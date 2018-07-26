Yeni trend 90’lar

Tabii ki moda sektöründeki trendlerden bahsetmiyorum. Ona da hakimiz ama konumuz başka.
Bu yıl eğlence mekanlarının müzik trendleri poptan elektroniğe kaydığı kadar, günümüz popundan 90’lara doğru da bir gerileme sürecine girdi.
Nasıl ki 70 jenerasyonu 80’lerin müziklerini beğeniyordu, 80 jenerasyonu da 90’ların rüzgarına kapılıp gitti.
İstanbul’un lüks mekanlarında ayda bir yapılan 90’lar partileri, haftada bir yapılır oldu. Eller havaya eğlencesi yerini eskilerin teknolojiye mesafeli popuna bıraktı. DJ’ler setlerine sıklıkla koyuyorlar 90’ların pop şarkılarını.
Yani artık Serdar Ortaç ile göbekten zeytin yiyip Seden Gürel ile “Çalkala”yabilirsiniz. Hatta Oya-Bora etkisiyle bir anda geçmişe ışınlanabilirsiniz. Tüm bu nostalji artık gece eğlencelerinin bir parçası.
Hem de yaşlı hissetmenize izin vermeden...
Soundtrack havası
Second ile yaptığı punk müziğin ardından dümeni banjosundan yana kıran Özgün Semerci, “A Nightmare on Clawhammer Banjo” ile geri döndü.
8 parçalık bu albüm sizi bütün bir hikayeyle karşı karşıya bırakıyor. Sanki bir soundtrack dinliyormuşsunuz gibi.
“An Eerie Tale” ile albüm başladı ve... Amerika’nın tarım bölgelerinden korku filmlerine, kovalamaca sahnelerinden sınırdan kaçmaya çalışan mültecilere uzun bir görsellikle sonunu getirdim. Çünkü dinlerken bunları görebiliyorsunuz...
Koy sıradan bir romantik komediye ya da gerilim filmine...
Gevende’nin solisti Ahmet Kenan Bilgiç’in “Kilda” parçasında verdiği desteği de göz ardı etmemeli... Velhasıl geneli enstrümantal olan albüm uzun bir yolculuk vaat ediyor. Söylemem lazım, çok çok ama çok beğendim!
Konserdi festivale döndü
Salon’un yaz aylarında sokağa dökülen hali Gezgin Salon, 5 Ağustos’ta KüçükÇiftlik Park’ta muhteşem bir konser (pardon festival) gerçekleştirecek.
Malumunuz, İstanbul’da üç gece üst üste kapalı gişe konser veren King Gizzard & The Lizard Wizard’ın yer alacağı mini festivalde uzun zamandır canlısı burada da merak edilen Wolf Alice ile Amyl and The Sniffers da sahnede olacak.
“Yaz aylarında şöyle Indie bir festival olmadı ki gidelim” diyenler, buyursun şimdilik daha iyisi olamazdı...
Radar
Rehber grubu gecikmeli bir keşif oldu benim için. Grup “2 oll” adlı albümlerini Soundcloud’a koyalı 6 yıl olmuş.
“Biz yaptık, kimse dinlemedi” diyorsanız ben dinledim! Belki şimdi maaşlı işler peşindesinizdir, belki burada belki dünyanın başka bir yerindesinizdir. Her ne olursa olsun; yaptığınız müzik öyle güzel ki bu işe devam etmelisiniz.
Bu yazıyı okuyan biri mesajımı da iletsin: Ne olur en azından bir kere düşünün olur mu?
Feminist duygular
Sertab Erener’in “Bastırın Kızlar” adlı yeni single’ını dinleyip de feminist damarı kabarmayan kaç kişi var acaba!
Şarkının sözleri Can Bonomo imzalı.
Dinlerken gaza geliyoruz, ayaklanasımız geliyor, üçüncü sayfa haberlerini anımsıyoruz, daha da sinirleniyoruz...
Vokalin sert mizacından Erener’in son dönemde birlikte sahne aldığı Oceans of Noise adlı grubuna ne kadar gönül verdiği kolayca anlaşılıyor.
Kulağa reklam müziği gibi gelse de belki bu his dile çabuk dolanmasındandır, kim bilir.
Çizgi bozulmuyor
Sahalara geri dönen Deniz Tekin’in yeni parçası “Çözülmez”, su gibi geldi.
Yaşlı bir ruha sahip olan Tekin, şehir hayatından olgunlukla bahsetmeye devam ediyor. Aynı çizgiyi hiç bozmadan...
Yazmasam çatlardım
Kendilerinin hastasıydık, ta ki bu single çıkana kadar.
Muse’un yeni single’ı “Something Human” kelimenin tam anlamıyla olmamış! Mesela solist Matt Belamy bu şarkıyı elektronik müzik sanatçılarından biriyle yapsa “işbirliği tabii” deyip çıkacaktım ama Muse omurgasından fıtık misali fırlayan bu şarkının hazmı hiç de kolay olmayacak.
Özledik o cangıl cangıl gitarları, etmeyin eylemeyin.
Ne Dinledim
- Özgün Semerci - An Eerie Tale
- Canozan & Nova Norda - Boşver!
- Muse - Something Human
- Deniz Tekin - Çözülmez
- Rehber - Gerçek
Yeni trend 90’lar
Tabii ki moda sektöründeki trendlerden bahsetmiyorum. Ona da hakimiz ama konumuz başka.
Bu yıl eğlence mekanlarının müzik trendleri poptan elektroniğe kaydığı kadar, günümüz popundan 90’lara doğru da bir gerileme sürecine girdi.
Nasıl ki 70 jenerasyonu 80’lerin müziklerini beğeniyordu, 80 jenerasyonu da 90’ların rüzgarına kapılıp gitti.
İstanbul’un lüks mekanlarında ayda bir yapılan 90’lar partileri, haftada bir yapılır oldu. Eller havaya eğlencesi yerini eskilerin teknolojiye mesafeli popuna bıraktı. DJ’ler setlerine sıklıkla koyuyorlar 90’ların pop şarkılarını.
Yani artık Serdar Ortaç ile göbekten zeytin yiyip Seden Gürel ile “Çalkala”yabilirsiniz. Hatta Oya-Bora etkisiyle bir anda geçmişe ışınlanabilirsiniz. Tüm bu nostalji artık gece eğlencelerinin bir parçası.
Hem de yaşlı hissetmenize izin vermeden...
Soundtrack havası
Second ile yaptığı punk müziğin ardından dümeni banjosundan yana kıran Özgün Semerci, “A Nightmare on Clawhammer Banjo” ile geri döndü.
8 parçalık bu albüm sizi bütün bir hikayeyle karşı karşıya bırakıyor. Sanki bir soundtrack dinliyormuşsunuz gibi.
“An Eerie Tale” ile albüm başladı ve... Amerika’nın tarım bölgelerinden korku filmlerine, kovalamaca sahnelerinden sınırdan kaçmaya çalışan mültecilere uzun bir görsellikle sonunu getirdim. Çünkü dinlerken bunları görebiliyorsunuz...
Koy sıradan bir romantik komediye ya da gerilim filmine...
Gevende’nin solisti Ahmet Kenan Bilgiç’in “Kilda” parçasında verdiği desteği de göz ardı etmemeli... Velhasıl geneli enstrümantal olan albüm uzun bir yolculuk vaat ediyor. Söylemem lazım, çok çok ama çok beğendim!
Konserdi festivale döndü
Salon’un yaz aylarında sokağa dökülen hali Gezgin Salon, 5 Ağustos’ta KüçükÇiftlik Park’ta muhteşem bir konser (pardon festival) gerçekleştirecek.
Malumunuz, İstanbul’da üç gece üst üste kapalı gişe konser veren King Gizzard & The Lizard Wizard’ın yer alacağı mini festivalde uzun zamandır canlısı burada da merak edilen Wolf Alice ile Amyl and The Sniffers da sahnede olacak.
“Yaz aylarında şöyle Indie bir festival olmadı ki gidelim” diyenler, buyursun şimdilik daha iyisi olamazdı...
Radar
Rehber grubu gecikmeli bir keşif oldu benim için. Grup “2 oll” adlı albümlerini Soundcloud’a koyalı 6 yıl olmuş.
“Biz yaptık, kimse dinlemedi” diyorsanız ben dinledim! Belki şimdi maaşlı işler peşindesinizdir, belki burada belki dünyanın başka bir yerindesinizdir. Her ne olursa olsun; yaptığınız müzik öyle güzel ki bu işe devam etmelisiniz.
Bu yazıyı okuyan biri mesajımı da iletsin: Ne olur en azından bir kere düşünün olur mu?
Feminist duygular
Sertab Erener’in “Bastırın Kızlar” adlı yeni single’ını dinleyip de feminist damarı kabarmayan kaç kişi var acaba!
Şarkının sözleri Can Bonomo imzalı.
Dinlerken gaza geliyoruz, ayaklanasımız geliyor, üçüncü sayfa haberlerini anımsıyoruz, daha da sinirleniyoruz...
Vokalin sert mizacından Erener’in son dönemde birlikte sahne aldığı Oceans of Noise adlı grubuna ne kadar gönül verdiği kolayca anlaşılıyor.
Kulağa reklam müziği gibi gelse de belki bu his dile çabuk dolanmasındandır, kim bilir.
Çizgi bozulmuyor
Sahalara geri dönen Deniz Tekin’in yeni parçası “Çözülmez”, su gibi geldi.
Yaşlı bir ruha sahip olan Tekin, şehir hayatından olgunlukla bahsetmeye devam ediyor. Aynı çizgiyi hiç bozmadan...
Yazmasam çatlardım
Kendilerinin hastasıydık, ta ki bu single çıkana kadar.
Muse’un yeni single’ı “Something Human” kelimenin tam anlamıyla olmamış! Mesela solist Matt Belamy bu şarkıyı elektronik müzik sanatçılarından biriyle yapsa “işbirliği tabii” deyip çıkacaktım ama Muse omurgasından fıtık misali fırlayan bu şarkının hazmı hiç de kolay olmayacak.
Özledik o cangıl cangıl gitarları, etmeyin eylemeyin.
Ne Dinledim
- Özgün Semerci - An Eerie Tale
- Canozan & Nova Norda - Boşver!
- Muse - Something Human
- Deniz Tekin - Çözülmez
- Rehber - Gerçek