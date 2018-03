Yastık altındaki besteler çıksın artık

Hâlâ konserlerinde en öne geçer, bağır çağır söylerim şarkılarını, hiç gocunmam ergenliğimden.

Çok güzel cover parçalara imza atmışlardır... Sevda Çiçeği gibi.

Son olarak yeni bir parça çıkardıklarında yıl 2017’ydi. O günden bugüne yeni şarkı gelecek diye beklentimiz de artmıştı açıkçası.

Geçtiğimiz günlerde Sultan-ı Yegah’ı yeniden yorumladılar. Attila İlhan şiirini büyük usta Ergüder Yoldaş bestelemişti (ruhu şad olsun).

Beste tek başına yıkılıyor. Grup, özellikle şarkının uzun versiyonunda müzik konusunda adeta ders veriyor.

İki yeni şarkı çıkaracak kadar uzun bir yeni beste ortaya koymuşlar. Gel gör ki insan ister istemez yüksek sesle şunu sorarken buluyor kendini: Neden cover ama neden?

Ergüder Yoldaş’ın oğlu Tunç Devrim Yoldaş, Twitter’dan “Bir saniye bile şüphe etmeden emanet ettik. Şahane bir prodüksiyon olmuş” dedi. Haklıydı da, prodüksiyona laf eden çarpılır gerçekten.

Ama artık bu denli büyük bir grubun cover parça ile single çıkarmasına tahammül edemediğimi de söylemeliyim.

Bu arada öncesini bilmeyen nesiller de dönüp Nur Yoldaş versiyonunu dinliyorlar, öyle bir fayda oluşmadı desem yalan olur.

Ama Mor ve Ötesi için artık yetsin bu cover, daha doğrusu atıllık meselesi. Yastık altındaki besteler çıksın, özümüze dönelim, bağıra çağıra söyleyelim, dinleyelim.

13’ün şerefine

Ediz Hafızoğlu’nun 2014 yılında başlattığı müzikal projesi Nazdrave, Bulgarca “şerefe” demek.

Hafızoğlu, projenin üçüncü albümü olan 13’te de yine muhteşem kadın sesleri ve davul tınısını bir araya getiriyor, Balkan müziğine, kadın vokallerin şerefine kadeh kaldırıyor.

Hafızoğlu’na Birsen Tezer, Ece Ünsal, Elif Çağlar Muslu, Jülide Özçelik ve Ülkü Aybala Sunat’ın eşlik ettiği 13’ün mastering’ini de Grammy ödüllü ses mühendisi Dave Darlington yapmış.

Bulut Gelir’de bir fena oldum, gözlerim doldu. Ülkü Aybala’nın sesi ne güzeldir, aman tanrım! Bu vesileyle kendisinin Artiz Kahvesi’ni de dinledim hemen arkasından...

Peki ya Elif Çağlar’ın seslendirdiği Doğru?

Gelelim müziğe...

Bu kadar başarılı müzisyen bir aradayken, çalışmayı beğenmeme lüksünüz neredeyse olmuyor. Çünkü bu özenle oluşturulmuş kadro, etkileyici bir harmoniyle çalıyor.

Kızgın ama haksız değil

Sokrat ST’nin ikinci albümü Grafomani sonunda yayınlandı.

Şanışer, Mert Şenel, Beta BB, Meriç Can Ateş, 12 şarkılık albüme ses verenlerden oldu.

Bu ara rap camiasını sıkı bır üretkenlikte görmek sizi şaşırtmasın. Hem popüler müzik artık rap, hem de rap yapanlar için gündemi sıkı sıkıya takip etmek, kendi gündemine sahip olmak bu üretkenlikte etken.

Albümün introsu niteliğindeki Distopya ile Sokrat ST’nin dünyasına hızlı bir giriş yapıyorsunuz ve albüm sizi onun kızgın, kırgın dünyasında bir yolculuğa çıkarıyor.

Pazar öğleden sonrası albümü

Kerem Görsev, Türkiye’de caz denince akla gelen ilk isimlerden biri.

Yeni albümü After the Hurricane’i dinlemek ise akıl almaz bir keyif.

Eğer siz de duygusal şarkılar seviyorsanız, bunun pazar öğleden sonrası naifliğinde bir albüm olduğunu söylemeliyim.

Görsev bu albümünde, trompette Terell Stafford, kontrbasta Peter Washington ve davulda Ferit Odman ile muhteşem bir işe imza atmış.

Albümde eşi Deniz Kurt Görsev’e yazdığı Dorea, After the Hurricane, Mermaid ve Maybe One Day’in neşe saçtığı dikkatten kaçmıyor.

Çarpılmaya hazırlanın

In Hoodies’in (Murat Kılıkçıer) şarkı kalitesi her geçen gün artıyor, müziğini bir üst basamağa taşımaya devam ediyor.

2016 yılından bu yana ilgiyle takip ettiğimiz In Hoodies’in dört şarkılık EP’si Circling the Cage, hızlı bir elektrik akımının ardından yumuşak bir inişe izin veriyor.

Sırf bu açıdan bile In Hoodies müziğine çarpılmaya hazırlanın. İkinci albümle birlikte sanıyorum ki şansı (She Past Away gibi) Türkiye’den çok yurtdışında açılacaktır.

Radar

Bu bölüme albümsüz yetenekleri koymayı tercih etsem de Kozmik Yıkım’ı ayrı bir keşif olarak paylaşmak istiyorum.

Bizim muhitin çocuklarıymış, Bakırköy’den çıkmalarmış.

Ozan Çam, Ali Cem Öztürk ve Fırat Can Yılmaz’dan oluşan bu nadide punk grubumuz, ikinci albümleri Ruhunu Bize Sat’ı yayınlamış bile.

İkinci albümde radara girmek başka, iyi bir albümü bu vesileyle tanıtmak bambaşka.

