Teoman neden DJ oldu

Aklınızda dönen soruları görür gibiyim. O yüzden iki gündür konuşulan “Teoman nasıl oldu da janti bir DJ’e dönüştü” konusuna ışık tutacak bir yazı kaleme aldım. Buyursunlar...



Bir kere Teoman sadece “sahnedeki rock star” değildir, gece hayatını da sever. En azından bir kez olsun, eğlence mekanlarından çıkarken çekilmiş bir fotoğrafına rastlamışsınızdır.

Seneler evvel Hayal Kahvesi’nde düzenlenen “Teoman’ın Sevdiği Şarkılar” gecelerinde, salt kendi sevdiği şarkıları çalardı. Birkaç kez denedikten sonra çok kişisel bir set hazırladığını düşünüp bu işleri bırakmıştı.

Sonra bir daha DJ olarak anılmadı, ta ki geçtiğimiz günlere kadar.

Hikaye, nisan ayında özel bir gecede işletmeci Şeniz Bengüer’in “Teoman DJ’lik yapsın” demesiyle başladı. Önce aklına yatmasa da sonradan kabul etti.

Şimdilik üç etkinlikte çaldı. Ama bununla bitmiyor.

“O” albümünde yer verdiği “Kişisel Bir Şey” şarkısı, DJ’lik macerasının da başlığı oldu. İsim annesi ise menajeri Funda Sanlıman.

Plaj partileri ile rock camiası pek örtüşmediğinden, bu işlerde ünlü menajer Haluk Şentürk destek veriyor kendisine. Toplam iki saatlik performansta Teoman’a, çellist Taylan Aygar ya da elektronik müzik camiasında bilinen adıyla Taylan von Aygar eşlik ediyor.

Aygar önce birkaç şarkı çalıyor, ardından seti Teoman tamamlıyor.

Bazı etkinliklerde kemancısı ve vokalisti Melisa Uzunarslan ve saksafonda Toygun Sözen de onlara katılıyor. Proje daha yeni olsa da DjTeoman.com adresinden ünlü ismin neler çaldığına bakmanız mümkün.

Bu yeni projenin en güzel kısmı ise Teoman’ın konser ciddiyetini DJ’liğe de taşıması:

Kadife perdeler, takım elbise, müzisyen duruşu... Sanıldığı gibi setlerinde eline mikrofon alıp şarkı söylemiyor ama Peyk de çalıyor, Jamiraquai da...

Bu farklı Teoman deneyimini bir yerde yakalarsanız kaçırmayın.

Oylar Ümmet’e

Geçtiğimiz yıl “Dünyanın En İyi 100 DJ’i” yarışmasında 19’uncu sıraya yükselen Ümmet Özcan, 19 Ağustos’ta İstanbul’daki Moovement Festivali’nde yer alacak.

Yeni single’ı “Everything Changes”de tarzını bir kuble olsun değiştiren Özcan, bu yıl da DJMAG’in uzun yıllardır düzenlediği “Dünyanın En İyi 100 DJ’i” yarışmasında ilk 10’a girebilmek için oylarınızı bekliyor.

Onurr diyor ki: Şampiyon Benim Bence

Onurr’un ilk albümü Bi Kahramanlık Hikayesi, haziranda çıkacaktı ama ağustosa sarkmış (iyi ki)... 11 Ağustos’ta yayınlanacak albümü önceden dinleme şansı bulanlardanım.

Albüm üzerinde belli ki çok çalışılmış, müzikal anlamda dolu dolu aranjeler var.

Çıkış şarkısı Derviş’te ve bir dönem solistliğini yaptığı Sakin grubu döneminde yazılan Ağlayamam’da Sezen Aksu’nun da parmağı var.

İrem Derici’nin okuduğu ama Onurr ve Alper Narman imzası taşıyan hit’lerden Aşk Kışlıkları Giy, sekiz parçalık albümde yer alan eserlerden...

Söz ve müziklerde Alper Narman ile işbirliğine devam eden Onurr, albüme öyle bir parça koymuş ki kendi şarkılarını söyleyen Hadise’ye yanıt mı diye düşünmeden edemiyorsun...

Albümde yer alan Şampiyon Benim Bence, Hadise’nin Şampiyon’una gönderme gibi.

Ucunu açık bırakıyorum, şarkı kaydında mı yoksa sonrasında mı Hadise ile tartışılmış bilmesem de, ona yanıt olarak albüme konulmuş sanki.

Son söz: Albümün içinde birden çok hit parça var.

Yeni yerler yakın

Başak Günak yani müzik sektöründe bilinen adıyla Ah!Kozmos, yurtdışında Türkiye’den daha fazla tanınmaya başladı. Bastards ve Flesh isimli EP’lerinin ardından elektronik müzik sahnelerinin aranılan isimlerinden olan Ah!Kozmos 12 Ağustos’ta Porto Sant’Elpidio’da düzenlenen GNU Festival’in ilk gün headliner’ı (geceyi kapatan ismi).

Sıklıkla Almanya’da yaptığı performanslarının haberini alsak da Ah!Kozmos’un yolu daha pek çok ülkeye düşecek gibi görünüyor.

Denizde konser “in”

Yaz aylarının şüphesiz en favori etkinliği, bir teknede felekten bir gece çalarken konser dinleme keyfi. Denizde Caz konserleri kapsamında yarın Ayşe Gencer ve İmer Demirer, The Primetime Cruise gemisinde sahnede olacak.

Ekibe Serkan Özyılmaz, Matt Hall ve Ekin Cengizkan da eşlik edecek.

Denizde müzik dinlemek isteyen ama caza özel ilgi duymayanlar ise yine yarın Luxus ve Sattas’ı Müzik Boğaz’dan Gelir tekne konserlerinde izleyip dans edebilir.

Bu hafta ne var?

Yavuz Çetin’in anılacağı 4. Yavuz Çetin Müzik Festivali, 13 Ağustos’ta UNIQ Açıkhava Sahnesi’nde gerçekleşecek. Büyük Ev Ablukada, Flört, Moğollar, Bulutsuzluk Özlemi, Kurtalan Ekspres, Murat İlkan & Metin Türkcan (Akustik), Pentagram, Sahte Rakı, Can Gox, Palmiyeler, Eskiz, Mosquito ve sanatçının oğlu Yavuzcan Çetin de sahne alacak.

Yarın KüçükÇiftlik Bahçe’de Greenify Fest’de Iyeoka, Adamlar, Can Gox ve Evrencan Gündüz; 12 Ağustos’ta ise KüçükÇiftlik Bahçe Sunar’da Levent Yüksel, Mirkelam ve Deniz Sipahi konser verecek.

Bursa’da düzenlenen ve ülkenin en geniş kapsamlı yabancı isimli festivali olan Nilüfer Fest de üç sahnesiyle ülkenin Avrupai festival açığını bu hafta sonu kapatıyor.

10-13 Ağustos tarihlerindeki festivalde Dubioza Kollektiv, Roosevelt, La Caravane Passe, Chico Trujillo, 47Soul, Maximo Park, Erik Truffaz’ın yanı sıra birçok yerli ve yabancı isim daha bulunuyor. Etkinlikte kamplı konaklama imkanı da var.

Neler dinledim?

· Onurr-Replik

· Mabel Matiz-Ya Bu İşler Ne

· Hedonutopia-Blonde

· Sena Şener-Sevemiyorum

· Canozan-Dünyaya