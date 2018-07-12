Yaz şimdi geldi

Kenan Doğulu, 20 Temmuz’da Ken adıyla çıkaracağı “Vay Be” albümünü önce köşe yazarlarına dinletti.
Vaadi ise yepyeni bir sesle yepyeni bir Kenan Doğulu albümü olduğuydu.
Daha albümün ilk şarkısında, uzun süredir birlikte şarkı hazırladığı Bora Uzer’in parmağının olduğu net şekilde hissediliyor. “Boş Sayfa” ve “Vay Be”den sonra Ozan Doğulu’nun düzenlemelerdeki popüler tavrı bir adım öne çıkıyor.
Tamamı yaz kokulu, elektronik altyapı destekli, etnik öğelerin de kulağa çalındığı şarkıların şüphesiz en piyasa, en düğün, en halay olanı yeni bir “Güzeller İçinden” olan “Dansa Kaldır”! Tam bir virüs, dinledikten sonra “yengeyi dansa kaldır” deyip durmaktan kendinizi alıkoyamıyorsunuz.
Tamamı düşünüldüğünde yine iyi bir popüler müzik albümü olan “Vay Be”, ilk şarkılarda yenilikçi, devamında ise bildiğiniz Kenan Doğulu tadında. Albümün tutmama imkanı yok.
Ünlü destek
Alp Ersönmez, ikinci solo albümü “Cereyanlı”nın çalışmalarında sona yaklaştı.
Ünlü bas gitaristin “Hafif Batı Müziği” adlı şarkısına dünyaca ünlü caz trompetçisi Erik Truffaz solosuyla destek verdi.
Boş yok
Şirin Soysal ve Erdem Helvacıoğlu’nun ortak projesi Joy Exit, kendisiyle aynı adı taşıyan EP’sini yayınladı.
Ödüllü müzisyen Helvacıoğlu ile Soysal’ın dünya kalitesindeki sinematik pop çalışmasındaki 5 şarkıda da boş yok.
Şu azmi kimsede görememek
Nicedir sahnesine dans şovları ekleyen, konuk sanatçı ağırlayan, 20’nin üzerinde şarkı söyleyen sanatçı ve grupları duyuyordunuz ama bu bir ilk olacak.
Hayko Cepkin, Zeytinli Rock Fest’te konser alanına paraşütle inmeyi planlıyor. Hatta çalışmalara başladığını eşe dosta sosyal medyasından ilan etti bile. Sesi, sahnesi için alıştırma yapan Cepkin, bunlar yetmezmiş gibi bir de paraşütle alana inmek için alıştırma yapıyor.
Logolu paraşütü için aylarca uğraşan Hayko Cepkin, hızını alamaz ve sağdaki soldaki açık hava konserlerine de iner bu yaz, benden demesi. Onun sahnesinin görkemi için gösterdiği azim nicelerinin başına!
Vergiler, döviz ve acı bilanço
Döviz kurundaki dalgalanma piyasalar kadar, kültür sanat dünyasını da derinden etkiliyor. Birgün Gazetesi’nden Öykü Özfırat, döviz artışının etkinliklere acı yansımasını gözler önüne seren bir yazı kaleme aldı.
Müzik dünyasının önde gelen organizatörleriyle görüşen Özfırat, yükselişe geçen döviz kurunun, 1 yıl önce hazırlanan bütçelerin dışına çıktığını, bilet fiyatlarındaki artışa rağmen kâr-zarar tablosunun istenilen ölçüde olmadığını vurguladı.
Özellikle müzik alanında yıllardır öz sermayeleriyle etkinlik düzenlemeye çalışan isimlerin yanıtları, ekonomik şartlar minvalinde yürek burkuyordu. Çözüm olarak en azından vergi indirimi isteyen özel kuruluşların başlarındaki kişilerin yıllardır yükselen çığlığını görmemek çok zor. Hele ki kültür sanat alanında faaliyet gösteren isimlerin bu serzenişi her bilette, her etkinlikte bizim cüzdanımıza yansırken...
Radar
Şüphesiz bu haftanın benim için keşfi Base 42 ekibinin YouTube kanalında yaptığı “Soğuk Savaş” programı oldu. Kanalda “Gülersen Kaybedersin” temalı programı fark etmemi sağlayansa, onların tanımıyla “uzun isimli rock grupları”nın solistlerinin katılması oldu. Daha önce izlemediyseniz izlenesi, ünlü isimleri konuk edesi bir program.
Base 42 ekibinden Boğaç Soydemir, Berk Sevgi ve Buğra Oflaz’a koca bir magazin servisini günlerdir güldürdükleri için bu vesileyle teşekkürü de bir borç bilirim.
Ne dinledim
◊ Joy Exit - The Absence
◊ Years&Years - If You’re Over Me
◊ Killa Hakan - Sen Dönme
◊ Sinan Öksüztepe -
Uykusuz ve Yorgun
◊ Glasxs -
Yemen Türküsü
Yaz şimdi geldi
Kenan Doğulu, 20 Temmuz’da Ken adıyla çıkaracağı “Vay Be” albümünü önce köşe yazarlarına dinletti.
Vaadi ise yepyeni bir sesle yepyeni bir Kenan Doğulu albümü olduğuydu.
Daha albümün ilk şarkısında, uzun süredir birlikte şarkı hazırladığı Bora Uzer’in parmağının olduğu net şekilde hissediliyor. “Boş Sayfa” ve “Vay Be”den sonra Ozan Doğulu’nun düzenlemelerdeki popüler tavrı bir adım öne çıkıyor.
Tamamı yaz kokulu, elektronik altyapı destekli, etnik öğelerin de kulağa çalındığı şarkıların şüphesiz en piyasa, en düğün, en halay olanı yeni bir “Güzeller İçinden” olan “Dansa Kaldır”! Tam bir virüs, dinledikten sonra “yengeyi dansa kaldır” deyip durmaktan kendinizi alıkoyamıyorsunuz.
Tamamı düşünüldüğünde yine iyi bir popüler müzik albümü olan “Vay Be”, ilk şarkılarda yenilikçi, devamında ise bildiğiniz Kenan Doğulu tadında. Albümün tutmama imkanı yok.
Ünlü destek
Alp Ersönmez, ikinci solo albümü “Cereyanlı”nın çalışmalarında sona yaklaştı.
Ünlü bas gitaristin “Hafif Batı Müziği” adlı şarkısına dünyaca ünlü caz trompetçisi Erik Truffaz solosuyla destek verdi.
Boş yok
Şirin Soysal ve Erdem Helvacıoğlu’nun ortak projesi Joy Exit, kendisiyle aynı adı taşıyan EP’sini yayınladı.
Ödüllü müzisyen Helvacıoğlu ile Soysal’ın dünya kalitesindeki sinematik pop çalışmasındaki 5 şarkıda da boş yok.
Şu azmi kimsede görememek
Nicedir sahnesine dans şovları ekleyen, konuk sanatçı ağırlayan, 20’nin üzerinde şarkı söyleyen sanatçı ve grupları duyuyordunuz ama bu bir ilk olacak.
Hayko Cepkin, Zeytinli Rock Fest’te konser alanına paraşütle inmeyi planlıyor. Hatta çalışmalara başladığını eşe dosta sosyal medyasından ilan etti bile. Sesi, sahnesi için alıştırma yapan Cepkin, bunlar yetmezmiş gibi bir de paraşütle alana inmek için alıştırma yapıyor.
Logolu paraşütü için aylarca uğraşan Hayko Cepkin, hızını alamaz ve sağdaki soldaki açık hava konserlerine de iner bu yaz, benden demesi. Onun sahnesinin görkemi için gösterdiği azim nicelerinin başına!
Vergiler, döviz ve acı bilanço
Döviz kurundaki dalgalanma piyasalar kadar, kültür sanat dünyasını da derinden etkiliyor. Birgün Gazetesi’nden Öykü Özfırat, döviz artışının etkinliklere acı yansımasını gözler önüne seren bir yazı kaleme aldı.
Müzik dünyasının önde gelen organizatörleriyle görüşen Özfırat, yükselişe geçen döviz kurunun, 1 yıl önce hazırlanan bütçelerin dışına çıktığını, bilet fiyatlarındaki artışa rağmen kâr-zarar tablosunun istenilen ölçüde olmadığını vurguladı.
Özellikle müzik alanında yıllardır öz sermayeleriyle etkinlik düzenlemeye çalışan isimlerin yanıtları, ekonomik şartlar minvalinde yürek burkuyordu. Çözüm olarak en azından vergi indirimi isteyen özel kuruluşların başlarındaki kişilerin yıllardır yükselen çığlığını görmemek çok zor. Hele ki kültür sanat alanında faaliyet gösteren isimlerin bu serzenişi her bilette, her etkinlikte bizim cüzdanımıza yansırken...
Radar
Şüphesiz bu haftanın benim için keşfi Base 42 ekibinin YouTube kanalında yaptığı “Soğuk Savaş” programı oldu. Kanalda “Gülersen Kaybedersin” temalı programı fark etmemi sağlayansa, onların tanımıyla “uzun isimli rock grupları”nın solistlerinin katılması oldu. Daha önce izlemediyseniz izlenesi, ünlü isimleri konuk edesi bir program.
Base 42 ekibinden Boğaç Soydemir, Berk Sevgi ve Buğra Oflaz’a koca bir magazin servisini günlerdir güldürdükleri için bu vesileyle teşekkürü de bir borç bilirim.
Ne dinledim
◊ Joy Exit - The Absence
◊ Years&Years - If You’re Over Me
◊ Killa Hakan - Sen Dönme
◊ Sinan Öksüztepe -
Uykusuz ve Yorgun
◊ Glasxs -
Yemen Türküsü