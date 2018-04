25. İstanbul Caz Festivali kapsamında Ankara’da bir, İstanbul’da iki konser verdi.

Zorlu PSM’deki son konserinde ben de kendisiyle tanışma imkanı buldum.

Konsere ne kadar iyi hazırlandığını, ne güzel çalıp söylediğini falan bir kenara bıraktım, küçüklerin ona olan derin sevgisini sordum. Sormasan olmaz, sonuçta 1.5 saatlik konseri onların dinmeyen çığlıkları eşliğinde izledik.

Benim “Nedir bunun sırrı?” soruma Pergolizzi’den ilginç bir yanıt geldi:

“İnan ben de bilmiyorum, sanırım beni Willy Wonka’ya benzetiyorlar!”

Karşılıklı gülüştük bu yorumuna da...

Hakikaten benziyor sanki!

Ne dinledim?

- Ansızın Bi’ İnfilak - Bi Şekil Yap

- Dahakara - Oh Lord

- Rashit - Ya Sev Ya Terk Et

- Altın Gün - Kaymakamın Kızları

- Afterpartees - Life is Easy

Türklerin de Rikodisco’su var

Dünyada örnekleri olur da Türkiye’de DJ’lerden oluşan bir grup olmaz mı?

Artık Türklerin de Rikodisco’su var diyeyim, siz anlayın...

Rikodisco’da Mahmut Orhan da var, Aytaç Kart da, Sezer Uysal da.

Çok üretkenler, kendi prodüktörlüklerini yapıyorlar, dünyayı geziyorlar. YouTube kanalları Rikodisco’da da 272 bin takipçileri var ve günden güne artıyor.

Mahmut Orhan’ı sevdiyseniz bütün ekibi listenize almak isteyeceksiniz.

Benden söylemesi.

İçten ve yalın

“O Ses Türkiye 2016” birincisi Emre Sertkaya’nın ilk albümü “Yanıyor” geçen hafta dijital platformlarda yayınlandı.

Albümü inanılmaz derecede samimi geldi bana. Abartıdan uzak, içten, yalın... En önemlisi sahip olduğu sesin kalitesini net şekilde ortaya koyuyor. Albümde birkaç türkü de olması daha geniş bir dinleyici kitlesine ulaşacağının garantisi gibi.

Güzel ve temiz bir ilk albüm.

Yolu da kalbi kadar açık olsun...

Oh dünya varmış!

Bedük’ün Londra’ya yerleştiğinden beri neler yaptığını merak ederken, Gravity ve We Dance şarkıları birbiri ardına yayınlandı. İngilizce şarkılarla daha da başarılı olacağına o kadar eminim ki... Elektronik funky tarzındaki yeni albümü FlashForward çıktığında, beş yıllık global Bedük hasretimiz sonlanacak. İngilizce’yi sesine ve sahnesine çok yakıştırdığım Bedük’ün albümünü sabırsızlıkla bekleyenler el kaldırsın!

Konser ömrü uzatır mı

Geçtiğimiz günlerde yakın bir arkadaşım “Sinem ölümsüzlüğün sırrını bulmuş” diyerek bir link attı.

Independent’ta yayınlanan habere göre, konsere gitmek, canlı müzik dinlemek ömrü uzatıyormuş.

İngiltere’nin en büyük konser mekanlarının sahibi O2 ile Goldsmith Üniversitesi’nin araştırmasına göre düzenli olarak konsere gidenlerin ömrü ortalama 9 yıl kadar uzuyor.

17 yaşımdan bu yana düzenli konsere gittiğimi hesaba katarsak, daha uzun süre etrafta olacağımı söylemeliyim.

Şaka bir yana, mutluluk hormonu salgılandığı ve sırf insanlar arasında sosyalleşme imkanı doğduğu için bile konserlere gitmek bu günlerde iyi bir terapi olabilir.

Rap süzgecinden ağır gündem

Rap’in söylemi yerindeyse, kullanılan müzikte ve vokallerde nağmelere itirazım yok.

Müziğin ve sorunların arabeskleşmesine, kahırlaşmasına falan takılmıyorum. Adı Hüsnü Doğan ama biz ona Kezzo diyoruz. Kezzo’nun Karanlık albümü de bir kısma antipatik, bir kısma feci sempatik gelebilir. Ben sempati duyanlar arasındayım.

9 Canlı, Allame, Patron ve Şanışer gibi isimleri kendisine eşlik ederken de görüyoruz.

Şarkı sözlerinde hem özeleştiri var, hem haberleri kendi süzgeçlerinden geçiriyorlar. Hele ki mülteci sorununa değindiği Suriyeli Ali’yi dinlerken insanlığınızdan utanıyorsunuz!

10 üzerinden 10

Cazzip Project’in albümü Stories geçen haftalarda elime ulaştı.

Grubun bas gitaristi Erhan Ertetik’i Kıraç ve Gülşen’in sahne performansından, davulcu Ertuğrul Biber’i ise Bora Öztoprak ve Emre Kınay sahnesinden biliyoruz. Ekip 21. İstanbul Caz Festivali Genç Caz yarışmasını kazanmıştı. Stories ismini taşıyan altı şarkılık albümde de birinciliği ne kadar hak ettiklerinin altını tekrar tekrar çizmişler.

Nihayet beğendim

Ne yalan söyleyeyim “Ansızın Bi’ İnfilak diye de grup adı olmasın, bu sözler ne alaka” dediğim, “Muhtemelen dinleyemem ben” diye ileri geri konuştuğum Ansızın Bi’ İnfilak grubundan Bi’Şekil Yap şarkısını beğendim. Darısı diğer şarkılarının başına.

Radar

Radar bölümümüzde bugün bir oyuncuyu ağırlayacağım. Arada filminde punk grubu solisti olarak gördüğümüz Ceren Moray, filmin soundtrack’inde Ben Senin Fahişen Değilim şarkısını söylüyor.

Bayağı gelecek var. Grubunuza kadın punk vokal lazımsa, lütfen kendisine ulaşın.