Bizim aydınlar

SOSYAL medya sıkıldığımız bir “aydın” tipine ikinci baharını yaşatıyor.
Oysa bu kesimde değişen hiçbir şey yok...
“Resmi ideoloji” ile şartlanmış bir zihin yapısı.
Az biraz sosyalist kırıntı.
Dine, diyanete mesafe...
Haset ve kıskançlığın bir arada eridiği bir “Batı düşkünlüğü...”
Anlayacağınız, tam bir kafa karışıklığına devam ediliyor.
Bu neviden aydınlar “tarih” bilmez.
Merak da etmez.
Merak hem tehlikelidir hem de efor ister zira...
Müsaade edildiği ölçülerde muhaliftir.
Kurmaca bir ideolojinin sürekli aşağılanan mazoşist aktörüdür.
Bırakın ötesini, mesela 100 yıl öncesinde yaşadığı topraklarda neler olmuştur, kurcalamaz.
Yaşı 50’yi aşanlar “biz” derler, “gençliğimizde kim Kürt, kim Alevi bilmezdik.”
Rejimin fazileti gibi anlatırlar, karanlıklarda bırakılmalarımızı.
Hani, “bu coğrafyada gayrimüslimler de yaşamıştı” deseniz, hemen o bilinen sinmiş hallerine çekilip, kaybolurlar.
Bizim aydınlarımız sıkı bir “laf ebesi”dir.
Hamasetin dozu, freni patlamış kamyona eşdeğerdir.
Ne olduğu unutturulan, ne olmadığı tariflenen necip halkımıza iyi geldiklerini zannederler.
Hümanizmaya, insan sevgisine mesafenin ötesinde tepkiseldirler.
Homojenleştirilmiş bir ülkenin işbirlikçi aparatlarıdır bunlar.
Poturdan papyona, dümbelekten piyanoya, hemen her konuda “tasarlanmış komiklikleri” ile yaşarlar.
Fikri derinlikleri olmadığı için “bozuk saat” hallerini kutsarlar.
Asalaktırlar, tembeldirler.
Entelektüel namustan nasipsizdirler.
Değişime kapalılığı tutarlılık diye yuttururlar.
Özetle bu toplumun, yumuşak ifadesi ile faydasız elemanlarıdır.
-----
Numan Pide
KEMERALTI bir esnaf dünyasıdır.
Her daim kalabalıktır.
Bağlı olarak yeme-içme kültürü ön plandadır.
Kemeraltı’nın esnaf lokantaları akla ziyandır.
Ege’nin gastronomi kültürünü en iyi hissedeceğiniz en iyi yerdir bu büyülü ortam.
Bu hafta Numan Pide’den söz etmek istiyoruz.
1980’lerden gelen bir mekan Numan Pide.
Tüm gastronomik rehberlerin gözdesi konumunda.
Çok özel ve temiz bir mekanda, müthiş lezzetli karafırın pideleri üretiyorlar.
Hani pide deyince Aydın’ın kasabaları ya da Karadeniz pideleri akla gelir.
Ancak Numan Pide, kendi tarzıyla pide severler için özel bir parantez niteliğindedir.
Bir defa hamuru çok özeldir, hafif ve pişirilince kıtır kıtır bir hal alır.
Yanı sıra; kıymalı, kavurmalı, peynirli, otlu çeşitleri ile her birinin terkibine dair özel bir lezzet harmanının oluşturulduğunu damaklarınız fark eder.
Bakınız, galiba işin sırrı yaptığınız işi sevmek.
Numani Ailesi’nin de mekanların kalitesini gözlerinden sakındığı anlaşılıyor.
Böyle olunca da gastronomik mabed statüsüne ulaşıyorsunuz.
Gurme Guide’ın uzmanlar ve halk jürisi ile birlikte bu yıl yine ödüllendirdiği bu mekanı pide severlere tavsiye ediyoruz.
Bizim aydınlar
SOSYAL medya sıkıldığımız bir “aydın” tipine ikinci baharını yaşatıyor.
Oysa bu kesimde değişen hiçbir şey yok...
“Resmi ideoloji” ile şartlanmış bir zihin yapısı.
Az biraz sosyalist kırıntı.
Dine, diyanete mesafe...
Haset ve kıskançlığın bir arada eridiği bir “Batı düşkünlüğü...”
Anlayacağınız, tam bir kafa karışıklığına devam ediliyor.
Bu neviden aydınlar “tarih” bilmez.
Merak da etmez.
Merak hem tehlikelidir hem de efor ister zira...
Müsaade edildiği ölçülerde muhaliftir.
Kurmaca bir ideolojinin sürekli aşağılanan mazoşist aktörüdür.
Bırakın ötesini, mesela 100 yıl öncesinde yaşadığı topraklarda neler olmuştur, kurcalamaz.
Yaşı 50’yi aşanlar “biz” derler, “gençliğimizde kim Kürt, kim Alevi bilmezdik.”
Rejimin fazileti gibi anlatırlar, karanlıklarda bırakılmalarımızı.
Hani, “bu coğrafyada gayrimüslimler de yaşamıştı” deseniz, hemen o bilinen sinmiş hallerine çekilip, kaybolurlar.
Bizim aydınlarımız sıkı bir “laf ebesi”dir.
Hamasetin dozu, freni patlamış kamyona eşdeğerdir.
Ne olduğu unutturulan, ne olmadığı tariflenen necip halkımıza iyi geldiklerini zannederler.
Hümanizmaya, insan sevgisine mesafenin ötesinde tepkiseldirler.
Homojenleştirilmiş bir ülkenin işbirlikçi aparatlarıdır bunlar.
Poturdan papyona, dümbelekten piyanoya, hemen her konuda “tasarlanmış komiklikleri” ile yaşarlar.
Fikri derinlikleri olmadığı için “bozuk saat” hallerini kutsarlar.
Asalaktırlar, tembeldirler.
Entelektüel namustan nasipsizdirler.
Değişime kapalılığı tutarlılık diye yuttururlar.
Özetle bu toplumun, yumuşak ifadesi ile faydasız elemanlarıdır.
-----
Numan Pide
KEMERALTI bir esnaf dünyasıdır.
Her daim kalabalıktır.
Bağlı olarak yeme-içme kültürü ön plandadır.
Kemeraltı’nın esnaf lokantaları akla ziyandır.
Ege’nin gastronomi kültürünü en iyi hissedeceğiniz en iyi yerdir bu büyülü ortam.
Bu hafta Numan Pide’den söz etmek istiyoruz.
1980’lerden gelen bir mekan Numan Pide.
Tüm gastronomik rehberlerin gözdesi konumunda.
Çok özel ve temiz bir mekanda, müthiş lezzetli karafırın pideleri üretiyorlar.
Hani pide deyince Aydın’ın kasabaları ya da Karadeniz pideleri akla gelir.
Ancak Numan Pide, kendi tarzıyla pide severler için özel bir parantez niteliğindedir.
Bir defa hamuru çok özeldir, hafif ve pişirilince kıtır kıtır bir hal alır.
Yanı sıra; kıymalı, kavurmalı, peynirli, otlu çeşitleri ile her birinin terkibine dair özel bir lezzet harmanının oluşturulduğunu damaklarınız fark eder.
Bakınız, galiba işin sırrı yaptığınız işi sevmek.
Numani Ailesi’nin de mekanların kalitesini gözlerinden sakındığı anlaşılıyor.
Böyle olunca da gastronomik mabed statüsüne ulaşıyorsunuz.
Gurme Guide’ın uzmanlar ve halk jürisi ile birlikte bu yıl yine ödüllendirdiği bu mekanı pide severlere tavsiye ediyoruz.