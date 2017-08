Sezonun en tatlı konser haberleri

9 Eylül: Anne-Marie

Anne-Marie, Instagram’da Türkiye’den bir benimle düet yapmamıştı, onu da gerçekleştirmeye geliyor!

9 Eylül’de Babylon Soundgarden’da olacak.

Gelsin de gerçek yeteneğini birlikte görelim.

27 Eylül: Zoe Keating

Salon’da sezon 22 Eylül’de Roosevelt ile açılıyor. Zoe Keating de sezonun en heyecanla beklenen ismi.

Pop ve klasik müziğin homojen birleşimi Keating’den sonra Salon’da Flunk, Com Truise, Olof Arnolds, Lola Marsh, Wild Beasts çıkacak.

Bu konser programının birçok müzikseveri çok heyecanlandırdığını söylemeliyim.

3 Ekim: Nicolas Jaar

Zorlu PSM’nin beşinci sezon konser ve etkinlikleri arasında gözüme ilk çarpan, elektronik müziğin önde gelen isimlerinden Nicolas Jaar oldu. Dolu dolu bir program sunan merkez; Patricia Kaas, Michael Kiwanuka, HVOB ve Lamb’i de getireceğini açıklayarak beni kalbimden vurdu!

10 Ekim: Dream Theater

Progresif rock/metalin efsanevi grubu Dream Theater, “Images & Words” albümlerinin 25’inci yıldönümü kapsamında Volkswagen Arena’da sahneye çıkacak.

Türkiye’ye yeniden geleceklerini duymak, beni en az 5 sene öncesine, festivallerin yoğun yapıldığı döneme ışınladı.

Haberi aldığımda çocuk gibi sevindim...

16 Aralık: The Horrors

The Horrors’ı 2007’de Radar Live’da izlediğimde “Arkadaş, bu ne!” dediğimi hatırlıyorum. Yenilenen Garajistanbul’un bu yıl ağırlayacağı isimler arasında onlar da var.

Black Lips, 2manydjs, Jens Lekman konserlerine de ev sahipliği yapmaya hazırlanan Garajistanbul, sektörün önemli bir oyuncusu haline gelecek gibi görünüyor.



LİSTE UZAYACAK

Bu güzel listeye Babylon da eklenecek şüphesiz. Zorlu PSM’nin daha açıklanacak isimleri de var...

Bu yıl Kırgızistan’da düzenlenen Expo Astana’da sahneye çıkan Akon, David Guetta, Rihanna, Limp Bizkit, John Newman gibi dev isimlerin konser organizasyonlarını Türk firması Tema CC yaptı. O firma-dan da güzel konser haberleri alacağız yakında.

Belli ki, bu yıl güzel konser yapacak. Kültür sanattan alınan vergi de azalırsa değmeyin keyfimize!

Ne dinledim?

* Thirty Seconds To Mars-Walk On Water

* Ayo&Teo-Better Off Alone

* Emre Altuğ-Feryat

* OFFAIAH feat Shenseea-Run This Town

* Canfeza-Paha

Müzikte altyapının önemi

Altyapı denince akıllara önce futbol geliyor ama müzik sektöründe de artık bu konunun önemi anlaşılmaya başlandı.

TMC Film Müzik ekibi, amatör müzisyenlerin sesini duyurmalarını sağlamak amacıyla muhteşem bir işe imza attı.

Proje kapsamında; söz-müziği size ait şarkıların veya izinleri alınmış cover’ların video kliplerini tmcmuzikaltyapi@tmc.com.tr adresine gönderiyorsunuz, onlar da beğendiklerini yayınlıyorlar.

TMC Altyapı’nın ilk müzisyenleri Mustafa Aydın, Çağlar Can ve Gökhan Dönmezer’in klipleri şimdi yayında. İlk single’ları da dijital platformlarda beğeniye sunuldu.

Şansınızı denemek için adresiniz belli...

Mavi’nin yolculuğu nihayet albüm oluyor

Mavi, dördüncü şarkısı “Müstehak”ın klibini yayınladı. Söz-müziği kendine ait şarkıda günümüz ilişkilerine ne de güzel değiniyor “Bozacı şıracıyla yuva kursun” diyerek!

Mavi’nin “Saz Söz Mavi” adını taşıyacak 10 şarkılık albümü ise önümüzdeki şubatta yayınlanacak.

Gezdiği yerlerden edindiği tecrübeleri aktardığı yeni şarkılarını dinlemek için sabırsızlanıyorum.





Yeni single kapıda

Emre Aydın’ın yeni teklisi “Beni Vurup Yerde Bırakma” yakında geliyor. Prodüktör, Seksendört’ten tanıdığımız Tuna

Velibaşoğlu. Vokal kayıtları yeni bitti. Şarkının

çıkması da yakındır.

Tanıdık geldi

Model grubundan Can Temiz, Ezgi Yelen’e “Duymak Ağırsa” şarkısını verdi.

Solist Fatma Turgut’la yolları ayrıldıktan sonra Amerika’da Seven Day Sleep isimli bir grup kuran Temiz, o kadar karakteristik şarkı yazıyor ki, Yelen’in tonlamalarından bile şarkıda onun imzası olduğunu hemen anlıyorsunuz.

Belli ki sektör Temiz’in şarkılarından daha çok beslenecek.