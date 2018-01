Teoman yalnızlığı

Hit’lerin gölgesinde kalan karamsar şarkılarını bugünkü aklı ve hissiyle yeniden seslendirdi.

26 şarkı ve iki CD’lik bu antoloji, Teoman’ın 21 yıllık kariyerinde yayınladığı 10 albümdeki şarkılardan seçildi.

Düzenlemeler, dört şarkıda Vega grubundan tanıdığımız Tuğrul Akyüz’e, geri kalanında ise Mehmet Cem Ünal ve Safa Hendem’e ait.

Düzenlemelerin öyle bir hastası oluyorsunuz ki birçok kişi bazılarının yeni Teoman şarkısı olduğuna inanıyor.

Sosyal medyaya bakarsanız gençlerin kafa karışıklığını daha rahat görürsünüz.

Teoman’ın elinden çıkan bu şarkılar öyle ustaca bir araya getirilmiş ki... Yaratmak istediği soundtrack havası ise kendinizi ağır bir romantik-dram filminin içinde hissetmenize yol açıyor. Kız muhtemelen ölecek ve adam yalnız kalacak...

“Hayalim; bu albümün, evde, tercihen gözler kapalı, dikkatlice dinlenmesi” diyen Teoman’a uyarsak, kabus gibi günler bizi bekliyor!

Koyu bir karanlığın içine çekiyor sizi şarkılar ve eğer dikkatli davranmazsanız Teoman’ın yalnızlığına ortak oluyorsunuz... Ya da belki tam tersi, o sizinkine ortak oluyor.

Bye Bye Wild Beasts

13 yıldır birlikte olan Wild Beasts grubu ayrıldıklarını açıkladı. Ardından son konserlerinden birini yapmak için Salon sahnesine çıktılar. Geriye sadece şubat ayındaki üç konser kaldı.

Dünya gözüyle içimizde kalmasın bir kez daha izleyelim diye gittik.

Ses bizi bizden aldı, ikinci mikrofonu doğru düzgün açamamaları hüzün yarattı.

İstanbul müzik dinleyicisinin akın ettiği konser o kadar rağbet görmüştü ki içeri dışarı yaparak veda ettik kendilerine.

Yolları açık olsun.

II. Laneth çıkarması

90’ların kült fanzini Laneth ikinci bir gece düzenliyor.

The Climb, Tünay Akdeniz, Rashit, Asafated, Murder King, Razor’ın canlı performansları ve Nikki Wild’ın DJ setinin başında yer alacağı gece, 10 Şubat’ta Salon’da gerçekleşecek.

Yeni proje: Harmondia

Berke Can Özcan ve Burak Irmak birçok projede yer aldıktan sonra yeni işleri Harmondia ile geri dönüyor.

9 Şubat’ta yayınlanacak “A Strange Tissue of Space and Time” albümleri şimdiden merakla beklediklerim arasında.

Mars’ta hayat aranıp dursun, Harmondia’nın hikayesi sürekli koordinatları ve yörüngesi değişen bir evren...

Müzik bu gezegeni nereye götürecek, yakında göreceğiz.

Ezhel sahnede ne güzelmiş

Ezhel geçen hafta iki kez üst üste Babylon’da konser verdi. Biletleri tükenen konserlerdi bunlar.

Aslına bakarsanız ne zamandır verdiği tüm konserlerin biletleri tükeniyor.

Sahneye Ankara rap’çilerini de çıkarıyor. Toplasan bir DJ ve bir MC olarak sahne şovu hazırlıyorlar.

Ezhel’in bir şeytan tüyü var, bunu kapıdaki kuyruğa bakarak anlamak mümkün.

Söylemleri mi, sahne hakimiyeti mi, hazırladığı şov mu bilinmez, gözünü Ezhel’den a-la-mı-yor-sun.

Zaman zaman ses sıkıntısı elbette oluyor ama sahnenin şanındandır, nazar boncuğudur diyorsun.

Babylon’daki konser de aynen böyleydi. Hıncahınç dolu salonda bir saniye durmadı, AgaB ve Kamufle’yi de sahneye çıkardı.

Öncesinde ve sonrasında rap duayeni Fuat Ergin, DJ setiyle müzikseverleri konser moduna soktu.

Hürriyet Pazar ekinde, Ezhel’in “Müptezhel”i 2017’nin en iyi albümü seçilmişti.

Bunu hak ettiğini görmek hiç zor değil.

Ne dinledim?

◊ Teoman - Tuzak

◊ Seksendört - Kendimi Kandıramam

◊ Ezhel - Nefret

◊ Harmondia - Intergalactic Hitchhikers

◊ AgaB feat Eypio - Haydaa

Anna Prior kutlamaya geliyor

Taksim’in, ardından Caddebostan’ın ve sonra Beşiktaş’ın mekanı olan Joker No:19, üçüncü yaşını bir etkinlikle kutluyor.

Mekanda 7 Şubat günü Metronomy’den tanıdığımız Anna Prior, DJ setinin başında olacak.

Radar

Kaç Canım Kalmış’ın “Deniz Göçü”, Erkin Gören’in “Veys” ve Gulyabaniler’in “Hadi Gidelim” şarkıları bu hafta radara takılanlardan oldu.