Yeni gruplar belli ki yolda

Bu yıl jüride ben de vardım, dolayısıyla liselilerin müzik ve enstrüman eğilimlerini daha net gözlemleme fırsatı buldum.

Lise müzik yarışmalarının olmazsa olmazları Teoman ve Şebnem Ferah şarkılarıdır.

Ama bu yıl durum değişti, 35 gruptan sadece ikisi bu iki rock’çının şarkılarını seçti. Üç okul Muse şarkılarında karar kıldı.

Enstrüman konusuna gelirsek...

Genç kızlar davul ve gitarlarıyla orkestralarda yerini almıştı. Daha çok kızın müzik enstrümanıyla gruplarda yer aldığını görmek umut vericiydi.

Birçok grubun solist, solistlerin ise grup sıkıntısı vardı, yalan yok. Ama zaman içinde bu yarışmalardan çıkıp, kendisiyle aynı yarışmadaki müzisyenlerle yeni gruplar kuranlar gördüm ben. Kurtalan Ekspres gibi, Mor ve Ötesi gibi...

Yani bu gruplardan da solistler, yeni gruplar, yeni işbirlikleri doğacaktır eminim.

Neleri merak ettim?

- Alparslan Anadolu Lisesi ve Özel Teknofen Koleji Anadolu Lisesi ekibinin solisti Kardelen Köksalan’ın üniversitede hangi grupla sahnede olacağını...

- Gürlek-Nakipoğlu Anadolu Lisesi’nin solisti Arda Aker’in kimlerle pop rock söyleyeceğini...

- Çelebi Mehmet Anadolu Lisesi öğrencisi İrem Pehlivan’ın solo albümünü hangi şirketten çıkaracağını...

- Kadıköy Anadolu Lisesi solisti Gülce Uysal’ın müziği mi yoksa politikayı mı seçeceğini...

- Balçova Anadolu Lisesi gitaristi Arda Burak Özdemir’in ilk resmi solosunu hangi sanatçıyla yapacağını...

Zaman tanıyın

Can Güngör yeni şarkısı Teselli’yi yayınladı.

Yeni albümü için sonbaharı bekleyeduralım, hazmı zor bir şarkı gibi geldi ilk dinlediğimde. Çok sesliliğe vurgun, yeni şeyler denemeye açık olan Güngör’ün ortaya koyduğu işin anlaşılması, hatta sevilmesi için zamana ihtiyacı var.

Zaman konusunda bonkör olmaya hazırlanın, çünkü albüm bütünlüğüne çok önem veren Güngör’ün yeni işi, öyle hemen “Ay ben beğenmedim galibağğğ” diyerek rafa kaldırabileceğiniz bir çalışma değil.

Rap seven de sevmeyen de gelsin

Daha önce “Yalnız” adlı şarkılarını bu köşenin “Ne dinledim” bölümünde görenler için geliyor sıradaki haber: Herkestam, “Tuhaf” adını verdiği yeni çalışmasını dijital platformlarda paylaştı.

Emiladil ve Geo Karabacakis’in hazırladığı albümde ona Nilipek, Ağaçkakan, Muasır ve Rinxlaya da eşlik etmiş. Rap ile mesafeli olanların bile sevmesi olası.

Uzun yola hazırlanın

Palmiyeler, yakında çıkacak olan “Akdeniz” albümünün öncüsü diyebileceğin ikinci single’ı “Derine”yi YouTube’da yayınlandı.

Psych-Pop yapan bu genç grubun ilk dinleyişte dile dolanan şarkısı, yaz aylarının yeni uzun yol tercihi olabilir.

Bir yerde yakalayın

Bedük yeni albümü “FlashForward”ı yayınladı da elektroniğe, funk’a doyduk şükür.

Enerjik şarkıları bu kez İngilizce seslendirdiği ve Londra merkezli bir iş yaptığı için sesini daha rahat duyurabileceğini düşünüyorum.

Yaz festivalleri için Türkiye’ye gelmeye hazırlanan Bedük’ü bir yerde yakalayıp canlı canlı dinlemelisiniz...

Nilüfer’e yeni soluk

Cover yapmayı pek bir seven Narda Afrika, dört yıl aradan sonra çıkaracağı yeni albümü öncesinde Müslüm Gürses’in “Nilüfer” şarkısını yeniden yorumladı.

Kimse Müslüm Gürses gibi söyleyeme-yecektir bir daha, orası kesin. Ama Narda Afrika da şarkıyı günümüze taşımayı, ona yeni bir hava katmayı başarmış doğrusu.

Neler dinledim?

◊ Sırma Altuğ - Forgive Me

◊ Ceg - Kafamız Matiz

◊ Herkestam - Kretas

◊ Palmiyeler - Derine

◊ Narda Afrika - Nilüfer

Radar

Sırma Altuğ, sıkı müzik eğitimi almış biri. Amerika, İstanbul ve ardından Strazburg’a gitmiş, birçok Strazburg’a giden müzisyen gibi elektronik müziğe merak salmış. İlk EP’si “Homecoming” bu cuma günü yayınlanacak.

Öncesinden Bandcamp’ten dinlemek mümkün. “Forgive Me” ise şimdilik uzak ara favorim.