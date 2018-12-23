Kabak tadı bir yazı

İZMİR CHP Büyükşehir Belediye Başkan aday adayları kentimizin ana muhabbet mevzuu.
Açık söyleyelim, “kaynatmak”tan yorulduk.
Herkes bir yerlerden bir şey duyuyor ya da kendince bir muhakeme yapıyor ve “evraka” deyip, yorumunu kesin bilgi diye patlatıyor.
Neticede karar verici değiliz.
Patron Ankara’da.
Hani “Parti Meclisi” falan desek de Kemal Kılıçdaroğlu büyük ölçüde belirleyici.
Bu işlerde isimleri erkenden ve çok ön plana çıkanlar süreç uzadıkça yıpranıyorlar.
Ama “polisiye” romanlarda bir kural vardır.
Romanın başında ilk şüphelendiğimiz katil adayı bir müddet sonra unutturulur ve romanın sonunda yine “katil” o çıkar.
Bu çerçevede en başından beri konuşulan adaylar, yani Tunç Soyer ve Murat Bakan’dan biri seçilirse bize sürpriz olmaz.
Pek tabii, bilahare devreye giren Alaattin Yüksel de “ağır top” bir isim.
Yanı sıra, Selim Sayek Böke, hem ışıltılı, hem birikimli hem de “kadın” bir aday.
Hani, yerel teşkilatta pek karşılığı olmasa da bu husus çözülemeyecek bir handikap değil.
Biraz önceki cümlemizi boşa çıkartacak şekilde; Abdul Batur, Mehmet Ali Susam, Ender Yorgancılar, Tuncay Özkan isimlerini de zikretmek durumundayız.
Bu arada, Aziz Kocaoğlu’nun halkta karşılığının çok kişide bilindiğinin üstünde olduğu anlaşılıyor.
Yapılan anketlerde Aziz Bey, uzak ara talep edilen aday konumunda.
Aziz Kocaoğlu, dürüst kimliği ile giderek gönüllerde yer etmiş bir kişi.
Ayrıca, son dönemlerdeki icraatlar hakikaten muhteşem oldu.
Tramvay ve sahil düzenlemelerinden söz ediyoruz.
Metropol dışında civar ilçelerdeki hizmetleriyle de çok özel bir algıya sahip.
Bazıları Aziz Bey’den son anda yine aday olur mu, deseler de bu konudaki söylemlerine itibar edenler mümkün görmüyorlar.
Ancak, siyasete sıcak ilgisini kaybetmiş gözükmüyor, kimin aday olacağı ile ilgili ipleri tutmak istiyor.
Hani kimilerine fantezi gelse de Aziz Kocaoğlu’nun hedefinde CHP’nin genel başkanlığı olabilir.
Pek tabii, o konuma geçebilmenin gerek şartı da Büyükşehir Başkanlığı’nı devam ettirmektir.
Aziz Kocaoğlu, bu denli derin hesaplar içinde olur mu, ihtimal vermek istemeyiz. Biz ona bir Sosyal Demokrasi Vakfı kurmasını ve oluşturacağı platformda partiye ihtiyaç duyulan düşünsel katkıyı sağlamasını yakıştırıyoruz.
Bu arada belirtelim ki, Aziz Bey, hatta Alaattin Yüksel’in, Muharrem İnce ile aynı çerçeve içinde anılmalarıyla ilgili izler henüz silinmiş değildir.
Bu da onların Ankara’daki elini zayıflatıyor.
-----
Saygısız motorcular
GÜNLÜK yaşamlarında işe gidiş gelişlerinde motosiklet kullanan bir zümre var.
Bu insanlarla konuştuğumuzda dört tekerlekli araç sahiplerinin kendilerine dikkat etmediğinden yakınırlar.
Haklıdırlar, ancak bizim ülkede motosiklet kullanıcıları trafik sıkışıklığında “aralardan” süzülerek, adeta “slalom” yaparak araçlarını sürmeyi de kendilerine hak görürler.
Oysa, tıpkı arabalar gibi şeritlerinin içinde kalmaları gerekir.
Hani “kurye” olarak çalışan motosiklet çılgınlarını hiç konu etmiyoruz.
O kesim tam anlamıyla “rehabilite” edilmeye muhtaç.
Hiç şüphesiz, iki tekerlekli motorları ile bu tercihi bir yaşam biçimi haline getiren, durmuş oturmuş kuralları ve hayranlık uyandıran ritüelleriyle biz sıradan insanların gıpta ettiği bir kesim var ki, onlar bu dediklerimizden münezzehtir.
Neyse, sözümüz saygısız motorculara da ama trafikte kim kurallara uyuyor diyeceksiniz.
-----
İncili rehber
İNCİLİ Gastronomi Rehberi yeni sayısını çıkardı.
Söz konusu rehber Hürriyet ve Karaca gruplarının işbirliği ile ülke genelinde belirli yerlerde yeme-içme mekanlarını puanlıyor.
1’den 5’e kadar verilen puanlar “inci” denilerek isimlendiriliyor.
En iyi yerler 5 inci’den başlıyor, sırasıyla 1 inci’ye kadar notlanıyor.
İzmir’de “5 inci” alan mekan yok.
4 incili mekan bir tane. O da YEK ALAÇATI. Şef Kemal Demirasal’ın deniz ürünleri ve sebze ağırlıklı malzemelerle sunduğu Ege Mutfağı hakikaten bölgemizin yüz akıdır.
İnciler çeşitli kategorilere veriliyor.
Bunlar sırasıyla; Şef Restoranları, Bistro, Brasserie, Geleneksel Mutfak, Et Lokantaları, Kebapçılar, Balık Lokantaları, Meyhaneler.
Dünyada Michelen Rehberi, lokal olarak Mandal Ajans’ın organizasyonunda “Bir Adım Öne Çıkanlar” bu neviden uygulamalar.
Objektif ve titiz bir çalışmanın ürünü olan bu rehberler yeme-içme keyfine düşkün insanların işini kolaylaştırıyor.
İyi bir yanı da her keseye uygun kategoriler belirlenmesi.
Mekanları teşvik eden bu çalışmalar için çaba sarf edenlere teşekkür ederiz.
Kabak tadı bir yazı
İZMİR CHP Büyükşehir Belediye Başkan aday adayları kentimizin ana muhabbet mevzuu.
Açık söyleyelim, “kaynatmak”tan yorulduk.
Herkes bir yerlerden bir şey duyuyor ya da kendince bir muhakeme yapıyor ve “evraka” deyip, yorumunu kesin bilgi diye patlatıyor.
Neticede karar verici değiliz.
Patron Ankara’da.
Hani “Parti Meclisi” falan desek de Kemal Kılıçdaroğlu büyük ölçüde belirleyici.
Bu işlerde isimleri erkenden ve çok ön plana çıkanlar süreç uzadıkça yıpranıyorlar.
Ama “polisiye” romanlarda bir kural vardır.
Romanın başında ilk şüphelendiğimiz katil adayı bir müddet sonra unutturulur ve romanın sonunda yine “katil” o çıkar.
Bu çerçevede en başından beri konuşulan adaylar, yani Tunç Soyer ve Murat Bakan’dan biri seçilirse bize sürpriz olmaz.
Pek tabii, bilahare devreye giren Alaattin Yüksel de “ağır top” bir isim.
Yanı sıra, Selim Sayek Böke, hem ışıltılı, hem birikimli hem de “kadın” bir aday.
Hani, yerel teşkilatta pek karşılığı olmasa da bu husus çözülemeyecek bir handikap değil.
Biraz önceki cümlemizi boşa çıkartacak şekilde; Abdul Batur, Mehmet Ali Susam, Ender Yorgancılar, Tuncay Özkan isimlerini de zikretmek durumundayız.
Bu arada, Aziz Kocaoğlu’nun halkta karşılığının çok kişide bilindiğinin üstünde olduğu anlaşılıyor.
Yapılan anketlerde Aziz Bey, uzak ara talep edilen aday konumunda.
Aziz Kocaoğlu, dürüst kimliği ile giderek gönüllerde yer etmiş bir kişi.
Ayrıca, son dönemlerdeki icraatlar hakikaten muhteşem oldu.
Tramvay ve sahil düzenlemelerinden söz ediyoruz.
Metropol dışında civar ilçelerdeki hizmetleriyle de çok özel bir algıya sahip.
Bazıları Aziz Bey’den son anda yine aday olur mu, deseler de bu konudaki söylemlerine itibar edenler mümkün görmüyorlar.
Ancak, siyasete sıcak ilgisini kaybetmiş gözükmüyor, kimin aday olacağı ile ilgili ipleri tutmak istiyor.
Hani kimilerine fantezi gelse de Aziz Kocaoğlu’nun hedefinde CHP’nin genel başkanlığı olabilir.
Pek tabii, o konuma geçebilmenin gerek şartı da Büyükşehir Başkanlığı’nı devam ettirmektir.
Aziz Kocaoğlu, bu denli derin hesaplar içinde olur mu, ihtimal vermek istemeyiz. Biz ona bir Sosyal Demokrasi Vakfı kurmasını ve oluşturacağı platformda partiye ihtiyaç duyulan düşünsel katkıyı sağlamasını yakıştırıyoruz.
Bu arada belirtelim ki, Aziz Bey, hatta Alaattin Yüksel’in, Muharrem İnce ile aynı çerçeve içinde anılmalarıyla ilgili izler henüz silinmiş değildir.
Bu da onların Ankara’daki elini zayıflatıyor.
-----
Saygısız motorcular
GÜNLÜK yaşamlarında işe gidiş gelişlerinde motosiklet kullanan bir zümre var.
Bu insanlarla konuştuğumuzda dört tekerlekli araç sahiplerinin kendilerine dikkat etmediğinden yakınırlar.
Haklıdırlar, ancak bizim ülkede motosiklet kullanıcıları trafik sıkışıklığında “aralardan” süzülerek, adeta “slalom” yaparak araçlarını sürmeyi de kendilerine hak görürler.
Oysa, tıpkı arabalar gibi şeritlerinin içinde kalmaları gerekir.
Hani “kurye” olarak çalışan motosiklet çılgınlarını hiç konu etmiyoruz.
O kesim tam anlamıyla “rehabilite” edilmeye muhtaç.
Hiç şüphesiz, iki tekerlekli motorları ile bu tercihi bir yaşam biçimi haline getiren, durmuş oturmuş kuralları ve hayranlık uyandıran ritüelleriyle biz sıradan insanların gıpta ettiği bir kesim var ki, onlar bu dediklerimizden münezzehtir.
Neyse, sözümüz saygısız motorculara da ama trafikte kim kurallara uyuyor diyeceksiniz.
-----
İncili rehber
İNCİLİ Gastronomi Rehberi yeni sayısını çıkardı.
Söz konusu rehber Hürriyet ve Karaca gruplarının işbirliği ile ülke genelinde belirli yerlerde yeme-içme mekanlarını puanlıyor.
1’den 5’e kadar verilen puanlar “inci” denilerek isimlendiriliyor.
En iyi yerler 5 inci’den başlıyor, sırasıyla 1 inci’ye kadar notlanıyor.
İzmir’de “5 inci” alan mekan yok.
4 incili mekan bir tane. O da YEK ALAÇATI. Şef Kemal Demirasal’ın deniz ürünleri ve sebze ağırlıklı malzemelerle sunduğu Ege Mutfağı hakikaten bölgemizin yüz akıdır.
İnciler çeşitli kategorilere veriliyor.
Bunlar sırasıyla; Şef Restoranları, Bistro, Brasserie, Geleneksel Mutfak, Et Lokantaları, Kebapçılar, Balık Lokantaları, Meyhaneler.
Dünyada Michelen Rehberi, lokal olarak Mandal Ajans’ın organizasyonunda “Bir Adım Öne Çıkanlar” bu neviden uygulamalar.
Objektif ve titiz bir çalışmanın ürünü olan bu rehberler yeme-içme keyfine düşkün insanların işini kolaylaştırıyor.
İyi bir yanı da her keseye uygun kategoriler belirlenmesi.
Mekanları teşvik eden bu çalışmalar için çaba sarf edenlere teşekkür ederiz.