Yeni platformumuz hayırlı olsun

YouTube Music, Türkiye’de kullanıma açıldı. Yani Tidal, Fizy, Muud, Spotify, Deezer ve Apple Music’in yer aldığı dijital dinleme platformuna bir oyuncu daha eklendi.
Türkiye’de bir haftadır açık olan, hemen her YouTube kullanıcısına “gel gel” yapan yeni uygulama önceki gün basına tanıtıldı.
Kullanıcıların kişiselleştirilmiş müzik listeleri oluşturmalarını sağlayacak, araştırmacı olmayanları bile yeni müziklerle buluşturacak bu yeni YouTube ürünü, Spotify ve Apple Music’te olduğu gibi internet olmadan müzik dinleme imkanı da sunuyor. 3 aylık deneme süresi boyunca ücretsiz olan platform, arka planda oynatma ve video indirme opsiyonlarıyla geliyor. Tabii reklamsız.
YOUTUBE MUSIC’İ DİĞERLERİNDEN AYIRAN NE?
YouTube geniş kataloğuna çok inanıyor. Bu yeni ürünü “müzik yayın akışı servisi” olarak tanımlıyor.
Yani kullanıcıların YouTube’da geçirdiği zamana bakarak akan bir yayın kullandıkları bir gerçek.
Beğendiğiniz şarkılar ve videolar peşi sıra diziliyor. Beğenebilecekleriniz de hem listelerde hem de akışta sizinle oluyor. Hatta arayüzde “sonsuz müzik” yazıyor.
YouTube Music’in iddiası, kullanıcının müzik beğenilerini, tercihlerini çok iyi tanıması ve kullanımının kolay olması. Platformda resmi albümler, single’lar, remiksler, canlı performanslar, cover’lar ve nadir müzik eserleri de kullanıcılara sunuluyor.
En sevilen özellikleri arasında yer alan bu avantajlar, sadece mevcut servislere üye olan kullanıcıları değil, henüz herhangi bir müzik servisine aboneliği bulunmayan birçok kullanıcıyı da YouTube Music’e çekecek gibi görünüyor.
Test aşamasında Coachella’dan canlı yayın yapan platform, deneme sürecini henüz tamamlamış değil.
RAKAMLARDA DEĞİŞİKLİK YAPIYORUZ
Basın toplantısında YouTube Kuzey Amerika Müzik Sektörü İş Geliştirme Direktörü olan Waleed Diab’ı sıkıştırıyoruz “Nedir bu sahte dinleme haberleri?” diye.
Diab “Nasıl yöntemler kullandığımızı söyleyemem çünkü hemen buna bir çözüm üretmeye çalışırlar. Ancak diyebilirim ki sıra dışı bir aktivite gördüğümüzde bunun üzerinde çalışan bir ekibimiz var. Bu aktivitenin doğal olmadığı kanısına varırsak, sıra dışı aktiviteye sahip videoların izlenme oranında, kanalın üye sayısında ya da telif ücretinde değişiklik söz konusu olabiliyor” dedi.
Diyeceksiniz ki dinleme oranları halihazırda klibi olan şarkılara yansıyacak mı? Yanıtı evet. Yani her tıklanma şarkıların altındaki o rakamlara eklenecek. Hem yeniler hem de geleneksel müzisyenler için aktif olan platformun her yıl dağıttığı 6 milyon dolarlık teliften müzik yapanlar böylece daha sabit bir pay elde edebilecek.
Platformun önümüzdeki günlerde ne vaat edeceğini ve Türkiye sektöründe nasıl bir oyuncu olacağını bekleyip göreceğiz.
AudIoban KARMASI
Hafta sonu One Love 15 vardı malumunuz. Festivalin genelini değerlendirmek yerine en çok eğlendiğim yer olan Audioban Music Embassy sahnesini anlatmak isterim.
Son dönemde sesi oldukça yüksek çıkan Ikaru, Al’york, Mind Shifter, In Hoodies ve Hedonutopia sahne alan isimler arasındaydı.
Destekledikleri isimlerin gerek yerli gerekse uluslararası arenada şansı bol olan gruplar olmasını çok sevdim. Hepsinin sahne performansı standart üstüydü; bu bile küçük bir sahnede devleşen bu isimleri görmek için yeten de artan bir nedendi.
Fizy’den söz hareketi
Fizy, Lyric Find ile anlaştı. Daha önce Brezilya ve Afrika’da şarkı sözü desteği veren platform artık Türkçe sözler için de hizmet edecek. Yani müziklerinizi dinlerken platform, şarkının sözlerini görebilmenize imkan sağlayacak.
İki yeni isim
Bu hafta pop konusunda iki isim keşfettim naçizane: Çınar ve Pınar Uludağ.
Selim Öztürk gibi deneyimli bir prodüktörle çalışan Çınar’ın “İyisi mi Ben” single’ı çok naif, yalın, sakin bir parça.
Yaza yaraşır ama aynı zamanda huzur veren bir pop şarkısı arıyorsanız, derhal kulak kabartabilirsiniz.
Pınar Uludağ ise “Sorduk mu” single’ıyla karşımızda. Uludağ, minimal atarla ve kendine has bir tavırla pop yapmış. Sözler Ajda Pekkan’ın ilk yılları gibi. Eller havaya da baki.
Neşeli şarkı
Gökcan Sanlıman, sözü ve
müziği kendisine ait olan yeni şarkısı “Aramızda”yı yarın yayınlıyor. Pop-rock’tan popa kayan Sanlıman oldukça eğlenceli, yaz ruhuna uygun bir şarkıyla geliyor. Neşeli buldum, dinlenesi.
Radar
Seda Erciyes’in çıkış parçası “10:50” yarın yayınlanıyor. Epic İstanbul hakikaten bir yetenek keşfiyle geldi bu kez. R&B vokalini Solange’a çok yakın bulduğum Erciyes’in sıkıntısı hepimizin anladığı cinsten. “Beni arama” diyor sürekli, sözler günümüz ilişkilerini çok güzel anlatıyor aslında.
Ne Dinledim?
* Norm Ender - Mekanın Sahibi
* Ezhel - Lolo
* Emre Kula - Out Loud
* Yiğit Seferoğlu - Turgut Köyünde Bir Sabah
* Canozan - Ön Koltuk
* Ufuk Atar - Nereye
* Seda Erciyes - 10.50
* Al’york - Le Responsable
* Mind Shifter ft In Hoodies - E.I.N.
* Gökcan Sanlıman - Aramızda
* The Sick Bags - Lighthouse Keeper
* Osman Tuğsal - Limon Ağacı
Yeni platformumuz hayırlı olsun
YouTube Music, Türkiye’de kullanıma açıldı. Yani Tidal, Fizy, Muud, Spotify, Deezer ve Apple Music’in yer aldığı dijital dinleme platformuna bir oyuncu daha eklendi.
Türkiye’de bir haftadır açık olan, hemen her YouTube kullanıcısına “gel gel” yapan yeni uygulama önceki gün basına tanıtıldı.
Kullanıcıların kişiselleştirilmiş müzik listeleri oluşturmalarını sağlayacak, araştırmacı olmayanları bile yeni müziklerle buluşturacak bu yeni YouTube ürünü, Spotify ve Apple Music’te olduğu gibi internet olmadan müzik dinleme imkanı da sunuyor. 3 aylık deneme süresi boyunca ücretsiz olan platform, arka planda oynatma ve video indirme opsiyonlarıyla geliyor. Tabii reklamsız.
YOUTUBE MUSIC’İ DİĞERLERİNDEN AYIRAN NE?
YouTube geniş kataloğuna çok inanıyor. Bu yeni ürünü “müzik yayın akışı servisi” olarak tanımlıyor.
Yani kullanıcıların YouTube’da geçirdiği zamana bakarak akan bir yayın kullandıkları bir gerçek.
Beğendiğiniz şarkılar ve videolar peşi sıra diziliyor. Beğenebilecekleriniz de hem listelerde hem de akışta sizinle oluyor. Hatta arayüzde “sonsuz müzik” yazıyor.
YouTube Music’in iddiası, kullanıcının müzik beğenilerini, tercihlerini çok iyi tanıması ve kullanımının kolay olması. Platformda resmi albümler, single’lar, remiksler, canlı performanslar, cover’lar ve nadir müzik eserleri de kullanıcılara sunuluyor.
En sevilen özellikleri arasında yer alan bu avantajlar, sadece mevcut servislere üye olan kullanıcıları değil, henüz herhangi bir müzik servisine aboneliği bulunmayan birçok kullanıcıyı da YouTube Music’e çekecek gibi görünüyor.
Test aşamasında Coachella’dan canlı yayın yapan platform, deneme sürecini henüz tamamlamış değil.
RAKAMLARDA DEĞİŞİKLİK YAPIYORUZ
Basın toplantısında YouTube Kuzey Amerika Müzik Sektörü İş Geliştirme Direktörü olan Waleed Diab’ı sıkıştırıyoruz “Nedir bu sahte dinleme haberleri?” diye.
Diab “Nasıl yöntemler kullandığımızı söyleyemem çünkü hemen buna bir çözüm üretmeye çalışırlar. Ancak diyebilirim ki sıra dışı bir aktivite gördüğümüzde bunun üzerinde çalışan bir ekibimiz var. Bu aktivitenin doğal olmadığı kanısına varırsak, sıra dışı aktiviteye sahip videoların izlenme oranında, kanalın üye sayısında ya da telif ücretinde değişiklik söz konusu olabiliyor” dedi.
Diyeceksiniz ki dinleme oranları halihazırda klibi olan şarkılara yansıyacak mı? Yanıtı evet. Yani her tıklanma şarkıların altındaki o rakamlara eklenecek. Hem yeniler hem de geleneksel müzisyenler için aktif olan platformun her yıl dağıttığı 6 milyon dolarlık teliften müzik yapanlar böylece daha sabit bir pay elde edebilecek.
Platformun önümüzdeki günlerde ne vaat edeceğini ve Türkiye sektöründe nasıl bir oyuncu olacağını bekleyip göreceğiz.
AudIoban KARMASI
Hafta sonu One Love 15 vardı malumunuz. Festivalin genelini değerlendirmek yerine en çok eğlendiğim yer olan Audioban Music Embassy sahnesini anlatmak isterim.
Son dönemde sesi oldukça yüksek çıkan Ikaru, Al’york, Mind Shifter, In Hoodies ve Hedonutopia sahne alan isimler arasındaydı.
Destekledikleri isimlerin gerek yerli gerekse uluslararası arenada şansı bol olan gruplar olmasını çok sevdim. Hepsinin sahne performansı standart üstüydü; bu bile küçük bir sahnede devleşen bu isimleri görmek için yeten de artan bir nedendi.
Fizy’den söz hareketi
Fizy, Lyric Find ile anlaştı. Daha önce Brezilya ve Afrika’da şarkı sözü desteği veren platform artık Türkçe sözler için de hizmet edecek. Yani müziklerinizi dinlerken platform, şarkının sözlerini görebilmenize imkan sağlayacak.
İki yeni isim
Bu hafta pop konusunda iki isim keşfettim naçizane: Çınar ve Pınar Uludağ.
Selim Öztürk gibi deneyimli bir prodüktörle çalışan Çınar’ın “İyisi mi Ben” single’ı çok naif, yalın, sakin bir parça.
Yaza yaraşır ama aynı zamanda huzur veren bir pop şarkısı arıyorsanız, derhal kulak kabartabilirsiniz.
Pınar Uludağ ise “Sorduk mu” single’ıyla karşımızda. Uludağ, minimal atarla ve kendine has bir tavırla pop yapmış. Sözler Ajda Pekkan’ın ilk yılları gibi. Eller havaya da baki.
Neşeli şarkı
Gökcan Sanlıman, sözü ve
müziği kendisine ait olan yeni şarkısı “Aramızda”yı yarın yayınlıyor. Pop-rock’tan popa kayan Sanlıman oldukça eğlenceli, yaz ruhuna uygun bir şarkıyla geliyor. Neşeli buldum, dinlenesi.
Radar
Seda Erciyes’in çıkış parçası “10:50” yarın yayınlanıyor. Epic İstanbul hakikaten bir yetenek keşfiyle geldi bu kez. R&B vokalini Solange’a çok yakın bulduğum Erciyes’in sıkıntısı hepimizin anladığı cinsten. “Beni arama” diyor sürekli, sözler günümüz ilişkilerini çok güzel anlatıyor aslında.
Ne Dinledim?
* Norm Ender - Mekanın Sahibi
* Ezhel - Lolo
* Emre Kula - Out Loud
* Yiğit Seferoğlu - Turgut Köyünde Bir Sabah
* Canozan - Ön Koltuk
* Ufuk Atar - Nereye
* Seda Erciyes - 10.50
* Al’york - Le Responsable
* Mind Shifter ft In Hoodies - E.I.N.
* Gökcan Sanlıman - Aramızda
* The Sick Bags - Lighthouse Keeper
* Osman Tuğsal - Limon Ağacı