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Sıtkı Şükürer

Sıtkı Şükürer

Ankara payvonları gibi

28 Temmuz 2019

KENTİMİZDE, özellikle de Bayraklı bölgesinde çok sayıda yüksek bina var.

 

Geceleri bu yapılar ışıklandırılıyor.
Led teknolojisinin az elektrik sarfiyatı nedeniyle bazı binalar ölçüsüz bir renk cümbüşüne büründürülüyor.
Hani, bu tarzı uygulayan bina yöneticileri muhtemelen bir “Las Vegas” ambiyansı yarattıklarını ve bu sebeple gökdelenlerine “özellik” kattıklarını düşünüyorlarsa; açık söyleyelim oluşan görüntü maalesef onların hayallerine hizmet etmiyor.
Sanki düşük semtlerde faaliyet gösteren “pavyon” hissiyatı uyandırıyorlar.
Üstelik gecenin karanlığında, kent siluetinde dinmek bilmeyen bir “taciz” ışıltısına mecburen katlanma durumunda kalıyorsunuz.
Ne diyelim; hemen her konuda olduğu gibi estetik, nezaket, başkalarının hakkına saygı gibi konularda da hep sıkıntılıyız.
Diyeceğimiz, yerel yöneticilerin bu konuda bir çalışma yapması ve makul bir çerçevede standart oluşturmasıdır.

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Zor zamanlardayız

GEÇEN pazartesi akşamı Sayın Binali Yıldırım ile Ticaret Odası’nın yemekli toplantısında bir arada olduk.
Binali Bey, biliyorsunuz hali hazırda İzmir Milletvekili.
Her ne kadar şimdilerde ilave bir görevi olmasa da geçmişinde Başbakanlık, Meclis Başkanlığı gibi önemli misyonlar üstlenmiş bir politikacı.
Bu sebeple, İzmir iş dünyası nezdinde kesintisiz itibar gören bir kişilik.
Toplantı iş dünyasının bilinen ekonomik sıkıntıları dile getirmesiyle başladı.
Toplantının finalinde Binali Bey sözü aldı.
Konuşmasının genelinde Türkiye’ye olan inancını belirtse de gerçekçi tespitlerde bulunmaktan kaçınmadı.
Özellikle, milli çıkarların bazı durumlarda dış dünyaya dik durmamızı gerektirdiğini, bu çerçevede partiler üstü bir anlayışla dayanışmanın önemli olduğunu, bağlı olarak yaşanması muhtemel zor zamanlara hazırlıklı olmamızı ima etti.
Bakınız, böylesi bir uyarı iyi bir şeydir.
Herkes bilsin ki, pembe tablolar an itibariyle bu ülkenin gerçeği değildir.
Hele bu sözler Binali Yıldırım gibi birisi tarafından telaffuz ediliyorsa daha da önemlidir.
Türkiye pek çok kritik konuda, ekonomiden siyasete dar bir koridor içerisinde.
Hiç şüphesiz siyaset ekonomiyi doğrudan etkileme gücüne sahip.
Bu aşamada “basiretli yönetim” çok önem arz ediyor.
Bu anlamıyla İzmir vekilimiz Binali Bey’in tekrar bir kritik kamu fonksiyonu üstlenmesinin ülke yararına olacağını ifade etmek istiyoruz.

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