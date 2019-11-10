İZMİR iş dünyasının yakından tanıdığı bir kişiden söz etmek istiyoruz.
Hasan Küçükkurt...
Hasan Bey, kardeşleri ile birlikte Türkiye’nin en büyük yemek fabrikalarından olan “Bortar”ın patronu.
Ayrıca İZSİAD’ın uzun yıllardır başkanlığını yürütüyor.
Hasan Küçükkurt, içinden enerji fışkıran, herkesin derdine derman olmaya çalışan, sosyal sorumluluk projelerinde “hesapsız ve kalbi” yapısıyla hep en önlere atılan sevgi dolu bir insandır.
Bu yazının konusu Hasan Bey’i anlatmak değil...
Zaten İzmir onu tanıyor, seviyor ve saygı duyuyor.
Hasan Bey, aynı zamanda “Mutfak 93” adlı bir mekânı da işletiyor.
Bornova’da, Egemenlik Mahallesi’nde, çok hoş bir ortamda her gün lezzet mucizeleri sergileniyor.
Bizim anladığımız, sanki kazanç ikinci plana alınarak İzmir’e dair, İstanbul’un “Hacı Abdullah’ı” gibi bir “simge lezzet vahası” oluşturmak istenmiş.
Tencere yemeklerinden başlayan geniş bir yelpazede, en son tatlıları da yediğinizde rejiminizi istemsizce sakatlayan bu yerden “kendinize homurdanarak”(!) çıkıyorsunuz.
Evet, Mutfak 93’ü şiddetle tavsiye ediyoruz.
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Gözlem yaşamalı
GEÇENLERDE Gözlem Gazetesi yayın hayatına son veriyor diye bir haber yayıldı.
Gazetenin sahibi Çetin Gürel’le konuştuğumuzda, artık güçlerinin tükenmeye başladığını, ama herşeye rağmen mücadeleyi bırakmadıklarını ifade etti.
“Gözlem” haftalık yayınlanan, ekonomik, siyasi haber ve yorumlarıyla herkesin saygı duyduğu bir İzmir gazetesidir.
Çetin Bey, çok büyük fedakârlıklarla gazeteyi taşımaya devam ediyor.
Hemen her konuda dayanışmanın önemine vurgu yaparken nedense İzmirliler Gözlem’i yeterince sahiplenmiyorlar.
Böylesi bir kaliteye sahip gazetenin tirajı on binlerle ifade edilmesi lazımdır.
Ama maalesef, rakamlar çok mütevazı.
Hani resmi ilan gelirlerinin de çok kısıtlı olduğunu söylüyorlar.
Esasında bu neviden değerleri, yerel yönetimlerin de sahiplenmesi gerekiyor.
Buradan Büyükşehir ve ilçe belediyelere çağrıda bulunmak istiyoruz.
Görevin büyük bir kısmı sizlere düşüyor.
Böyle bir “Gözlem”i gözden çıkartmak 1 dakika...
Ama bu haline getirmek, çok değerli basın emekçilerinin ve yazarların ömürlerini almıştır.
Zor koşullar umuyoruz ki geçicidir.
Bu gazete “düşerse”, tekrar yerine koymak çok zor, hatta imkânsızdır.
Bunca meslek odası, STK, şirket, iş insanı, yerel yönetimler varken, Gözlem’in yayın hayatına devam etmesini temin etmek “İzmirlilerin vecibesidir” diye düşünüyoruz.
Mutfak 93
İZMİR iş dünyasının yakından tanıdığı bir kişiden söz etmek istiyoruz.
Hasan Küçükkurt...
Hasan Bey, kardeşleri ile birlikte Türkiye’nin en büyük yemek fabrikalarından olan “Bortar”ın patronu.
Ayrıca İZSİAD’ın uzun yıllardır başkanlığını yürütüyor.
Hasan Küçükkurt, içinden enerji fışkıran, herkesin derdine derman olmaya çalışan, sosyal sorumluluk projelerinde “hesapsız ve kalbi” yapısıyla hep en önlere atılan sevgi dolu bir insandır.
Bu yazının konusu Hasan Bey’i anlatmak değil...
Zaten İzmir onu tanıyor, seviyor ve saygı duyuyor.
Hasan Bey, aynı zamanda “Mutfak 93” adlı bir mekânı da işletiyor.
Bornova’da, Egemenlik Mahallesi’nde, çok hoş bir ortamda her gün lezzet mucizeleri sergileniyor.
Bizim anladığımız, sanki kazanç ikinci plana alınarak İzmir’e dair, İstanbul’un “Hacı Abdullah’ı” gibi bir “simge lezzet vahası” oluşturmak istenmiş.
Tencere yemeklerinden başlayan geniş bir yelpazede, en son tatlıları da yediğinizde rejiminizi istemsizce sakatlayan bu yerden “kendinize homurdanarak”(!) çıkıyorsunuz.
Evet, Mutfak 93’ü şiddetle tavsiye ediyoruz.
-----
Gözlem yaşamalı
GEÇENLERDE Gözlem Gazetesi yayın hayatına son veriyor diye bir haber yayıldı.
Gazetenin sahibi Çetin Gürel’le konuştuğumuzda, artık güçlerinin tükenmeye başladığını, ama herşeye rağmen mücadeleyi bırakmadıklarını ifade etti.
“Gözlem” haftalık yayınlanan, ekonomik, siyasi haber ve yorumlarıyla herkesin saygı duyduğu bir İzmir gazetesidir.
Çetin Bey, çok büyük fedakârlıklarla gazeteyi taşımaya devam ediyor.
Hemen her konuda dayanışmanın önemine vurgu yaparken nedense İzmirliler Gözlem’i yeterince sahiplenmiyorlar.
Böylesi bir kaliteye sahip gazetenin tirajı on binlerle ifade edilmesi lazımdır.
Ama maalesef, rakamlar çok mütevazı.
Hani resmi ilan gelirlerinin de çok kısıtlı olduğunu söylüyorlar.
Esasında bu neviden değerleri, yerel yönetimlerin de sahiplenmesi gerekiyor.
Buradan Büyükşehir ve ilçe belediyelere çağrıda bulunmak istiyoruz.
Görevin büyük bir kısmı sizlere düşüyor.
Böyle bir “Gözlem”i gözden çıkartmak 1 dakika...
Ama bu haline getirmek, çok değerli basın emekçilerinin ve yazarların ömürlerini almıştır.
Zor koşullar umuyoruz ki geçicidir.
Bu gazete “düşerse”, tekrar yerine koymak çok zor, hatta imkânsızdır.
Bunca meslek odası, STK, şirket, iş insanı, yerel yönetimler varken, Gözlem’in yayın hayatına devam etmesini temin etmek “İzmirlilerin vecibesidir” diye düşünüyoruz.