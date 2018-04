Yiğidin harman olduğu yer: Müzik stream siteleri

Fatboy Slim, Black Coffee, Booka Shade, Pan-Pot, Joseph Capriati, Erol Alkan, Forest Swords, Gas, Fatima Yamaha, Jon Hopkins canlı performanslarının yanı sıra Sonar +D’de söyleşi ve atölyelerin olması, gündüzlerinin de dolu dolu geçmesi, beni yakalayan en önemli unsur. Fatboy Slim, Black Coffee, Booka Shade, Pan-Pot, Joseph Capriati, Erol Alkan, Forest Swords, Gas, Fatima Yamaha, Jon Hopkins canlı performanslarının yanı sıra Sonar +D’de söyleşi ve atölyelerin olması, gündüzlerinin de dolu dolu geçmesi, beni yakalayan en önemli unsur. Sony Müzik Türkiye ekibi de Sonar İstanbul kapsamında sunum yaptı. Özellikle “Yeni Müzik: Endüstri, Tüketici ve Davranışlar” konulu panellerinde bazı noktalar dikkatimi çekti: ◊ Artık sesten çok ucuza online müzik dinlemek (stream etmek) ön plana çıkıyor. Arşivcilik niş bir hale geldi. ◊ Dijital müzik dinleme platformları ses sorununu çözemiyor. Ancak yeni yatırımlarını bu alana kaydırmak istiyorlar. ◊ Türkiye’de müzikten elde edilen gelirin yüzde 50’si stream sitelerden, bunun da yüzde 50 oranında geliri şarkı listelerinden oluşuyor. ◊ Albüm ya da bir liste hazırlarken önemli olan, şarkı sıralamasının bir hikaye anlatması. Tutarlı olması. ◊ Dünyada hiphop müziğin dinlenme oranı yüzde 74. Türkiye’de bu rakam yüzde 20-25 seviyelerinde. Özellikle dünyada geçtiğimiz yıl 500 milyon dinlenme oranını aşan 19 şarkıdan 17’sinin hiphop/R&B türünde olduğu görülüyor. ◊ Ed Sheeran’ın Shape of You’su pop müzik sektörünü hareketlendirse de pop müzikte yükselişten bahsedemiyoruz. Onun yerine Latin müzikler rağbet görüyor. Türkiye’de ise bu alanı alternatif rock müzik dolduruyor. ◊ Soundcloud gibi kendi yaptığın müziği kendin yayınladığın sitelerde ise eğilim techno ve deephouse’a kayıyor. Sanatçıların birbirleriyle etkileşim içinde olmaları ise daha kolay.◊ Dünya starı olabilmek için iyi bir pazarlamaya ihtiyacınız var. Böylece dijital platformlarda her cuma yayınlanan şarkılardan biri olarak sizinkinin de yıldızı parlayabilir. Konuşmadan çıkarken aklımda, hiphop ve alternatif müzikler ünlü olmanın tek çaresinin iyi bir pazarlama olduğu kaldı. Yiğidi yüceltenin de harman edenin de yine bu stream siteleri olacağı aşikar.

Bir adım öteye

2014’te çıkardığı Zor Zamanlar albümünün hak ettiği değeri pek görmediğini düşündüğüm Fikri Karayel, bu kez Yol ile karşımıza çıktı.

Siz de bir yerlerde Hayal Edemezsin parçasına denk gelmişsinizdir.

Sesi, sözü ve bestesi ile hedefi 12’den vuran Karayel, Yol’da Tolga Erzurumlu’nun farklı altyapısı ile öne çıkıyor.

Ankara havası

Ankaralı indie müzik grubu Alarga’nın ikinci albümü Bilmende Fayda Var öncesinde, albümün habercisi niteliğinde bir şarkı yayınlandı.

Yeni single Bu Şehrin Zaptiyesi, çok seslilik ve kasmadan müziği ulaştırma konusunda güzel bir örnek.

Abartısız bir melodik hava yakalayan ekip, yeni albümle epey sükse yapacak belli ki.

Yaratıcı isim, güzel proje

Oh be, sonunda isminin hakkını veren birileriyle karşılaşıyorum.

Gerçekten karanlık, deneysel ve metal tadı var Dahakara’nın elektronik tabanlı Other Rooms albümünde.

Tamamı İngilizce parçalardan oluşan albüm farklı müziklere meraklı olan Türk dinleyicisini de hemen kendine çekiyor. Albümün ekseninde buluveriyorsunuz kendinizi.

İsmini Capote’nin ilk romanından ödünç alan çalışmada, Broken Tower klibi çekilen ilk şarkı olsa da aslında albümde boş yok.

Radar

Nova Norda’yı iki ay geç fark ettiğim için çok çok üzüldüm.

Elektropop üzerine rap yapan kızımızın tarzı ilgi çekici.

Hatta Çıktım Bi Yola ve Dinozorlar isimli single’larının ardından Ajda Pekkan’ın duysa “aferim kızıma” diyeceği Palavra şarkısının üzerine yaptığı rap resmen yıldızlı pekiyi alası.

Gözünüz kulağınız Nova Norda’da olsun.

Ne dinledim?

· Hay Bin Kunduz - Kahverengi’nin Şarkısı

· Nova Norda - Palavra

· Komik Günler - Kanayana Kadar

· Alarga - Bu Şehrin Zaptiyesi

· Fikri Karayel Feat. Tolga Erzurumlu - Yol