Zirvede bir Türk prodüktör: Ozan Yıldırım

Grammy hakkında haber yaparken bir ismi “genellikle” es geçtik. Nedeni, işin mutfağında olması, açıkçası tarafımızdan da çok tanınmamasıydı. Bu yazı, onun hakkını teslim etmek için kaleme alındı.
İsmi Ozan Yıldırım. 26 Ocak’ta Los Angeles’ta düzenlenecek Grammy Ödül Töreni’nde Altın Gün dışında adaylar arasında yer alan prodüktörümüz. 61. Grammy Ödülleri’nde “Travis Scott-Sicko Mode” ile en iyi rap şarkısı dalında adaydı. Bu yıl yani 62. Grammy Ödül Töreni’nde ise “Rick Ross ft Drake-Gold Roses” ile en iyi rap şarkısı adaylığı aldı.
Türk asıllı İsviçre vatandaşı olan Ozan Yıldırım ya da Amerikan rap dünyasının tanıdığı ismiyle “OZ”; G-Eazy, Migos, Drake, Trippie Redd, Travis Scott gibi isimlerle çalıştığı için biliniyordu.
Muazzam beatleriyle, rap prodüktörleri arasında iyi bir yer edinmeye başaran Yıldırım’ın geçen yıl The View dergisine verdiği röportaja denk geldim.
Bir arkadaşından çıkan “kendi beat’lerini üret” fikrinin ardından demolarını ünlü prodüktörlere göndererek dünyaca tanınan rapçilerle çalışma fırsatı bulmuş.
İsviçre’de yaşamına devam edip kısa dönemlerde Amerika’ya gittiğini belirtmiş.
Ve sadece ilk adaylığının ardından şunu söylemiş: “Kendrick Lamar, Kanye West veya Future gibi isimlerle de çalışmak istiyorum”. Dediğini de yapmış.
Yıldırım, Future ve Drake’in işbirliği yaptığı ve geçen hafta yayınlanan “Life is Good” şarkısıyla yeniden gündemde. 2020’nin en iyi çıkışlarından birine imza atan şarkı, D.Hill ve Yıldırım prodüktörlüğünde hazırlandı. Şarkı iTunes Amerika’da zirveye yerleşti.
Aynı durum daha önce Travis Scott, Rosalia ve Lil Baby’nin seslendirdiği Hightest in The Room için de geçerliydi. Travis Scott’ın en çok dinlenilen şarkılarından ikisinin Ozan Yıldırım imzası taşıdığını da hatırlatayım.
Ozan Yıldırım, sadece geçtiğimiz yılı 31 şarkı, 14 altın, 10 platin plak ile tamamladı. 2020’ye de hızlı giren Yıldırım ya da diğer adıyla OZ’un adını bu yıl sıklıkla duyacağız. Belki mutfakta olduğu için göz ardı edilecek ama rap müzikseverler onun prodüktörlüğündeki birçok parçayı dinleyecek. Yani kuvvetle muhtemel bu ismi önümüzdeki yıl da adaylar arasında göreceğiz.
Mor ve Ötesi 2020’de çıksaydı
Bu hafta gündemimde sevdiğime emin olduğum ama iğnelemeden geçemeyeceğim bir grup var: “Balıklar”. 2009 yılından bu yana müzik yapan grup, geçtiğimiz haftalarda “Tam Ortasına” isimli bir EP yayınladı. 2020’nin ilk mahsullerinden olan grup, “Mor ve Ötesi, 2020’de çıkış yapsaydı ne olurdu?” fikrini bize gösteriyor. Ayrıca grubun adının Mor ve Ötesi’nin 98 çıkışlı “Bırak Zaman Aksın” albümündeki “Balıklar” isimli şarkısından alma ihtimali bile bu fikrimi destekler nitelikte. EP’deki üç şarkı da keyifle dinlenilen, matematiği nedeniyle 20 yıllık gruba benzerlikler taşıyan işler. Ben şimdiden listelerime aldım.
Dünya ses olsaydı...
Caz meraklıları için geçtiğimiz hafta güzel bir iş çıktı. “Uç Uç” ekibi, ilk albümü “The Constant Fear of Being Judged (by you)”yu dijital platformlarda yayınladı. Beş şarkıdan ibaret almasına rağmen albüm uzunluğuna sahip olan çalışma deneysel öğeler ve yerel motifler barındırıyor. Kemal Emirel, Onur Nevşehir, Bahadır Kartal, Barış Ergün ve Taylan Öner’in yarattığı müzik, dünyaya dair birçok sesin karışımı gibi... Evreni dinliyormuş hissini verirken huzurdan dört köşe olmanızı sağlıyor.
İddiayı gerçekleştirmek
Moawk ismine belki denk gelmişsinizdir. Dolu Kadehi Ters Tut grubunun üyesi olan Oğulcan Ava’nın house müzik projesi Moawk, beş şarkılık EP’sini fazla iddialı bir ad olan “Jack of All Trades, Master of None” (on parmağında on marifet diye çevirebiliriz) ile çıkardı. EP, iddiasını da yerine getirmiş durumda. Dilhan Şeşen ile kaydettikleri “New Boundaries” şarkısı şimdiden favorim.
İyi ki elektro iyi ki pop
Esin İris, elektro pop türüne iyi ki yöneldi! Prodüktörü Ozan Bozdağ ile (Oscar and the Wolf’tan da tanırsınız) ikidir iyi işlere imza atıyor. Yarın yayınlanacak olan “Korkarsan Dur” da bu işbirliğinin
güzel meyvelerinden biri.
Biz artık Esin’le dans ediyoruz orası kesin.
Ara bitti
Şirin Soysal son dört yıldır solo iş yayınlamıyormuş, bunu da iki yeni şarkısıyla anlamış oldum. Tabii ki yan projeleri oluyordu ama “Melatonin” ismini taşıyan EP’si kariyerinde yeni bir kapı aralamış. Neo-soul ve indie pop’u iliklerine kadar taşıyan “Kahve ve Melatonin” ile “Benim Gibi” başka bir diyardan sesleniyor gibi... Erdem Helvacıoğlu prodüktörlüğünde hazırlanan bu iki şarkının biri size fazla gelirse, diğeri tam geliyor. Aranın bittiğine sevindim.
Elektronikçiler dikkat
Umut Döven’in elektronik müzik projesi “Dramaphone” geçtiğimiz hafta Can Ozan ile yaptığı Niko parçasını yayınladı. İstikrarlı bir şekilde şarkı yayınlayan Dramaphone, Niko ile dans ettirmeyi kafasına koymuş. Elektronik müzik sevenleri yarı yolda bırakmıyor.
Ne dinledim?
Bora Yeter, Sinem Güngör, Buğra Atmaca-Denize Doğru
Beyaz Doğuç-Üçüncü Durak
Gökhan Kırdar-Elimi Tut
Su İdil-Söylerdim
Ahmet Ali Arslan-Ahlak Islatan
Allame-Gözlerin Görmeden
Gökhan Türkmen, Birkan Nasuhoğlu-Gülmedi Kader
Uç Uç-The Shadow of the Tree
Yaşlı Amca-Zıtlıklarına Hastayım
Ozan Bayülgen, 199-Aynı
Esin İris-Korkarsan Dur
Kutay Yavuz-Meet Me There
Ali Bakgor-Gave My Heart
Moawk, Dilhan Şeşen-New Boundaries
Dramaphone, Canozan-Niko
Şirin Soysal-Benim Gibi
Batu Akdeniz-Yarın Yokmuş Gibi
Baran Bayraktar-Pervane
Mert Gider-Kasvet
Esin İris-Korkarsan Dur
Alper Tuzcu, Bengisu Gökçe, Lasya-Uzaklarda
Fery & Cantekin-Karanlık Yıldızlar
Zirvede bir Türk prodüktör: Ozan Yıldırım
Grammy hakkında haber yaparken bir ismi “genellikle” es geçtik. Nedeni, işin mutfağında olması, açıkçası tarafımızdan da çok tanınmamasıydı. Bu yazı, onun hakkını teslim etmek için kaleme alındı.
İsmi Ozan Yıldırım. 26 Ocak’ta Los Angeles’ta düzenlenecek Grammy Ödül Töreni’nde Altın Gün dışında adaylar arasında yer alan prodüktörümüz. 61. Grammy Ödülleri’nde “Travis Scott-Sicko Mode” ile en iyi rap şarkısı dalında adaydı. Bu yıl yani 62. Grammy Ödül Töreni’nde ise “Rick Ross ft Drake-Gold Roses” ile en iyi rap şarkısı adaylığı aldı.
Türk asıllı İsviçre vatandaşı olan Ozan Yıldırım ya da Amerikan rap dünyasının tanıdığı ismiyle “OZ”; G-Eazy, Migos, Drake, Trippie Redd, Travis Scott gibi isimlerle çalıştığı için biliniyordu.
Muazzam beatleriyle, rap prodüktörleri arasında iyi bir yer edinmeye başaran Yıldırım’ın geçen yıl The View dergisine verdiği röportaja denk geldim.
Bir arkadaşından çıkan “kendi beat’lerini üret” fikrinin ardından demolarını ünlü prodüktörlere göndererek dünyaca tanınan rapçilerle çalışma fırsatı bulmuş.
İsviçre’de yaşamına devam edip kısa dönemlerde Amerika’ya gittiğini belirtmiş.
Ve sadece ilk adaylığının ardından şunu söylemiş: “Kendrick Lamar, Kanye West veya Future gibi isimlerle de çalışmak istiyorum”. Dediğini de yapmış.
Yıldırım, Future ve Drake’in işbirliği yaptığı ve geçen hafta yayınlanan “Life is Good” şarkısıyla yeniden gündemde. 2020’nin en iyi çıkışlarından birine imza atan şarkı, D.Hill ve Yıldırım prodüktörlüğünde hazırlandı. Şarkı iTunes Amerika’da zirveye yerleşti.
Aynı durum daha önce Travis Scott, Rosalia ve Lil Baby’nin seslendirdiği Hightest in The Room için de geçerliydi. Travis Scott’ın en çok dinlenilen şarkılarından ikisinin Ozan Yıldırım imzası taşıdığını da hatırlatayım.
Ozan Yıldırım, sadece geçtiğimiz yılı 31 şarkı, 14 altın, 10 platin plak ile tamamladı. 2020’ye de hızlı giren Yıldırım ya da diğer adıyla OZ’un adını bu yıl sıklıkla duyacağız. Belki mutfakta olduğu için göz ardı edilecek ama rap müzikseverler onun prodüktörlüğündeki birçok parçayı dinleyecek. Yani kuvvetle muhtemel bu ismi önümüzdeki yıl da adaylar arasında göreceğiz.
Mor ve Ötesi 2020’de çıksaydı
Bu hafta gündemimde sevdiğime emin olduğum ama iğnelemeden geçemeyeceğim bir grup var: “Balıklar”. 2009 yılından bu yana müzik yapan grup, geçtiğimiz haftalarda “Tam Ortasına” isimli bir EP yayınladı. 2020’nin ilk mahsullerinden olan grup, “Mor ve Ötesi, 2020’de çıkış yapsaydı ne olurdu?” fikrini bize gösteriyor. Ayrıca grubun adının Mor ve Ötesi’nin 98 çıkışlı “Bırak Zaman Aksın” albümündeki “Balıklar” isimli şarkısından alma ihtimali bile bu fikrimi destekler nitelikte. EP’deki üç şarkı da keyifle dinlenilen, matematiği nedeniyle 20 yıllık gruba benzerlikler taşıyan işler. Ben şimdiden listelerime aldım.
Dünya ses olsaydı...
Caz meraklıları için geçtiğimiz hafta güzel bir iş çıktı. “Uç Uç” ekibi, ilk albümü “The Constant Fear of Being Judged (by you)”yu dijital platformlarda yayınladı. Beş şarkıdan ibaret almasına rağmen albüm uzunluğuna sahip olan çalışma deneysel öğeler ve yerel motifler barındırıyor. Kemal Emirel, Onur Nevşehir, Bahadır Kartal, Barış Ergün ve Taylan Öner’in yarattığı müzik, dünyaya dair birçok sesin karışımı gibi... Evreni dinliyormuş hissini verirken huzurdan dört köşe olmanızı sağlıyor.
İddiayı gerçekleştirmek
Moawk ismine belki denk gelmişsinizdir. Dolu Kadehi Ters Tut grubunun üyesi olan Oğulcan Ava’nın house müzik projesi Moawk, beş şarkılık EP’sini fazla iddialı bir ad olan “Jack of All Trades, Master of None” (on parmağında on marifet diye çevirebiliriz) ile çıkardı. EP, iddiasını da yerine getirmiş durumda. Dilhan Şeşen ile kaydettikleri “New Boundaries” şarkısı şimdiden favorim.
İyi ki elektro iyi ki pop
Esin İris, elektro pop türüne iyi ki yöneldi! Prodüktörü Ozan Bozdağ ile (Oscar and the Wolf’tan da tanırsınız) ikidir iyi işlere imza atıyor. Yarın yayınlanacak olan “Korkarsan Dur” da bu işbirliğinin
güzel meyvelerinden biri.
Biz artık Esin’le dans ediyoruz orası kesin.
Ara bitti
Şirin Soysal son dört yıldır solo iş yayınlamıyormuş, bunu da iki yeni şarkısıyla anlamış oldum. Tabii ki yan projeleri oluyordu ama “Melatonin” ismini taşıyan EP’si kariyerinde yeni bir kapı aralamış. Neo-soul ve indie pop’u iliklerine kadar taşıyan “Kahve ve Melatonin” ile “Benim Gibi” başka bir diyardan sesleniyor gibi... Erdem Helvacıoğlu prodüktörlüğünde hazırlanan bu iki şarkının biri size fazla gelirse, diğeri tam geliyor. Aranın bittiğine sevindim.
Elektronikçiler dikkat
Umut Döven’in elektronik müzik projesi “Dramaphone” geçtiğimiz hafta Can Ozan ile yaptığı Niko parçasını yayınladı. İstikrarlı bir şekilde şarkı yayınlayan Dramaphone, Niko ile dans ettirmeyi kafasına koymuş. Elektronik müzik sevenleri yarı yolda bırakmıyor.
Ne dinledim?
Bora Yeter, Sinem Güngör, Buğra Atmaca-Denize Doğru
Beyaz Doğuç-Üçüncü Durak
Gökhan Kırdar-Elimi Tut
Su İdil-Söylerdim
Ahmet Ali Arslan-Ahlak Islatan
Allame-Gözlerin Görmeden
Gökhan Türkmen, Birkan Nasuhoğlu-Gülmedi Kader
Uç Uç-The Shadow of the Tree
Yaşlı Amca-Zıtlıklarına Hastayım
Ozan Bayülgen, 199-Aynı
Esin İris-Korkarsan Dur
Kutay Yavuz-Meet Me There
Ali Bakgor-Gave My Heart
Moawk, Dilhan Şeşen-New Boundaries
Dramaphone, Canozan-Niko
Şirin Soysal-Benim Gibi
Batu Akdeniz-Yarın Yokmuş Gibi
Baran Bayraktar-Pervane
Mert Gider-Kasvet
Esin İris-Korkarsan Dur
Alper Tuzcu, Bengisu Gökçe, Lasya-Uzaklarda
Fery & Cantekin-Karanlık Yıldızlar