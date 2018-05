Zarar etmeden nasıl geçer bu yaz?

İnsan, bir dinleyici olarak “Turneye çıkan, uygun tarihi size sunan, fiyatı euro ve dolar kuru yüzünden astronomik hale gelen sanatçıları ülkemize getirmeden önce keşke daha önce açıklanan planlara bir baksanız, meslektaşlarınızla bir konuşsanız” diyor.

Bu yaz Travis’inden Imagine Dragons’una kadar birçok isim geliyor, yeniden gelenler oluyor, dip köşe etkinlikle doluyor.

Örneğin Wiz Khalifa’nın Küçükçiftlik Park’a geleceği 4 Temmuz akşamı, Volkswagen Arena’da da Alt-J konseri var. Yani bunlar ucuz değil, şirketler “Konserler boş geçse de olur” diyebilecek bir noktada hiç değil. Nasıl aynı güne denk getirebiliyorsunuz, anlamak imkansız.

Shakira 11 Temmuz’da konser için İstanbul’a geliyor, aynı gün Angus&Julia Stone da Zorlu PSM’de olacak.

Yani biz çimenler azıcık ezileceğiz karar verirken...

Öte yandan, ülkede bir anda iki büyük caz festivali oluyor mesela.

İKSV ve Zorlu PSM bu konuda resmen kıran kırana mücadeleye girmiş durumda.

Onu başka illerdeki caz festivalleri izliyor.

Ama rock’ta hâlâ bir Rock’n Coke, Radar, Masstival ayarında festival yapılamıyor...

Kemik dinleyicisi olan kışlık mekanlar yazlık yerlerde parti ve konser organizasyonlarını hızlandırdı.

Günlük festivallerin ardı arkası kesilmiyor.

Tabii hafta sonuna yayılan festivallerin de.

Önemli olan, dinleyici bu etkinliklere para yetiştirebilecek mi?

Önemli olan, bu organizatörler zarar etmeden sezonu kapatabilecek mi?

Bekleyip göreceğiz...

Yaza yakışır bir şarkı

Nükhet Duru işveli ve olanca cilveli havasını yumuşatan bir şarkı seçmiş single için: Mavi Düşler. Şarkının sözünü, yıllar geçse bile hâlâ dinlemekten vazgeçmediğimiz Oya-Bora’nın Bora’sına (Ebeoğlu) ait. Buram buram yaz kokan şarkının müziği ise SOHA grubuna ait. Ne güzel yapmışlar, ellerine sağlık.

Kafamı tek kurcalayan, “Sevda”sından ölse de adama dön demeyen Nükhet Duru’nun sık sık “Bana geri dön” sözlerini yineliyor olması.

Gerisi şahane...

Oryantalist bakış

Türkiye’yi pek seven Oscar and the Wolf, yeni şarkısı “Fever”ı yayınladı. Yayınladı yayınlamasına ama bir yenilik vaat etmediği gibi Oscar and the Wolf’un yani Max Columbie’nin İstanbul’da yazdığı parça fazla oryantalist, bu nedenle fazla zorlama olmuş gibi. Severiz Max’i ama fazlası zarar sanki.

Pinhani’den öncü geldi

Pinhani, eli kulağında olan 7. albümlerinin çıkış şarkısı “Kendinden Usandırma” ile yeniden karşımızda. Ekip özellikle piyanonun öne çıktığı bu şarkıda piyanist Çağrı Sertel’in hamarat ellerinin ekmeğini yiyor. Grup, 8 Haziran’da Zorlu PSM’de konser verecek olan Travis’in altında sahne almaya da hazırlanıyor.

Ne dinledim?

* Alarga- Birazcık Yalnız Gibisiniz

* Aurora - Queendom

* Nilipek - Gözleri Aşka Gülen

* Old G - Bağır!

* Özgür Yılmaz - Rüya

Ne güzel yorumlamış

Nilipek, “Gözleri Aşka Gülen” şarkısını yeniden yorumlamış. Kafaları yedim nakarat bölümünde, sesi ne kadar Fatma Turgut’a benziyor diye.

Bir yandan da diyorum dinledim bunu, dinledim ama nerede?

İlk “Şahsiyet” dizisinde duymuşum, sonradan çözdüm konuyu.

Ne duru bir sesi var Nilipek’in ve ne güzel yorumlamış demekten de geri duramadım...

Müzikal arayışlar

Ses dalgaları ile frekansların ruh sağlığına ve çeşitli ağrılara iyi geldiği yıllardır konuşuladursun, Arbak Refik Dal’dan bu amaca hizmet eden bir albüm geldi. “Wave” adını taşıyan albümün meditasyon etkisi var. Fazlasıyla deneysel olan bu albümde çeşitli ritimlerin birbiri ardına dizilişini yadırgamıyorsunuz.

Daha önce Haluk Levent, Tibet Ağırtan ve Asım Can Gündüz’ün arkasında gördüğümüz ünlü davulcunun “Wave” serisinin ilki, dijital platformlarda yayınlandı. Devam niteliğindeki ikinci albüm ise haziranda çıkacak.

Dingin, coşkulu ve derin nasıl olunur?

Özgür Yılmaz adını Ayyuka solistliğinden bilenler, solo çalışmalarına hız kazandırdığından da haberdardır. Indie Rock’a gönül verdiği yeni albüm “Haller”, dinleyiciye müzikal bir derinlik sunuyor. Yer yer coşkulu, yer yer dingin... Bazen de 70’ler Türkçe hafif müziği...

Bu günlerde tam da dinlemeniz gerekenlerden.