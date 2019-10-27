Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Sıtkı ŞÜKÜRER>Kültürpark şenleniyor
"Sıtkı Şükürer" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Sıtkı Şükürer" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Sıtkı Şükürer

Sıtkı Şükürer

Kültürpark şenleniyor

27 Ekim 2019

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi İzmirlileri “Kültürpark”a dahil etmeye çabalıyor.

Kültürpark, İzmir yangını sonrasında oluşturulmuş 400 dönümlük yeşil bir vahadır.
Kentimizin en değerli yerinde, iyi korunmuş ve sonsuza dek korunması konusunda herkesin mutabık olduğu cennettir Kültürpark.
Buna rağmen bazılarımız bu güzel parkın ranta kurban edilmesinden hep tedirgindir.
O sebeple nerede ise ağaç bile dikilmesine karşı çıkarlar.
Oysa, parka zarar vermeden potansiyelinden istifade etmek mümkündür.
Parkın Basmane’den Kahramanlar’a kadar olan kısımları kentin çöküntü alanlarına yakın yerlerdir.
Bu nedenle özellikle geceleri gönül rahatlığı ile dolaşılan yerler değillerdir.
Gündüzleri mükemmel doğası ile sadece farkında olanların yararlandığı bu ortam 24 saat yaşamayı, “Akdenizlilik” keyfinin dinamiği olmayı hak ediyor.
Bu çerçevede Aziz Kocaoğlu harika bir proje hazırlamıştı.
Fazla büyük olmayan bir kültür sarayı ile oraların entelektül bir odak olması planlanmıştı.
Semtin kimi sakinleri “ranta giden bir yol olur mu” endişesi ile karşı çıkmışlardı.
İyi niyetli koruma çabası maalesef insansız Kültürpark’ın özellikle geceleri metruk ve ürkütücü gerçeğini değiştirmiyor.
Şimdilerde Başkan Tunç Soyer, üretici kooperatiflerinin ürünlerinin sergilendiği bir halk pazarı projesini hayata geçirdi.
Bu projeyi Kültürparkla ilgili bir çabanın başlangıcı olarak değerlendiriyoruz.
Zira böylesi bir yer, toplum için vardır ve “insan”la anlamlıdır.
Üretici emeğinin sergilendiği, her ekonomik seviyeden halkımızın parkla bütünleştiği bu uygulama, bir sonraki aşamada gençlerin de sahiplendiği cıvıl cıvıl bir “Kültürpark yaşamına” basamak olacaktır, diye düşünüyoruz. Nitekim Tunç Bey, Akdeniz’in 6 önemli liman kentini her yıl birer hafta Kültürpark’ta yaşatacak şekilde; mesela küçük Marsilya kurulacağını ve müthiş bir çekim alanı oluşturulacağını ifade etmiştir. Anlaşılan şehir parkımızın, bırakın sadece İzmir ve Türkiye’yi dünyayla bütünleşme dönemi başlıyor.

-----

Her koşulda demokrat olabilmek

BAŞKAN Tunç Soyer, Haberci Gazetesi’ne iki yıl önce verdiğini söylediği demecinde “Kıbrıs’ı Kıbrıslılara bırakmak lazım. Kaderlerini kendileri belirlemeli. Ben iki halkın barış içinde yaşamasından, birlikte karar üretmesinden yanayım” demişti.
“Ne zaman” değil, “ne” söylediğinin ön plana çıkması gereken bu sözleri ancak hakiki manada sosyal demokrat bir zihin ifade edebilir.
Hele geleneksel olarak Türkiye ortamında hassasiyetlerin hamasetle sıvandığı göz önüne alınırsa, böylesi bir hesapsız samimi söylem hem “cesaret” hem de “omurga” ister.
Bu ülkenin kanaat önderlerinin ağırlıklı kısmı kendilerini çağdaş olarak nitelemeye bayılır.
Ancak, maalesef onların çağdaşlık anlayışı koşulludur, sınırları vardır, temkinli ve neme lazımcıdır.
Hal böyle olunca Başkan Soyer gibilerin sözleri maalesef olumlu yankı bulmaz, hatta eleştirilir.
Esasında Türk aydını “ulusalcı” olmakla “demokrat” olmak arasında ikilemde kaldığında hep “devreleri yanmıştır”.
O sebeple “karışık akılların” tedbirli sükûnetlerine şaşırmamak gerekiyor.

X
Sıtkı ŞÜKÜRER Sıtkı ŞÜKÜRERTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Ah be polis kardeşim keşke bu fotoğrafı çektirmeseydinFatih ÇEKİRGEAh be polis kardeşim keşke bu fotoğrafı çektirmeseydin27.10.2019
Batı talep ediyor Aslı arz ediyorAhmet HAKANBatı talep ediyor Aslı arz ediyor27.10.2019
İdeal bir 4-3-3 oyunuUğur MELEKEİdeal bir 4-3-3 oyunu27.10.2019
AB tescili alınırsa Ayvalık zeytinyağı fiyatı ikiye katlanırVahap MUNYARAB tescili alınırsa Ayvalık zeytinyağı fiyatı ikiye katlanır27.10.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.