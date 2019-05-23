Tek erkek finalist yarışmayı kazandı

Türkiye’de bir yarışmaya katılıyorsanız ve işin ucunda halk oylaması varsa, erkek değilseniz yandınız! Zira adaylar arasında erkek yarışmacı varsa, mutlaka o kazanır.
Aksi durum nadiren yaşanır.
İşte bakın Vodafone’un ikinci yılına giren “Vodafone FreeZone Son Ses Online Müzik Yarışması” pazartesi günü sonuçlandı ve yarışmayı finaldeki tek erkek Baran Sertkaya kazandı.
Tamam, Baran’ın birinciliği kutlanası, tebrik edilesi bir başarı.
Ancak şaşırtıcı olan, finale kalan 6 kişiden 5’i kadın olmasına rağmen yarışmayı yine bir erkeğin kazanması...
Size yarışmanın istatistiksel bilgilerini de vereyim.
Vodafone FreeZone Stüdyo’da düzenlenen yarışmanın büyük finali halk oylamasıyla gerçekleşti.
Yaklaşık 7 bin kişinin katıldığı organizasyonda 55 bin oy kullanıldı.
Finalde, oyların yüzde 42’sini takım kaptanlarından Buray’ın ekibinde yer alan Baran Sertkaya aldı.
Yarı finalde oylama yapan jüri üyelerinden biri olarak, yarışmaya katılan tüm yeteneklerden haberdardım.
Hatta en beğendiklerim arasında finale kalan Nisan Güngör ve Şevval Ekiz de vardı.
Finalde yer alan diğer yarışmacılar Sevda Sıla Boduroğlu, Elif Yılmam ve İrem Usludur da yetenekli isimlerdi.
Sadece sonuca bakarak bile oy verenlerin ağırlıklı olarak kadın olduğunu, yarışmacı profillerinin erkek izleyicinin ilgisini tam anlamıyla çekemediğini söyleyebilirim.
Yani 6 finalist arasındaki tek erkeğin kazanmasına başka bir neden göremiyorum.
Baran Sertkaya’nın aldığı yüzde 42 oy bunu söylüyor.
Fatma'nın müzikal duruşu
Fatma Turgut, nihayet ilk solo albümü “Elimde Dünya”yı yayınladı. Model devrini geride bırakıp “bakın ben neler yapıyorum” diyen Turgut, albümde Can Bonomo, Emre Aydın, Sibel Algan, Cihan Güçlü, Ersel Serdarlı, Umut Kaya ve Ozan Ünlü şarkılarını okuyor.
Can Bonomo ile yaptıkları düet “Beni Tutmayın”, klasik bir Bonomo şarkısı.
Fatma Turgut’un prodüktörlüğünü Babajim İstanbul (Tarkan Gözübüyük, Cihan Barış ve Ozan Tügen) ile ortaklaşa üstlendiği albüm, pop ve alternatif rock karışımı.
“Elimde Dünya”, Fatma Turgut omurgasına oturmuş güzel bir ilk albüm özetle. Fazla iddialı bir çalışma diyemem ama şarkıcının müzikal duruşunu yansıttığını söyleyebilirim.
Şık hareket
Bu yıl 20-21-22 Haziran günlerinde gerçekleşecek olan Gezginfest, ünlü isimleri yine Van’a götürüyor. Duman, Selda Bağcan, Ceza, Ezginin Günlüğü, Halil Sezai, Feridun Düzağaç, Redd, Hayko Cepkin, Can Bonomo, Mem Ararat, Oğuzhan Uğur, Dodan gibi çok sayıda ünlü ismin yer alacağı festival, Van’ın Gevaş Ada
İskelesi’nde gerçekleşecek. Etkinliğin en güzel taraflarından biri de İran, Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan’dan sanatçıların da katılacak olması.
Dü dü dü Düriye
Gaddar, sessizliğini “Düriye”nin klibiyle bozuyor bu hafta. Nisan ayında yayınladıkları şarkı gün yüzüne çok çıkmasa da klibinin yayınlanmasıyla işin rengi değişti.
Can Çalışkan (gitar), Gürkan Bozacı (bas), Kerem Sedef (davul, geri vokal) ve Övünç Dan’ın (vokal, gitar) yeniden ele aldığı Barış Manço’nun “Düriye”si, metal konserine giden komşu kızı olmuş durumda. Eğlenmek garanti.
İş bitmemiş
Yabancı müzikler hakkında yazmaya çok da gönüllü değilim ama 10 yıl aradan sonra çıkan Rammstein’ın yeni albümü heyecanlandırdı resmen.
Grupla aynı adı taşıyan albümde “Puppe” ve “Auslander” benim için öne çıkan şarkılardan.
Yaşları artık kemale eren grup üyeleri, bu albümle müzikle işlerinin hiç bitmeyeceğini de deklare ediyor bu arada...
İsmin hakkını veriyor
Ansızın Bi’ İnfilak, ikinci albümleri “Retro Bahar” ile resmen gönlümü aldı. Hani bir ürünü etiketini okuyup “vadettiklerini yapıyor mu acaba” diye teste tabi tutarsınız ya, bu albüm de o testte bütün maddeleri tamamlıyor. Ekibin hedefi 20-30 yıl öncesinin hissiyatıyla müzik yapmakmış ve bunu da başarmışlar. Emre Yasak (vokal), Onur Gülanber (elektrik gitar), Barış Eskikaya (klavye), Anıl Ulusoy (bas gitar) ve Kaan Yol’un (davul) yer aldığı grup, ortalamanın hemen üstünde 7 şarkılık bir albüme imza atmış.
Radar
People Around’un “Sheen” isimli şarkısını dinledim geçen gün. Zafer Özkan, Anıl Ulusoy ve Oral Sargın’dan kurulu grup, “Electric Coffin”in ardından “Sheen” ile de etnik-elektronik müzikle gönlümü kazanan isim oldu. Kesinlikle dinlemelisiniz.
Dinlemesi keyifli
Eylül, geçtiğimiz yıl “Çok Kalbimi Kırdın” single’ını yayınlamıştı. Bu yıl ise “Düğüm” isimli EP’si çıktı. “Boşver”, “Hayat” ve “Düğüm” adını taşıyan üç şarkının yer aldığı çalışmada üç ruh hali elektronik düzlemde dinleyiciyle buluşturuyor. Dinlemesi oldukça keyifli.
Tek erkek finalist yarışmayı kazandı
Türkiye’de bir yarışmaya katılıyorsanız ve işin ucunda halk oylaması varsa, erkek değilseniz yandınız! Zira adaylar arasında erkek yarışmacı varsa, mutlaka o kazanır.
Aksi durum nadiren yaşanır.
İşte bakın Vodafone’un ikinci yılına giren “Vodafone FreeZone Son Ses Online Müzik Yarışması” pazartesi günü sonuçlandı ve yarışmayı finaldeki tek erkek Baran Sertkaya kazandı.
Tamam, Baran’ın birinciliği kutlanası, tebrik edilesi bir başarı.
Ancak şaşırtıcı olan, finale kalan 6 kişiden 5’i kadın olmasına rağmen yarışmayı yine bir erkeğin kazanması...
Size yarışmanın istatistiksel bilgilerini de vereyim.
Vodafone FreeZone Stüdyo’da düzenlenen yarışmanın büyük finali halk oylamasıyla gerçekleşti.
Yaklaşık 7 bin kişinin katıldığı organizasyonda 55 bin oy kullanıldı.
Finalde, oyların yüzde 42’sini takım kaptanlarından Buray’ın ekibinde yer alan Baran Sertkaya aldı.
Yarı finalde oylama yapan jüri üyelerinden biri olarak, yarışmaya katılan tüm yeteneklerden haberdardım.
Hatta en beğendiklerim arasında finale kalan Nisan Güngör ve Şevval Ekiz de vardı.
Finalde yer alan diğer yarışmacılar Sevda Sıla Boduroğlu, Elif Yılmam ve İrem Usludur da yetenekli isimlerdi.
Sadece sonuca bakarak bile oy verenlerin ağırlıklı olarak kadın olduğunu, yarışmacı profillerinin erkek izleyicinin ilgisini tam anlamıyla çekemediğini söyleyebilirim.
Yani 6 finalist arasındaki tek erkeğin kazanmasına başka bir neden göremiyorum.
Baran Sertkaya’nın aldığı yüzde 42 oy bunu söylüyor.
Fatma'nın müzikal duruşu
Fatma Turgut, nihayet ilk solo albümü “Elimde Dünya”yı yayınladı. Model devrini geride bırakıp “bakın ben neler yapıyorum” diyen Turgut, albümde Can Bonomo, Emre Aydın, Sibel Algan, Cihan Güçlü, Ersel Serdarlı, Umut Kaya ve Ozan Ünlü şarkılarını okuyor.
Can Bonomo ile yaptıkları düet “Beni Tutmayın”, klasik bir Bonomo şarkısı.
Fatma Turgut’un prodüktörlüğünü Babajim İstanbul (Tarkan Gözübüyük, Cihan Barış ve Ozan Tügen) ile ortaklaşa üstlendiği albüm, pop ve alternatif rock karışımı.
“Elimde Dünya”, Fatma Turgut omurgasına oturmuş güzel bir ilk albüm özetle. Fazla iddialı bir çalışma diyemem ama şarkıcının müzikal duruşunu yansıttığını söyleyebilirim.
Şık hareket
Bu yıl 20-21-22 Haziran günlerinde gerçekleşecek olan Gezginfest, ünlü isimleri yine Van’a götürüyor. Duman, Selda Bağcan, Ceza, Ezginin Günlüğü, Halil Sezai, Feridun Düzağaç, Redd, Hayko Cepkin, Can Bonomo, Mem Ararat, Oğuzhan Uğur, Dodan gibi çok sayıda ünlü ismin yer alacağı festival, Van’ın Gevaş Ada
İskelesi’nde gerçekleşecek. Etkinliğin en güzel taraflarından biri de İran, Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan’dan sanatçıların da katılacak olması.
Dü dü dü Düriye
Gaddar, sessizliğini “Düriye”nin klibiyle bozuyor bu hafta. Nisan ayında yayınladıkları şarkı gün yüzüne çok çıkmasa da klibinin yayınlanmasıyla işin rengi değişti.
Can Çalışkan (gitar), Gürkan Bozacı (bas), Kerem Sedef (davul, geri vokal) ve Övünç Dan’ın (vokal, gitar) yeniden ele aldığı Barış Manço’nun “Düriye”si, metal konserine giden komşu kızı olmuş durumda. Eğlenmek garanti.
İş bitmemiş
Yabancı müzikler hakkında yazmaya çok da gönüllü değilim ama 10 yıl aradan sonra çıkan Rammstein’ın yeni albümü heyecanlandırdı resmen.
Grupla aynı adı taşıyan albümde “Puppe” ve “Auslander” benim için öne çıkan şarkılardan.
Yaşları artık kemale eren grup üyeleri, bu albümle müzikle işlerinin hiç bitmeyeceğini de deklare ediyor bu arada...
İsmin hakkını veriyor
Ansızın Bi’ İnfilak, ikinci albümleri “Retro Bahar” ile resmen gönlümü aldı. Hani bir ürünü etiketini okuyup “vadettiklerini yapıyor mu acaba” diye teste tabi tutarsınız ya, bu albüm de o testte bütün maddeleri tamamlıyor. Ekibin hedefi 20-30 yıl öncesinin hissiyatıyla müzik yapmakmış ve bunu da başarmışlar. Emre Yasak (vokal), Onur Gülanber (elektrik gitar), Barış Eskikaya (klavye), Anıl Ulusoy (bas gitar) ve Kaan Yol’un (davul) yer aldığı grup, ortalamanın hemen üstünde 7 şarkılık bir albüme imza atmış.
Radar
People Around’un “Sheen” isimli şarkısını dinledim geçen gün. Zafer Özkan, Anıl Ulusoy ve Oral Sargın’dan kurulu grup, “Electric Coffin”in ardından “Sheen” ile de etnik-elektronik müzikle gönlümü kazanan isim oldu. Kesinlikle dinlemelisiniz.
Dinlemesi keyifli
Eylül, geçtiğimiz yıl “Çok Kalbimi Kırdın” single’ını yayınlamıştı. Bu yıl ise “Düğüm” isimli EP’si çıktı. “Boşver”, “Hayat” ve “Düğüm” adını taşıyan üç şarkının yer aldığı çalışmada üç ruh hali elektronik düzlemde dinleyiciyle buluşturuyor. Dinlemesi oldukça keyifli.