YouTube’da müsamaha yok

Düşünülen hep aynı: Kesin tıklanma satın alıyor, kesin bir hinlik yapıyorsunuz!

Amerika’daki sanatçı ile Türkiye’deki sanatçının aynı izlenme rakamına sahip olmasının imkanı var mı.

Öte yandan kimi zaman da izlenme oranlarınızda hızlı bir düşüş oluyor, anlam veremiyorsunuz.

Kafalarda bin bir soru...

Neyse ki YouTube merakımı giderdi, kontrol mekanizması hakkındaki sorularıma jet hızıyla yanıt geldi:

◊ Video izlenme sayılarını yapay olarak artırma girişimleri gibi sistemimize yönelik kötüye kullanımları son derece ciddiye alırız. İstismarcılara yönelik olarak, YouTube hesaplarının kapatılmasına kadar varan katı önlemler uygularız.

◊ Bir videonun izlenme sayısının spam botlar, kötü amaçlı yazılımlar ve benzeri yollarla yapay olarak artırılmasını engellemek için özel teknoloji kullanıyoruz. Ve bu son derece hassas sonuçlar veriyor.

◊ YouTube’un özgünlüğünü korumaya yönelik çalışmalarımız çerçevesinde, düzenli şekilde bir videonun aldığı izlenme taleplerini denetleyip izlenme sayılarını doğruluyor, yeni bulgular ortaya çıktıkça sahte izlenmeleri kaldırıyoruz.

Özetle sahte tıklanma sağlayacak hiçbir yönteme YouTube’un müsamahası yok.

İzlenme oranlarınız düşüyor, hesabınız askıya alınıyor hatta kapatılıyorsa üzülmeyin.

Bu, “organik dinleyicilerinize kıymet verin” demek.

Cep telefonsuz konser artık hayal değil

“Şimdi elindeki cep telefonunu sakince çantana koyup etkinliğin tadını çıkar” diye konuşup duruyordum ama baktım ki pek bir işe yaramıyor.

Benim sözlerim bir Jack White etkisi yaratmayacaktı elbette!

White, yeni albümü “Boarding House Reach” çıkmadan hemen önce “İnsanların beğendiği ve sevdiği şeyleri internette paylaşmasındansa, en azından iki saat boyunca yanında duran kişiyle paylaşmasını tercih ederim” dedi, süregiden sıkıntıyı gözümüze soktu. Bu kadarla kalmadı.

Konserleri öncesinde tüm katılımcıların telefonları ve kameraları alınacak, “Yondr” kılıflarının içine konulacak ve böylece konser boyunca bu cihazlar kullanılamayacak. Siz de sanatçı onaylı video ve fotoğrafları sosyal medya hesaplarında görebileceksiniz.

Bazı müzik yazarları “Cep telefonundan ölesiye sıkılan sanatçılar çareyi telefonları kilitlemekte buldu” diyor.

Alicia Keys, Guns N Roses, The Lumineers gibi ünlü isimlerin bu kararı almalarının asıl nedeni, ilgisi dağılan izleyiciyle yeniden temasta bulunmak.

Çoğu kişi patlayan flaşlar, parlak ekranlar, havada duran telefonlar nedeniyle sahneyi görememekten şikayetçi olsa da, 25 yaş altı gençler telefonlarını anılarını biriktirmek için bir araç olarak kullanmakta ısrarcı.

Türkiye’de en çok konseri çekilen isimlerden biri olan Tarkan da Expo 2016 etkinlikleri kapsamında verdiği konserde “Çekim yapmak yerine konserin keyfine varın” demişti.

Biz bir arpa boyu yol alamadık gerçi ama Amerika’nın bu işi ciddiyetle ele alması iç ferahlatıcı.

Akustik Travma’da elektronik tat

Yüzyüzeyken Konuşuruz’un yeni albümü “Akustik Travma” nihayet yayınlandı.

Elektronik öğelerin ağır bastığı albüm tek bir hit hedeflemek yerine bir bütünlük üzerine kurulu...

Amaca da ulaşmış; 9 şarkıdan 5’i şimdiden listelerime girdi.

Albümde bir Büyük Ev Ablukada havası almadım desem yalan olur. “Fırtınayt” albümünde grubun tarzı değişmiş ve elektroniğe kaymıştı.

Yüzyüzeyken Konuşuruz da bu yolda ilerliyor.

Dile Kolay, Mercan...

Mercan, Mete Özgencil imzalı yeni şarkısı “Dile Kolay” ile şarkıcılığa dönüyor.

Adını “Sana Değil Kardeşine” ile duyuran, 8 yıldır DJ’lik ve prodüktörlük yapan Mercan, yeni albümü hakkındaki merak edilenleri Gzone dergisine anlatmış.

Biz şarkıyı bekleyeduralım, siz bu arada röportajını internetten ücretsiz okuyabilirsiniz.

Eforuna sağlık

RuPaul geleneği, İstanbul’da da

karşılığını buldu.

Athena’nın “Ses Etme” klibiyle gündeme gelen Onur Gökhan Gökçek, bildiğiniz üzere bir drag queen... Gökçek, model, makyöz aynı zamanda da kendine müzik alanında bir yer açmaya hazırlanıyor.

“Alter Ego” adını taşıyan bir şarkıyla çıkış yapma niyetinde... Şarkının müziğini Athena’dan Emre Ataker yapmış, sözler ise Ece Ulutan imzalı.

Bu şarkıda tek amaç dans ettirmek. Onur’un sesi muhteşem değil ama sahnede hakimiyet onun.

Son olarak 17. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali kapsamında düzenlenen Aşk Olsun partisinde yer aldı. İlk single’ını da kutlamış oldu.

Drag queen’lerin 1 numaralı yetisi olan LipSync yani playback şarkı okuma konusunda başarılı olan Gökçek’in eforuna gereken puanı vermelisiniz.

Krediler geri dönüyor

Dijital müzik dinlemeyi pek sevdik ama bu kez de eskiden olduğu gibi albüm kapağını elimize alıp kim ne yapmış diye bakma huyumuzu kaybettik.

Birçok müzisyen, müziğin dijitalleşme sürecinin olağan getirisi olarak tanınma konusunda sıkıntı yaşıyordu.

Spotify üstüne düşeni yaptı, şarkılara emeği geçen tüm müzisyenlerin kredilerini de gösteren bir buton yerleştirdi. Böylece dinleyiciler şarkı üzerine gelip sağa tıklayarak merak ettikleri tüm bilgilere ulaşıyor.

Yakında “Bu gitarı kim çalıyor”, “Bu bas riff’ini kim yazmış” soruları bile anında yanıt bulacak.

Darısı diğer platformların başına.

Radar

Bu hafta “Radar”da olmazsa olmaz iki yeni mekan var.

İkisi de çok amaçlı iki mekan ve şehrin göbeğinde.

İlki Cağaloğlu Hamamı, yakın zamanda işletmesi değişti ve geceleri partiler oraya taşındı. Birçok ünlüyü bu yüzden orada görür oldunuz. Özellikle DJ performansları gündemde.

İkincisi ise Kırım Kilisesi konserleri.

Geçen yıl başlayan konserler bu yıl da mart ayında DJ performanslarıyla hareketlenecek.

Ne dinledim?

◊ Yüzyüzeyken Konuşuruz-Uykusuz ve Dengesiz

◊ Yüzyüzeyken Konuşuruz-Dinle Beni Bi

◊ Yüzyüzeyken Konuşuruz-2013

◊ Voyvo-Uyan

◊ Patron-Kafamda