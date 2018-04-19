Şebnem Ferah’tan Olay Yeri İnceleme

“Parmak İzi” geçen hafta yayınlandı, hazım süresi tamamlandı.

Söz ve müziğinde Şebnem Ferah imzası bulunan 10 şarkıdan oluşan albümde yeni isimler öne çıkıyor.

Metin Türkcan adını, dört şarkının kaydında görüyoruz. Sahnede onun yerine geçen, Mor ve Ötesi’nden tanıdığımız Kerem Özyeğen ise beş şarkıya gitarıyla hayat vermiş.

Demir Demirkan’ın da gitar tınılarını üç şarkıda kullanması sayesinde albüm, tüm orkestrasyonuna rağmen gitar albümü oluvermiş.

Özellikle albüme adını veren “Parmak İzi”, tipik bir Şebnem Ferah şarkısı.

Şebnem Ferah’ı gündeme ve aşka dair rahatsız eden her şeyi bu albümde bulabiliyor, dinlerken de fanın önünde çığlık atarak saçlarını savurduğunu hayal edebiliyorsunuz.

Albümün geneli bir olay yeri inceleme havasında. Memlekete, insana, şiddete, aşka, davaya dair...

Albümü dinleyenin bir derdi olmalı. Aksi takdirde öyle hareketsiz dinleyiverirsiniz. Anlamadan...

90’lar stili

Adrenalin grubu, “Nefes” ve “Gece” şarkılarından oluşan maxi single’la geri döndü.

90’lar rock camiasını koklayabileceğiniz iki şarkının söylemi konusunda kafamda soru işaretleri var.

“Gece”de kadına şiddete kendilerince bir tepki olduğunu söyleyen gruba şahsen pek katılamadım.

Ya mesajları pek anlaşılamıyor ya da bu mesaj bir PR zorlaması...

Listenize ekleyin

Şanışer’in yeni albümü “Ludovico II” yayınlandı.

Uzun süredir albüm kaydında olan rap’çi tam anlamıyla bir manifesto sunmayı amaçlamış. Müziğin çeşitliliği de hitap ettiği kitleyi genişletiyor.

Dertli gönüllere giren işte benim Şanışer diyor. Dinlenesi!

Yeni ve iyi bir deneme

Dark’o Bairo ismini sürekli duyuyordum ama ne bekleyeceğimden emin değildim.

Neler kaçırdım dedim.

Armonycoma ve Oğuzhan Gedik imzalı albümde gerçekten sarsan ritimler, ses denemeleri bulunmakta.

Müziğe dair farklı deneyimler edinmek isteyenler, müziği topyekûn sanat olarak sunmak isteyenlerin çıktıkları yolda, farklı

bir deneme bu elektronik albüm.

Radar

Berlin sevgimi bilen bilir. O cenahtan tanıdığım bir isim İpek İpekçioğlu. Doğu müziğiyle batının elektroniğini birleştiren bir prodüktör-DJ...

Geçtiğimiz gün Ezhel’in de katıldığı bir söyleşide kendisinin kuzeni olduğunu öğrendik (babasının kuzeninin kızıymış).

Yakında burada da bir şarkısı yayınlanacakmış diye duydum.

Önden birkaç çalışmasını Soundcloud’dan dinlemeniz ve single’ı çıktığında “Bu ismi tanıyoruz” demeniz için muhteşem bir vesile.

Ne dinledim?

◊ Şebnem Ferah - Vicdan

◊ Şebnem Ferah - Parmak İzi

◊ Gaddar - Yat Kalk Her Gün Aynı

◊ Ati ve Aşk Üçgeni - Beni Yanına Al

◊ Şanışer - Ben Kimim

Farklı ve iddialı

Çok enteresan bir albüm yayınlandı bu hafta. Grubun adı Ati ve Aşk Üçgeni. Ekip Ati Yıldıztozu, Ozan Çanak ve Durukan Yaşar’dan oluşuyor. “Gecenin Karanlığında” ismiyle yayınlanan albüm ise resmen kulaklıklarınızın ayarıyla oynuyor.

Indie rock grubu dinlemeye hazırlandıysanız, bu kez sarsılacaksınız.

Kulaklığınız, cihazınız bozuk değil, dinlerken arkada sürekli eko duyuyor olacaksınız.

İki ayrı stream sitesinde dinledim, kesinlikle sorun bende değildi.

Öte yandan bu dinlediğim naif ve güzel bir işti, orası kesin.

Farklı ve bence oldukça iddialı, cesur bir iş. Bir şans verilmeli.

Her gün aynı!

Övünç Dan’ın nüktedan tarzı metalle birleşti; Kerem Sedef ile Gaddar’ı kurdular.

Grup ilk şarkısı “Yat Kalk Her Gün Aynı”yla pazartesi sendromunuzu alıp götürecek gibi. 09.00-18.00 çalışanlar bu şarkıyı çok sevecektir eminim.

Aceleye getirmeyin ama acele edin!

15. Boğaziçi Müzik Ödülleri’nin oylaması 26 Nisan’da bitiyor.

Tamamen bağımsız adaylar çıkaran ekip, bu yıl da oylamaya Hande Yener, Hadise, Simge, Mabel Matiz, Can Bonomo, Mehmet Güreli gibi birçok önemli ismi sokmuş.

Oylama 26 Nisan’da bitecek. Tören ise 3 Mayıs’ta yapılacak. Yani elinizi sevdiğiniz sanatçıya oy vermek için çabuk tutmalısınız!