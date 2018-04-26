Ülkenin festivallerle imtihanı

Sahnede ve sokakta kullanılması zor kıyafetlerin rahatlıkla giyildiği yerler olarak anımsıyorsunuz. Aslında ikisi de güncel sanat ve müzik festivali.

Param yetmediğinden Coachella’yı siteden canlı yayınlarla, Burning Man’i ise InstaStory’den takip ediyorum. Mesela bu yıl Burning Man’de Selda Bağcan sahne alacak, onu da bu yolla izlemeye hazırlanıyorum.

Ev konforunda Beyonce konseri görüntülerine bakarken, festivallerin gösterilen yüzleri ile gerçekte olup bitenlerin alakası olmadığını fark ettim, bu konunun altını çizeyim dedim.

Kalabalık, hınca hınç dolu bir konser alanı. Ben bile “Beyaz Türk olmuşum, kalabalığa gelemiyorum” derken, bizim ünlüler nasıl, ne şekilde izlediler o konserleri diye düşünmeden edemiyorum.

İki festival de geniş yelpazede müzik, eğlence ve farklı disiplinde sanat dallarına ev sahipliği yapıyor.

Gel gelelim sosyal medya paylaşımlarında hep katılımcıların kıyafetleri ön planda... Konser görüntüsüne hasret kaldığımı söylemeliyim. (Üstelik sık sık ‘Konseri izleyin, çekmeyin’ diyen benimdir, hatırlatırım.)

En üzücü yanı şu, katılımcıların bu konserleri izlediklerini de sanmıyorum. Paylaşımlara bakarken tipik bir “oradaydım” hissiyatı geçiyor bana sadece.

Diyeceksiniz ki Rihanna da festival boyunca şekilden şekle girdi... Ama fan görüntülerinden gördüğümüz kadarıyla her konserde en öndeydi. Türkiye’deki yabancı gruplu festivallerin azlığından olsa gerek, var olan festivallere de artık fotoğraf stüdyosu gözüyle bakılıyor. Festival alanından bir boy, bir portre fotoğrafı paylaşımı şart!

Bu iki yüksek kalibreli festivali (Farklı türde müzikler dinleyenler için daha iyi festivaller var tabii ki; Tomorrowland, Wacken, Roskilde, Glastonbury gibi) Kaliforniya moda haftasına çevirenlere de eyvallah ama konudan saptıklarını hatırlatmakta fayda var.

Sonuçta sıradan bir kombine 429 dolar, VIP bilet ise 999 dolardı bu yıl. 4 kişi VIP çadırlı konaklama tercih etmek 5600 dolar, safari çadırında iki kişi konaklamalı hafta sonu ise 8500 dolar. Keşke paranızın karşılığını alsaydınız.

Canlı da görelim

Cover grubuyken kendi albümlerini çıkarmaya karar veren Serin, yeni EP’leri ile ilk adımı attı.

Grunge, punk, alternative pop rock esintileri taşıyan beş şarkılık çalışmada beni kendini çeken ilk şey müzikten ziyade sözler oldu.

Bu özellik onu yaz festivallerinde görmeyi arzu

etmemi sağlamakla kalmadı, tez vakitte canlı izleme isteği uyandırdı.

Ev kaydı

Bu hafta biraz elektronikten gidiyoruz. Tolerance Break gibi Sordino da downtempo. Tuğrul Gültepe’nin yeni projesi olan Sordino, 4 şarkıdan oluşan ilk çalışması “Routin”i yayınladı.

Gayet ev kaydı ama kulak tırmalamıyor. Aksine bu müzikler sanki yanınızda yapılmış hissi veriyor. Yakın arkadaş samimiyeti kuruyor sizinle. Dinlenesi...

Indie’ciler buraya

Ne Jüpiter, yeni bir grup. Onlar da albüm yerine EP tercih edip piyasa nabzını tutmak isteyenlerden. Melih Baydoğan, Batuhan Savaşer ve Abdurrahman Alkan’dan oluşan grup, iyi ki müzik sevgilerinin peşinden gitmiş. Mart başında çıkan “Aklımın Derinlerinde” keyifli bir EP olmuş.

Şarkıları atlamak aklınızdan bile geçmiyor. Indie sevenlerin bir bakmasında fayda var.

Huzursuz bir albüm

Selim Siyami Sümer’i eskiden tanıyanlardanım. Pop parçalarını da bilirim, şimdiki ekip arkadaşı Taçkın Bilal’le yer aldıkları Multitap’ta yaptıkları pozitif alternatif müziği de...

İkili elektronik müziğe gönül verdi, çeşitli yerlerde “Tolerance Break” adlı yeni gruplarıyla çalmaya başladı.

Geçen hafta ise grubun ilk EP’si Nonself yayınlandı. Downtempo, sample’lar ve canlı enstrümanların harmanlandığı bu yeni ve daha atmosferik çalışmada vokal aramayın, çünkü vokallerini de enstrüman gibi kullanıyorlar.

Sonuçta elimize geçen bu deneysel albüm aynı zamanda biraz huzursuz ve tekinsiz.

Neler Dinledim?

Tolerance Break - Child Nature

Sordino - The Square

Kök - Bindik Bir Alamete

Serin - Densiz

Ne Jüpiter - Ineffable

Radar

Hayırsız Ada’nın parçalarına YouTube’ta denk geldim. Nazaman ve Uyurkent meğerse yakında tamamlanacak albümlerinin öncüsüymüş. Rüya içinde rüya gördüren bir tarzları, benle aynı varoluşsal sıkıntıları var.