Hani, para kazanma hırsının insani özellikleri törpülediği bir gerçek olsa da bu durumu genellememek gerekir.
Pek tabii, entelektüel kesim diye tanımladığımız insanların da sütten çıkmış ak kaşık olduğu söylenemez.
Hele düşük tüketim kalıbı içine sıkışmış, vakti bol, yarı emekli olanları hemen her şeye nizam vermeye bayılırlar.
Esasında ne iş insanlarının çoğu vicdansızdır ne de kanaat önderlerimiz kompleksli kişiliklerdir.
Ancak, azınlığın yarattığı sıkıntılı örnekler maalesef can sıkar ve hak ettiğinden fazla ciddiye alınır.
Konuyu TARKEM’e getirmek istiyoruz.
TARKEM, bilindiği üzere Kemeraltı’nın tarihsel mirasına sahip çıkmak üzere, ağırlıklı iş insanlarının oluşturduğu bir “vakıf şirket”.
Halen 150’ye yakın ortağı bulunan TARKEM’in %30’u Büyükşehir Belediyesine ait...
Yine ortakları arasında en önemli meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları bulunuyor.
TARKEM tamamen teknik nitelikleri üst seviyede olan yöneticiler marifetiyle yönetiliyor.
Yönetim kurulunda, en başta sevgili Uğur Yüce ve Samim Sivri olmak üzere, tamamen gönüllülük esasında çok ciddi mesai harcayan ve çocukluklarının Kemeraltı’sına katkıda bulunmanın hazzını yaşayan insanlar var.
Kamunun her kademesi, başta belediye olmak üzere TARKEM’in değerinin farkında ve muhteşem bir beraberlik sergiliyorlar.
Ama gelin görün ki, bir kısım zevat sosyal medyada slogancı ve sığ bir anlayışla sürekli “öküz altında buzağı arayan” hallerde, adeta “bozguncu” bir tutumu misyon edinmiş gözüküyor.
Galiba İzmir’de bu hal genel bir alışkanlık.
Neyse, TARKEM’e dair her türlü eleştiriyi demokrasinin bir rengi olarak değerlendirip, geçelim...
Bu arada, TARKEM geçenlerde muhteşem bir ödül aldı.
Muhtelif konularda seçkin jüri üyeleri marifetiyle değerlendirmeler yapılarak ödüller dağıtan “Sürdürülebilirlik Akademisi” altıncısı düzenlenen çalışmasında “işbirliği” kategorisinde birinciliği TARKEM’e verdi.
Görüldüğü gibi “objektif dış gözler” ne yaptığını bilen, İzmir’i gerçek manada seven ve düşünen bilimsel çalışmaları takdir ediyor.
Umarız, el birliği ile kentin en önemli mücevheri her yönü ile bir değer olarak ortaya çıkar, o meftun olduğumuz tarihsel ve kadim özelliklerini koruyarak, gün gelir “tertemiz körfezi” ile birlikte İzmir’imizin sürükleyici lokomotifi olur.
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Ege Ekonomik Forumu
KENTİMİZ sürekli önemli etkinliklere ev sahipliği yapıyor.
Bu defa, 13 – 14 Kasım’da EGEV ve Özgencil Grup işbirliği ile artık geleneksel hale gelmeye başlayan Ege Ekonomik Forum, Swissôtel’de muhteşem panel konuları ve çok önemli panelistlerle İzmirlilere ışık saçacak.
3’üncüsü düzenlenen Forum’un ana teması “Küresel Gelişmeler Işığında Bölgesel Vizyon”.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, iki gün sürecek etkinliğin onur konukları.
EGEV bilindiği üzere 10 ili kapsayan mütevellisi ile bölgenin en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri, belki de birincisidir.
Özellikle Mehmet Ali Susam’ın başkanlık döneminde adeta Ege’ye damgasını vuran EGEV, hem merkezi hem de yerel iktidarla fevkalade uyumlu ilişkiler kurarak çok önemli bir ağırlığa ulaşmış durumda...
İzmir’in “Davos”u konumuna dönüşen Ege Ekonomik Forum’a katkıda bulunan başta kamu kuruluşları ve meslek odaları olmak üzere tüm destekleyici bileşenlere de takdirlerimizi iletiyoruz.
TARKEM’in farkında
TOPLUMUN entelektüel kesimlerinde, her nedense iş insanlarına karşı alerjik bir bakış açısı vardır.
Dış gözler
Hani, para kazanma hırsının insani özellikleri törpülediği bir gerçek olsa da bu durumu genellememek gerekir.
Pek tabii, entelektüel kesim diye tanımladığımız insanların da sütten çıkmış ak kaşık olduğu söylenemez.
Hele düşük tüketim kalıbı içine sıkışmış, vakti bol, yarı emekli olanları hemen her şeye nizam vermeye bayılırlar.
Esasında ne iş insanlarının çoğu vicdansızdır ne de kanaat önderlerimiz kompleksli kişiliklerdir.
Ancak, azınlığın yarattığı sıkıntılı örnekler maalesef can sıkar ve hak ettiğinden fazla ciddiye alınır.
Konuyu TARKEM’e getirmek istiyoruz.
TARKEM, bilindiği üzere Kemeraltı’nın tarihsel mirasına sahip çıkmak üzere, ağırlıklı iş insanlarının oluşturduğu bir “vakıf şirket”.
Halen 150’ye yakın ortağı bulunan TARKEM’in %30’u Büyükşehir Belediyesine ait...
Yine ortakları arasında en önemli meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları bulunuyor.
TARKEM tamamen teknik nitelikleri üst seviyede olan yöneticiler marifetiyle yönetiliyor.
Yönetim kurulunda, en başta sevgili Uğur Yüce ve Samim Sivri olmak üzere, tamamen gönüllülük esasında çok ciddi mesai harcayan ve çocukluklarının Kemeraltı’sına katkıda bulunmanın hazzını yaşayan insanlar var.
Kamunun her kademesi, başta belediye olmak üzere TARKEM’in değerinin farkında ve muhteşem bir beraberlik sergiliyorlar.
Ama gelin görün ki, bir kısım zevat sosyal medyada slogancı ve sığ bir anlayışla sürekli “öküz altında buzağı arayan” hallerde, adeta “bozguncu” bir tutumu misyon edinmiş gözüküyor.
Galiba İzmir’de bu hal genel bir alışkanlık.
Neyse, TARKEM’e dair her türlü eleştiriyi demokrasinin bir rengi olarak değerlendirip, geçelim...
Bu arada, TARKEM geçenlerde muhteşem bir ödül aldı.
Muhtelif konularda seçkin jüri üyeleri marifetiyle değerlendirmeler yapılarak ödüller dağıtan “Sürdürülebilirlik Akademisi” altıncısı düzenlenen çalışmasında “işbirliği” kategorisinde birinciliği TARKEM’e verdi.
Görüldüğü gibi “objektif dış gözler” ne yaptığını bilen, İzmir’i gerçek manada seven ve düşünen bilimsel çalışmaları takdir ediyor.
Umarız, el birliği ile kentin en önemli mücevheri her yönü ile bir değer olarak ortaya çıkar, o meftun olduğumuz tarihsel ve kadim özelliklerini koruyarak, gün gelir “tertemiz körfezi” ile birlikte İzmir’imizin sürükleyici lokomotifi olur.
-----
Ege Ekonomik Forumu
KENTİMİZ sürekli önemli etkinliklere ev sahipliği yapıyor.
Bu defa, 13 – 14 Kasım’da EGEV ve Özgencil Grup işbirliği ile artık geleneksel hale gelmeye başlayan Ege Ekonomik Forum, Swissôtel’de muhteşem panel konuları ve çok önemli panelistlerle İzmirlilere ışık saçacak.
3’üncüsü düzenlenen Forum’un ana teması “Küresel Gelişmeler Işığında Bölgesel Vizyon”.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, iki gün sürecek etkinliğin onur konukları.
EGEV bilindiği üzere 10 ili kapsayan mütevellisi ile bölgenin en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri, belki de birincisidir.
Özellikle Mehmet Ali Susam’ın başkanlık döneminde adeta Ege’ye damgasını vuran EGEV, hem merkezi hem de yerel iktidarla fevkalade uyumlu ilişkiler kurarak çok önemli bir ağırlığa ulaşmış durumda...
İzmir’in “Davos”u konumuna dönüşen Ege Ekonomik Forum’a katkıda bulunan başta kamu kuruluşları ve meslek odaları olmak üzere tüm destekleyici bileşenlere de takdirlerimizi iletiyoruz.