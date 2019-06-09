İZMİR’in esnaf lokantaları müthiş...
Hele bazıları yıllara meydan okuyup klasikleştikçe sanki hayatımızın bir parçası oluyor.
Onların hep o yerlerde hizmete hazır olmaları ihmalkârlığımızın farkına varmamızı önlüyor.
Zannediyoruz ki, üzerimize düşen ilgi ve alakayı göstermiyor olsak da bu yerler yaşamaya devam edecek.
Neden bu özeleştiri ihtiyacına girdiğimizi izah edelim.
Duyduk ki “Ciğer Zarif” artık yorulmuş.
İşler eskisi gibi değilmiş. O muhteşem yaprak ciğerlerini servise hazırlamanın zahmeti karşılık bulmuyormuş. Bırakmayı, dükkanı kapatmayı düşünüyorlarmış.
Bakın bu söylentiyi duyunca içimden adeta bir şeylerin koptuğunu hissettim.
O Ciğerci Zarif ki, 50 yıllık efsane ismi ile hani birileri esnaf lokantası diye nereyi tavsiye edersiniz diye sorduklarında hemen ilk anda aklımıza gelen yerdir.
Çevremizde lezzet düşkünü diyebileceğimiz ne kadar insan varsa Ciğerci Zarif’e meftundur.
Geçenlerde Şehit Fethi Bey Caddesi’nin girişinde bulunan Ciğerci Zarif’in önünden geçerken, İZELMAN’ın mekanın önünü otopark yaptığını gördüm.
Yani, geçen yıl Madrid’de 500 yıllık esnaf lokantasına gittiğimi biliyorum.
Bu yerler İzmir’in simgeleridir. Gözümüz gibi bakmamız, kollamamız, hatta kamu imkanları ile tanıtıp desteklememiz gerekir.
Sevgili ustalar, lütfen o mekanı kapatmayı aklınızdan bile geçirmeyin. Müsaademiz yoktur.
Zira “Ciğerci Zarif” markası sadece sizin değil, hepimizindir.
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Bergama Köftecisi
İZMİR’de 40 yıllık geçmişi ile diğer bir efsane yer; Şirinyer Nato yanındaki Bergama Köftecisi’dir.
Köfte kültürü bambaşka bir şeydir.
Bergama Köftecisi ise İzmir köfte dünyasının aristokratıdır.
Bu yer tıpkı bir holding gibi yönetiliyor hissini verir.
Herşey tariflidir ve tavizsiz bir anlayışla müşterilerinin alıştığı çizgi hep korunur.
Sahibi beyefendiyi her gittiğimde büyük bir keyifle gözlerim.
Ön plana çıkmadan, ama disiplin ve özenini hissettirerek o tertemiz mekanı, “kemal-i ciddiyetle” yönetirken, hep bana Beyti Güler ile Vehbi Koç karışımı bir patron tutumunu çağrıştırır.
Hiç şüphesiz Bergama Köftecisi’nin lezzetinden söz etmek anlamsız.
Bakınız, bu neviden yerler bu kentin simge seviyesinde değerleridir.
“Orada bir köy var uzakta,
Gitmesek de görmesek de
O köy bizim köyümüzdür”
Şarkısı bu özel mekanlar için geçerli değildir.
Lütfen, tekrar vurguluyoruz, bu özel mekanları ihmal etmeyelim...
Ciğerci Zarif
İZMİR’in esnaf lokantaları müthiş...
Hele bazıları yıllara meydan okuyup klasikleştikçe sanki hayatımızın bir parçası oluyor.
Onların hep o yerlerde hizmete hazır olmaları ihmalkârlığımızın farkına varmamızı önlüyor.
Zannediyoruz ki, üzerimize düşen ilgi ve alakayı göstermiyor olsak da bu yerler yaşamaya devam edecek.
Neden bu özeleştiri ihtiyacına girdiğimizi izah edelim.
Duyduk ki “Ciğer Zarif” artık yorulmuş.
İşler eskisi gibi değilmiş. O muhteşem yaprak ciğerlerini servise hazırlamanın zahmeti karşılık bulmuyormuş. Bırakmayı, dükkanı kapatmayı düşünüyorlarmış.
Bakın bu söylentiyi duyunca içimden adeta bir şeylerin koptuğunu hissettim.
O Ciğerci Zarif ki, 50 yıllık efsane ismi ile hani birileri esnaf lokantası diye nereyi tavsiye edersiniz diye sorduklarında hemen ilk anda aklımıza gelen yerdir.
Çevremizde lezzet düşkünü diyebileceğimiz ne kadar insan varsa Ciğerci Zarif’e meftundur.
Geçenlerde Şehit Fethi Bey Caddesi’nin girişinde bulunan Ciğerci Zarif’in önünden geçerken, İZELMAN’ın mekanın önünü otopark yaptığını gördüm.
Yani, geçen yıl Madrid’de 500 yıllık esnaf lokantasına gittiğimi biliyorum.
Bu yerler İzmir’in simgeleridir. Gözümüz gibi bakmamız, kollamamız, hatta kamu imkanları ile tanıtıp desteklememiz gerekir.
Sevgili ustalar, lütfen o mekanı kapatmayı aklınızdan bile geçirmeyin. Müsaademiz yoktur.
Zira “Ciğerci Zarif” markası sadece sizin değil, hepimizindir.
-----
Bergama Köftecisi
İZMİR’de 40 yıllık geçmişi ile diğer bir efsane yer; Şirinyer Nato yanındaki Bergama Köftecisi’dir.
Köfte kültürü bambaşka bir şeydir.
Bergama Köftecisi ise İzmir köfte dünyasının aristokratıdır.
Bu yer tıpkı bir holding gibi yönetiliyor hissini verir.
Herşey tariflidir ve tavizsiz bir anlayışla müşterilerinin alıştığı çizgi hep korunur.
Sahibi beyefendiyi her gittiğimde büyük bir keyifle gözlerim.
Ön plana çıkmadan, ama disiplin ve özenini hissettirerek o tertemiz mekanı, “kemal-i ciddiyetle” yönetirken, hep bana Beyti Güler ile Vehbi Koç karışımı bir patron tutumunu çağrıştırır.
Hiç şüphesiz Bergama Köftecisi’nin lezzetinden söz etmek anlamsız.
Bakınız, bu neviden yerler bu kentin simge seviyesinde değerleridir.
“Orada bir köy var uzakta,
Gitmesek de görmesek de
O köy bizim köyümüzdür”
Şarkısı bu özel mekanlar için geçerli değildir.
Lütfen, tekrar vurguluyoruz, bu özel mekanları ihmal etmeyelim...